RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4175417641774178

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:50

  fler написав:Проезжала мимо Олимпийского в 20-30. Толпа на входе уже есть, милиция тоже, и это за 1,5 часа до начала матча :roll: Обмен ковидом гарантирован.
Также много молодежи гуляет возле Гулливера. Пробки на дорогах и тянучки - везде.

О! Так и знала, что в Киеве и не пропустите пати антиваксов )))))) а потом можно новую обувь присмотреть, платят вам больше нищебродов которыми пользуются ))))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3298
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:51

  yanyura написав:Kudrjavuy
Ни у меня, ни у жены "Дія" не установлена, соотв. в базе данных "Дії" нас нет. Откуда врач (точнее медсестра, т.к. именно она "вытягивала" данные по номерам паспортов) не интересовался. И да, мы вполне законно получили сертификаты.


У меня нет полемики и сомнения о Законности Вашего документа.
У меня другой вопрос: я в этой системе, вернее имею официальный доступ с начала её формирования.
Существуют ли пути вне "ДИИ" изъятия копий документов.
И наоборот у меня в октябре возникли большие "непонятки" с системой - причина с 4 октября поменялось тех сопровождение.
ДоХтор вам вполне законно, по наличию материалов там распечатала "Сертификат".
Кроме того чем я с первого поста и интресовался:
1.Какой вариант кроме этих двух существует?
2. Если таковой существует, а.... - здесь вопросы уже третьего уровня.
"О публичном распространении информации о Вашем здоровье".
Замечательный подход:
  yanyura написав:С юрсайта БПД (сомневаюсь, что юристы поменяли свое мнение на 180 градусов):
10.07.19
Медична таємниця та відповідальність за її розголошення
...
Отже, медичною таємницею є:

- факт звернення людини до лікувального закладу за медичною допомогою;
- стан здоров’я людини;
- діагноз;
- обставини, що передували захворюванню або спровокували його;
- функціональні особливості організму;
- шкідливі звички,
- особливості психіки,
- майновий стан,
- інші відомості, отримані при медичному обстеженні, зокрема інформація про сімейне, інтимне життя людини, а також про стан здоров’я родичів, близьких пацієнта.
...

https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiy ... loshennya/

Как видим, свидетельства о вакцинации здесь не указаны, хотя с момента их утверждения прошло 10 (десять) лет - Эпидемия коронавируса в мире

Только о чём я ... вернее, на что ссылаюсь - все медицинские данные, по каждому обращению ("Амбулаторные карты") через вход мед работников в базе данных медицинского учреждения - в доступе для любого!
Не забывайте, где Вы живёте.
ДоХтор может "ошибиться" ибо новая система, не совсем корректно работает, и т.д.
(Новая Кения)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 02 лис, 2021 22:03, всього редагувалось 2 разів.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8925
З нами з: 20.09.12
Подякував: 721 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:54

  fin написав:А я сегодня сделал 2-ю прививку Пфайзером. Очередь довольно большая была, но медсестра запускала в помещение по 3 человека, ждал меньше часа. Но в Дии пока указана только одна прививка, сегодняшней еще нет.

На следующий день дало сертификат.Дия веб версия по ЕЦП
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6289
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1192 раз.
Подякували: 1203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 22:10

  yanyura написав:О "принудительной" вакцинации и "медицинской тайне", т.е. незаконности требований проверяющих показывать им свои "ковидные" документы.

Решение ЕСПЧ:
08/04/2021
...
285. As regards the reasons put forward for the mandatory nature of vaccination in the Czech Republic, the Court has already acknowledged the weighty public health rationale underlying this policy choice, notably in terms of the efficacy and safety of childhood vaccination. It has likewise acknowledged a general consensus supporting the objective, for every State, to attain the highest possible degree of vaccine coverage. Although the applicants argued that the authorities failed to establish that the duty to accept the prescribed vaccinations was necessary and justified (see paragraph 175 above), the Court considers that the Government have clearly set out the reasons behind this choice. It further notes the conclusion of the Czech Constitutional Court that the relevant data from national and international experts in the matter justified pursuing this policy (see paragraph 91 above). While a system of compulsory vaccinations is not the only, or the most widespread, model adopted by European States, the Court reiterates that, in matters of health-care policy, it is the domestic authorities who are best placed to assess priorities, the use of resources and social needs. All of these aspects are relevant in the present context, and they come within the wide margin of appreciation that the Court should accord to the respondent State.

https://bit.ly/3BDJWKd (ссылка сокращенная, т.к. "оригинальная" из-за скобок отображается некорректно. И почему-то открывается только через VPN, видимо сайт ЕСПЧ входит в список запрещенных в Укране)

Гуглоперевод
285. Что касается причин, выдвигаемых в пользу обязательного характера вакцинации в Чешской Республике, Суд уже признал веское обоснование общественного здравоохранения, лежащее в основе этого политического выбора, особенно с точки зрения эффективности и безопасности детской вакцинации. Он также признал общий консенсус в поддержку цели каждого государства достичь максимально возможной степени охвата вакцинацией. Хотя заявители утверждали, что власти не смогли доказать, что обязанность принимать предписанные прививки была необходимой и оправданной (см. Пункт 175 выше), Суд считает, что Правительство ясно изложило причины этого выбора. Он также отмечает вывод Конституционного суда Чешской Республики о том, что соответствующие данные национальных и международных экспертов по данному вопросу оправдывают проведение этой политики (см. Пункт 91 выше). Хотя система обязательных вакцинаций - не единственная и не самая распространенная модель, принятая европейскими государствами, Суд повторяет, что в вопросах политики в области здравоохранения национальные власти лучше всего могут оценить приоритеты, использование ресурсов и социальных потребностей. Все эти аспекты актуальны в данном контексте, и они подпадают под широкую свободу усмотрения, которую Суд должен предоставить государству-ответчику.



С юрсайта БПД (сомневаюсь, что юристы поменяли свое мнение на 180 градусов):
10.07.19
Медична таємниця та відповідальність за її розголошення
...
Отже, медичною таємницею є:

- факт звернення людини до лікувального закладу за медичною допомогою;
- стан здоров’я людини;
- діагноз;
- обставини, що передували захворюванню або спровокували його;
- функціональні особливості організму;
- шкідливі звички,
- особливості психіки,
- майновий стан,
- інші відомості, отримані при медичному обстеженні, зокрема інформація про сімейне, інтимне життя людини, а також про стан здоров’я родичів, близьких пацієнта.
...

https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiy ... loshennya/

Как видим, свидетельства о вакцинации здесь не указаны, хотя с момента их утверждения прошло 10 (десять) лет - Эпидемия коронавируса в мире

Отдельно укажу, но без ссылки в 17м они вышли из под решения этих вопросов по Украине одним системным решением.
Вернее, под давлением исков(десятки лет пролежавшие в ЕСПЧ) ЕСПЧ добилось в 11 году отмены Закона Украины о "Всеобщем медикосоциальном страховании", ибо за преступления, завуалированные под "медицинские ошибки" никто не захотел "Платить." А "претензии были взрослые" к государству Украина - которые она до сих пор не выполнила.
Т.Е. медицинская колонна рассматривавшая эти вопросы ушла в сторону по причине закрытия в Украине Закона "Про общеобязательное медикосоциальное страхование" по причине злоупотребления "принудительным лечением", под эгидой "медицинских ошибок".
Там, столько "грязи"... - лечили "судебными решениями".
В украинских судах об это давно и публично "вытерли ноги" сделав дела доступные к общему обзору в электронке.

Если у Вас есть проблемы со здоровьем могу порекомендовать Суд где вполне реально вынесут Решение, что Вы "здоровы", после чего, разве, что в ящик :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Этот пост, для тех "баранов", что блеют о прелестях "страховой медицине в Украине"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 02 лис, 2021 22:35, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8925
З нами з: 20.09.12
Подякував: 721 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 22:29

  Цитрин написав:
  stm написав:МОЗ кстати, мне до сих пор отвечает.


Кстати, а у них горячая линия работает? Как-то звонил - никто трубку не берет.

Даже не пробуйте.
И без ковида там никто не отвечал.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8925
З нами з: 20.09.12
Подякував: 721 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4175417641774178
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Libo і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 781, 782, 783
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7826 11904127
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лис, 2021 09:15
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.