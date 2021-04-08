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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4174417541764177 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112 Мені вже зробили щеплення 58% 65 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 20 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 112 Додано: Вів 02 лис, 2021 19:09 _hunter написав: Понимаю. Но в плане прав Эмираты где-то почти на одной ступеньке с Китаем стоят

Если назовете хоть одну страну ЕС где хоть что-то подобное есть -- признаю поражение Понимаю. Но в плане прав Эмираты где-то почти на одной ступеньке с Китаем стоят

Прошу...

https://carnegieeurope.eu/2020/10/05/co ... -pub-83039

Хотів просто сказати UK, а потім згадав, що вони ж не ЕС вже... Прошу...Хотів просто сказати UK, а потім згадав, що вони ж не ЕС вже... change_pm Повідомлень: 4868 З нами з: 03.02.16 Подякував: 115 раз. Подякували: 962 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 19:12 Цитрин написав: _hunter написав: Вранье. С клапаном в них дышать ровно так же легко, как и без него. Единственная причина добавления клапана -- отсыревание. Вранье. С клапаном в них дышать ровно так же легко, как и без него. Единственная причина добавления клапана -- отсыревание.



С клапаном не пробовал, а БУК-3 FFP3 без клапана есть - дышать в них тяжело, даже просто по магазину ходить напрягает - приходится снимать чтобы свободно подышать. С клапаном не пробовал, а БУК-3 FFP3 без клапана есть - дышать в них тяжело, даже просто по магазину ходить напрягает - приходится снимать чтобы свободно подышать.

Попробуйте Микрон без клапана, они немного попроще и поменьше размером.



Но если рассматривать дыхание, то самый комфортный это FFP2 Лепесток 200, но его нужно подгонять индивидуально и он не такой удобный при надевании, и народ маленько смущается, т.к, к обычным маскам привыкли, а к такого типа респираторам нет (хотя им уже лет 40, применяются на АЭС). Попробуйте Микрон без клапана, они немного попроще и поменьше размером.Но если рассматривать дыхание, то самый комфортный это FFP2 Лепесток 200, но его нужно подгонять индивидуально и он не такой удобный при надевании, и народ маленько смущается, т.к, к обычным маскам привыкли, а к такого типа респираторам нет (хотя им уже лет 40, применяются на АЭС). _Mykola_ Повідомлень: 4354 З нами з: 09.02.09 Подякував: 630 раз. Подякували: 629 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 19:24 flyman написав: change_pm написав: маладець



згадуємо... розділяй і що? правильно! властуй



сегрегацію вже видно неозброєним оком...

концентрація ненависті росте...



чуби нажали в панів не рвуться, тільки у холопів...



ну, нічого, в сценарії катастрофи основне правили таке:

- подалі від людей,

- запас ліків,

- головне вижити перший місяць, далі буде полехше

- ну, і їш, що Боженька послав... маладецьзгадуємо... розділяй і що? правильно! властуйсегрегацію вже видно неозброєним оком...концентрація ненависті росте...чуби нажали в панів не рвуться, тільки у холопів...ну, нічого, в сценарії катастрофи основне правили таке:- подалі від людей,- запас ліків,- головне вижити перший місяць, далі буде полехше- ну, і їш, що Боженька послав...

Брут і ти теж ... мінімаліст - doomsday prepper на $100 в місяць? ... хоча ні, в Дубаї то як 100 грн вна неньці Брут і ти теж ... мінімаліст -prepper на $100 в місяць? ... хоча ні,то як 100 грн вна неньці

Ти знаєш... якщо думздей застане в Дубай, я буду всіма правдами і не правдами на Північ рухатись...



Без кондюків +50 влітку не вар"янт... Ти знаєш... якщо думздей застане в Дубай, я буду всіма правдами і не правдами на Північ рухатись...Без кондюків +50 влітку не вар"янт... change_pm Повідомлень: 4868 З нами з: 03.02.16 Подякував: 115 раз. Подякували: 962 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 19:51 О "принудительной" вакцинации и "медицинской тайне", т.е. незаконности требований проверяющих показывать им свои "ковидные" документы.



Решение ЕСПЧ:

08/04/2021

...

285. As regards the reasons put forward for the mandatory nature of vaccination in the Czech Republic, the Court has already acknowledged the weighty public health rationale underlying this policy choice, notably in terms of the efficacy and safety of childhood vaccination. It has likewise acknowledged a general consensus supporting the objective, for every State, to attain the highest possible degree of vaccine coverage. Although the applicants argued that the authorities failed to establish that the duty to accept the prescribed vaccinations was necessary and justified (see paragraph 175 above), the Court considers that the Government have clearly set out the reasons behind this choice. It further notes the conclusion of the Czech Constitutional Court that the relevant data from national and international experts in the matter justified pursuing this policy (see paragraph 91 above). While a system of compulsory vaccinations is not the only, or the most widespread, model adopted by European States, the Court reiterates that, in matters of health-care policy, it is the domestic authorities who are best placed to assess priorities, the use of resources and social needs. All of these aspects are relevant in the present context, and they come within the wide margin of appreciation that the Court should accord to the respondent State.

https://bit.ly/3BDJWKd (ссылка сокращенная, т.к. "оригинальная" из-за скобок отображается некорректно. И почему-то открывается только через VPN, видимо сайт ЕСПЧ входит в список запрещенных в Укране)



Гуглоперевод

285. Что касается причин, выдвигаемых в пользу обязательного характера вакцинации в Чешской Республике, Суд уже признал веское обоснование общественного здравоохранения, лежащее в основе этого политического выбора, особенно с точки зрения эффективности и безопасности детской вакцинации. Он также признал общий консенсус в поддержку цели каждого государства достичь максимально возможной степени охвата вакцинацией. Хотя заявители утверждали, что власти не смогли доказать, что обязанность принимать предписанные прививки была необходимой и оправданной (см. Пункт 175 выше), Суд считает, что Правительство ясно изложило причины этого выбора. Он также отмечает вывод Конституционного суда Чешской Республики о том, что соответствующие данные национальных и международных экспертов по данному вопросу оправдывают проведение этой политики (см. Пункт 91 выше). Хотя система обязательных вакцинаций - не единственная и не самая распространенная модель, принятая европейскими государствами, Суд повторяет, что в вопросах политики в области здравоохранения национальные власти лучше всего могут оценить приоритеты, использование ресурсов и социальных потребностей. Все эти аспекты актуальны в данном контексте, и они подпадают под широкую свободу усмотрения, которую Суд должен предоставить государству-ответчику.





С юрсайта БПД (сомневаюсь, что юристы поменяли свое мнение на 180 градусов):

10.07.19

Медична таємниця та відповідальність за її розголошення

...

Отже, медичною таємницею є :



- факт звернення людини до лікувального закладу за медичною допомогою;

- стан здоров’я людини;

- діагноз;

- обставини, що передували захворюванню або спровокували його;

- функціональні особливості організму;

- шкідливі звички,

- особливості психіки,

- майновий стан,

- інші відомості, отримані при медичному обстеженні, зокрема інформація про сімейне, інтимне життя людини, а також про стан здоров’я родичів, близьких пацієнта.

...

https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiy ... loshennya/



Как видим, свидетельства о вакцинации здесь не указаны, хотя с момента их утверждения прошло 10 ( десять ) лет - Решение ЕСПЧ:(ссылка сокращенная, т.к. "оригинальная" из-за скобок отображается некорректно. И почему-то открывается только через VPN, видимо сайт ЕСПЧ входит в список запрещенных в Укране)С юрсайта БПД (сомневаюсь, что юристы поменяли свое мнение на 180 градусов):Как видим, свидетельства о вакцинации здесь не указаны, хотя с момента их утверждения прошло 10 () лет - Эпидемия коронавируса в мире yanyura Повідомлень: 6281 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1954 раз. Подякували: 1449 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 20:07 А я сегодня сделал 2-ю прививку Пфайзером. Очередь довольно большая была, но медсестра запускала в помещение по 3 человека, ждал меньше часа. Но в Дии пока указана только одна прививка, сегодняшней еще нет. fin Повідомлень: 669 З нами з: 09.10.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 144 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 20:16 Starikan написав: Успіх написав: change_pm написав: здаючи тести (ціною в 350 грн) раз на тиждень здаючи тести (ціною в 350 грн) раз на тиждень В місті Лева ще треба пошукати за такою ціною "точку"!

А то переважно хочуть 400-500грн і більше!

І діє він 72 години! - тобто, потрібно його робити ДВІЧІ на тиждень!

Чому хоч це держава не може зробити як не безкоштовно, то хоч за невеликі гроші?(50-100грн) В місті Лева ще треба пошукати за такою ціною "точку"!А то переважно хочуть 400-500грн і більше!І діє він 72 години! - тобто, потрібно його робити ДВІЧІ на тиждень!Чому хоч це держава не може зробити як не безкоштовно, то хоч за невеликі гроші?(50-100грн)

ПлатИте нормальные налоги - будут у государства средства на снижение цен на ПЦР ПлатИте нормальные налоги - будут у государства средства на снижение цен на ПЦР

Які мені по ЗАКОНу податки призначені - такі я і сплачую!

Не ухиляюсь! - на відміну від тих, що мають заводи/параходи! Які мені по ЗАКОНу податки призначені - такі я і сплачую!Не ухиляюсь! - на відміну від тих, що мають заводи/параходи! Успіх

Повідомлень: 1835 З нами з: 18.03.21 Подякував: 56 раз. Подякували: 99 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 20:18 change_pm написав: У додатку «Дія» стався масштабний збій: сертифікати про вакцинацію зникли

Користувачі повідомляють, що не можуть потрапити в транспорт або в магазини у червоній зоні карантину

пороблено в Україні... пороблено в Україні...

Ну неназванные хакеры по братски могли организовать ddos атаку, но сейчас всё ок.

Кстати, завтра они же обещают итальянцам, что Украина с ними и будут петь песни о "нет вакцинации" "наши конституционные права нарушают". Опять ОПЗЖ по 150грн, и то не всем, смехотворное что-то изобразит... Ждём-с. Интересно Флер придет на сбор как доктор наук... Ну неназванные хакеры по братски могли организовать ddos атаку, но сейчас всё ок.Кстати, завтра они же обещают итальянцам, что Украина с ними и будут петь песни о "нет вакцинации" "наши конституционные права нарушают". Опять ОПЗЖ по 150грн, и то не всем, смехотворное что-то изобразит... Ждём-с. Интересно Флер придет на сбор как доктор наук... stm

Повідомлень: 3297 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 20:51 Kudrjavuy написав:

Вы уже разогнали целую теорию ЗРАДЫ....

Всё официально и на подконтрольной территории.

Речь не о "Декларации" - просто моей "мордой" пугают молодых врачей.

И в местной больничке, скажем, у меня нет необходимости иметь какой то документ подтверждающий личность.

Где по этой причине показываюсь реже, чем у Врачей с Прикарпатья, или Днепра. Вы уже разогнали целую теорию ЗРАДЫ....Всё официально и на подконтрольной территории.Речь не о "Декларации" - просто моей "мордой" пугают молодых врачей.И в местной больничке, скажем, у меня нет необходимости иметь какой то документ подтверждающий личность.Где по этой причине показываюсь реже, чем у Врачей с Прикарпатья, или Днепра.

Вас после первых сообщений глаз пометил, где вместо поиска ответов вы по характеру постов пришли покудахтать в рифму. Вы форумом или зоной, или страной ошиблись. Ну культурой - так точно. Вас после первых сообщений глаз пометил, где вместо поиска ответов вы по характеру постов пришли покудахтать в рифму. Вы форумом или зоной, или страной ошиблись. Ну культурой - так точно. Slx Повідомлень: 930 З нами з: 23.07.18 Подякував: 299 раз. Подякували: 111 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лис, 2021 21:05 Успіх написав: Які мені по ЗАКОНу податки призначені - такі я і сплачую!

Не ухиляюсь! - на відміну від тих, що мають заводи/параходи! Які мені по ЗАКОНу податки призначені - такі я і сплачую!Не ухиляюсь! - на відміну від тих, що мають заводи/параходи!

Сваливать вину на имеющих заводы/параходы - очень удобная позиция.

А закон о ФОПах был введен в условиях форс-мажора 90х. Надеюсь, что его постигнет та же судьба, что и моратория на продажу земли. Сваливать вину на имеющих заводы/параходы - очень удобная позиция.А закон о ФОПах был введен в условиях форс-мажора 90х. Надеюсь, что его постигнет та же судьба, что и моратория на продажу земли. Starikan 2 Повідомлень: 18443 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2291 раз. Подякували: 3018 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4174417541764177 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 02 лис, 2021 09:15