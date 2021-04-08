Додано: Вів 02 лис, 2021 22:10

yanyura написав: О "принудительной" вакцинации и "медицинской тайне", т.е. незаконности требований проверяющих показывать им свои "ковидные" документы.



Решение ЕСПЧ:

08/04/2021

...

285. As regards the reasons put forward for the mandatory nature of vaccination in the Czech Republic, the Court has already acknowledged the weighty public health rationale underlying this policy choice, notably in terms of the efficacy and safety of childhood vaccination. It has likewise acknowledged a general consensus supporting the objective, for every State, to attain the highest possible degree of vaccine coverage. Although the applicants argued that the authorities failed to establish that the duty to accept the prescribed vaccinations was necessary and justified (see paragraph 175 above), the Court considers that the Government have clearly set out the reasons behind this choice. It further notes the conclusion of the Czech Constitutional Court that the relevant data from national and international experts in the matter justified pursuing this policy (see paragraph 91 above). While a system of compulsory vaccinations is not the only, or the most widespread, model adopted by European States, the Court reiterates that, in matters of health-care policy, it is the domestic authorities who are best placed to assess priorities, the use of resources and social needs. All of these aspects are relevant in the present context, and they come within the wide margin of appreciation that the Court should accord to the respondent State.

https://bit.ly/3BDJWKd (ссылка сокращенная, т.к. "оригинальная" из-за скобок отображается некорректно. И почему-то открывается только через VPN, видимо сайт ЕСПЧ входит в список запрещенных в Укране)



Гуглоперевод

285. Что касается причин, выдвигаемых в пользу обязательного характера вакцинации в Чешской Республике, Суд уже признал веское обоснование общественного здравоохранения, лежащее в основе этого политического выбора, особенно с точки зрения эффективности и безопасности детской вакцинации. Он также признал общий консенсус в поддержку цели каждого государства достичь максимально возможной степени охвата вакцинацией. Хотя заявители утверждали, что власти не смогли доказать, что обязанность принимать предписанные прививки была необходимой и оправданной (см. Пункт 175 выше), Суд считает, что Правительство ясно изложило причины этого выбора. Он также отмечает вывод Конституционного суда Чешской Республики о том, что соответствующие данные национальных и международных экспертов по данному вопросу оправдывают проведение этой политики (см. Пункт 91 выше). Хотя система обязательных вакцинаций - не единственная и не самая распространенная модель, принятая европейскими государствами, Суд повторяет, что в вопросах политики в области здравоохранения национальные власти лучше всего могут оценить приоритеты, использование ресурсов и социальных потребностей. Все эти аспекты актуальны в данном контексте, и они подпадают под широкую свободу усмотрения, которую Суд должен предоставить государству-ответчику.





С юрсайта БПД (сомневаюсь, что юристы поменяли свое мнение на 180 градусов):

10.07.19

Медична таємниця та відповідальність за її розголошення

...

Отже, медичною таємницею є :



- факт звернення людини до лікувального закладу за медичною допомогою;

- стан здоров’я людини;

- діагноз;

- обставини, що передували захворюванню або спровокували його;

- функціональні особливості організму;

- шкідливі звички,

- особливості психіки,

- майновий стан,

- інші відомості, отримані при медичному обстеженні, зокрема інформація про сімейне, інтимне життя людини, а також про стан здоров’я родичів, близьких пацієнта.

...

https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiy ... loshennya/



Как видим, свидетельства о вакцинации здесь не указаны, хотя с момента их утверждения прошло 10 ( десять ) лет - Решение ЕСПЧ:(ссылка сокращенная, т.к. "оригинальная" из-за скобок отображается некорректно. И почему-то открывается только через VPN, видимо сайт ЕСПЧ входит в список запрещенных в Укране)С юрсайта БПД (сомневаюсь, что юристы поменяли свое мнение на 180 градусов):Как видим, свидетельства о вакцинации здесь не указаны, хотя с момента их утверждения прошло 10 () лет - Эпидемия коронавируса в мире

Этот пост, для тех "баранов", что блеют о прелестях "страховой медицине в Украине"

Отдельно укажу, но без ссылки в 17м они вышли из под решения этих вопросов по Украине одним системным решением.Вернее, под давлением исков(десятки лет пролежавшие в ЕСПЧ) ЕСПЧ добилось в 11 году отмены Закона Украины о "Всеобщем медикосоциальном страховании", ибо за преступления, завуалированные под "медицинские ошибки" никто не захотел "" А "претензии были взрослые" к государству Украина - которые она до сих пор не выполнила.Т.Е. медицинская колонна рассматривавшая эти вопросы ушла в сторону по причине закрытия в Украине Закона "Про общеобязательное медикосоциальное страхование" по причине злоупотребления "принудительным лечением", под эгидой "медицинских ошибок".Там, столько "грязи"... - лечили "судебными решениями".В украинских судах об это давно и публично "вытерли ноги" сделав дела доступные к общему обзору в электронке.Если у Вас есть проблемы со здоровьем могу порекомендовать Суд где вполне реально вынесут Решение, что Вы "здоровы", после чего, разве, что в ящик