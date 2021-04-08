285. Что касается причин, выдвигаемых в пользу обязательного характера вакцинации в Чешской Республике, Суд уже признал веское обоснование общественного здравоохранения, лежащее в основе этого политического выбора, особенно с точки зрения эффективности и безопасности детской вакцинации. Он также признал общий консенсус в поддержку цели каждого государства достичь максимально возможной степени охвата вакцинацией. Хотя заявители утверждали, что власти не смогли доказать, что обязанность принимать предписанные прививки была необходимой и оправданной (см. Пункт 175 выше), Суд считает, что Правительство ясно изложило причины этого выбора. Он также отмечает вывод Конституционного суда Чешской Республики о том, что соответствующие данные национальных и международных экспертов по данному вопросу оправдывают проведение этой политики (см. Пункт 91 выше). Хотя система обязательных вакцинаций - не единственная и не самая распространенная модель, принятая европейскими государствами, Суд повторяет, что в вопросах политики в области здравоохранения национальные власти лучше всего могут оценить приоритеты, использование ресурсов и социальных потребностей. Все эти аспекты актуальны в данном контексте, и они подпадают под широкую свободу усмотрения, которую Суд должен предоставить государству-ответчику.