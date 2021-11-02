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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4175417641774178

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:50

  fler написав:Проезжала мимо Олимпийского в 20-30. Толпа на входе уже есть, милиция тоже, и это за 1,5 часа до начала матча :roll: Обмен ковидом гарантирован.
Также много молодежи гуляет возле Гулливера. Пробки на дорогах и тянучки - везде.

О! Так и знала, что в Киеве и не пропустите пати антиваксов )))))) а потом можно новую обувь присмотреть, платят вам больше нищебродов которыми пользуются ))))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:51

  yanyura написав:Kudrjavuy
Ни у меня, ни у жены "Дія" не установлена, соотв. в базе данных "Дії" нас нет. Откуда врач (точнее медсестра, т.к. именно она "вытягивала" данные по номерам паспортов) не интересовался. И да, мы вполне законно получили сертификаты.


У меня нет полемики и сомнения о Законности Вашего документа.
У меня другой вопрос: я в этой системе, вернее имею официальный доступ с начала её формирования.
Существуют ли пути вне "ДИИ" изъятия копий документов.
И наоборот у меня в октябре возникли большие "непонятки" с системой - причина с 4 октября поменялось тех сопровождение.
ДоХтор вам вполне законно, по наличию материалов там распечатала "Сертификат".
Кроме того чем я с первого поста и интресовался:
1.Какой вариант кроме этих двух существует?
2. Если таковой существует, а.... - здесь вопросы уже третьего уровня.
"О публичном распространении информации о Вашем здоровье".
Замечательный подход:
  yanyura написав:С юрсайта БПД (сомневаюсь, что юристы поменяли свое мнение на 180 градусов):
10.07.19
Медична таємниця та відповідальність за її розголошення
...
Отже, медичною таємницею є:

- факт звернення людини до лікувального закладу за медичною допомогою;
- стан здоров’я людини;
- діагноз;
- обставини, що передували захворюванню або спровокували його;
- функціональні особливості організму;
- шкідливі звички,
- особливості психіки,
- майновий стан,
- інші відомості, отримані при медичному обстеженні, зокрема інформація про сімейне, інтимне життя людини, а також про стан здоров’я родичів, близьких пацієнта.
...

https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiy ... loshennya/

Как видим, свидетельства о вакцинации здесь не указаны, хотя с момента их утверждения прошло 10 (десять) лет - Эпидемия коронавируса в мире

Только о чём я ... вернее, на что ссылаюсь - все медицинские данные, по каждому обращению ("Амбулаторные карты") через вход мед работников в базе данных медицинского учреждения - в доступе для любого!
Не забывайте, где Вы живёте.
ДоХтор может "ошибиться" ибо новая система, не совсем корректно работает, и т.д.
(Новая Кения)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 02 лис, 2021 22:03, всього редагувалось 2 разів.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:54

  fin написав:А я сегодня сделал 2-ю прививку Пфайзером. Очередь довольно большая была, но медсестра запускала в помещение по 3 человека, ждал меньше часа. Но в Дии пока указана только одна прививка, сегодняшней еще нет.

На следующий день дало сертификат.Дия веб версия по ЕЦП
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 22:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Хроники Апокалипсиса в Одессе от Ножевниковой в фб для Вкладчика, Ромасика и Ко. Жрите, не обляпайтесь :


У нас реально ад. Звонки шквалом уже. Мест почти нет- на весь город чуть больше 20, в ручном режиме запихиваем кого куда можно. Берут только среднюю тяжесть. Реанимационные места - катастрофа. Очереди уже и в стационарах и дома лежат реанимационные. Утром родственники одной пациентки нашли вертолёт За 10 тыс долл для того, чтобы транспортировать в другой город!! Но места не нашли. Концентраторы привозят, мы их моем, меняем фильтры и сразу уже выдаём тем, кто стоит в очереди. У двоих сотрудников фонда близкие загремели в Реанимации (не ковид) и мы им с трудом нашли место. Ковид снес всю систему.
Параллельно этому, с утра, ищу место для Бабушки, которую дочь тянет уже три недели. Она продала уже все. Долги 50 тыс. На последнем вызове у неё, общаюсь с доктором скорой- пациентка терминальная. Сделать ничего нельзя. Сатурация 30. Простите.
Объясняю дочке, что мама умирает. Слышу крик. Сплошной крик. Прошу сесть с мамой рядом, взять за руку и просто дать ей спокойно уйти.
Ищу пациента, которого госпитализировали 15.10 в район. Вчера поступил запрос от друзей. Родственники не знают в какой из двух больниц найти близкого. А денег ехать нет (с). Помогите найти.
Я нашла. Умер 20.10. Сегодня 1.11
Как такое может быть? Моя голова отказывается это все принимать

И тут звонок.
Дайте кислород. У меня Сатурация 78.
При такой сатурации нужна срочная госпитализация. Вызывайте скорую.
А если Сатурация 87 то дадите?

Записи в телефоне хуже любого фильма ужасов. А в Фб битвы и всех зовут на митинг 3.11 по всем городам против вакцинации
Я пропустила видимо момент, где наше общество свернула куда-то не туда..
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:13

  Binimovich написав:
У нас реально ад. Звонки шквалом уже. Мест почти нет- на весь город чуть больше 20, в ручном режиме запихиваем кого куда можно.

Я пропустила видимо момент, где наше общество свернула куда-то не туда..

А треба було будувати шпиталі на ковидні гроші ще рік, півтора тому замість деребана на будівництві доріг. Як це робив Китай.
Востаннє редагувалось Прораб в Вів 02 лис, 2021 23:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:13

  Binimovich написав:пациентка терминальная. Сделать ничего нельзя. Сатурация 30. Простите.


рассказывали такую историю в больнице - женщина лежала тихо сутками на концтраторе, смиренно таблетки глотала, пока сатурация с 90 до 30 не опустилась. Потом смекнула, что чтото не так, начала дыхательную гимнастику делать, двигаться, минимизировала использование концтратора, через несколько дней очухалась, сатурация поднялась до 80-90... А Вы говорите тихо сесть и смириться... История реальная
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

То що - завтра буде двіжуха в Києві?(мітинг/протест/майдан)
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Цитрин написав:
  Binimovich написав:пациентка терминальная. Сделать ничего нельзя. Сатурация 30. Простите.


рассказывали такую историю в больнице - женщина лежала тихо сутками на концтраторе, смиренно таблетки глотала, пока сатурация с 90 до 30 не опустилась. Потом смекнула, что чтото не так, начала дыхательную гимнастику делать, двигаться, минимизировала использование концтратора, через несколько дней очухалась, сатурация поднялась до 80-90... А Вы говорите тихо сесть и смириться... История реальная
У всех балаболов в запасе набор "реальных историй".
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 00:07

  justit написав:
  ЛАД написав:
  justit написав:........ Люди в масках ходят, дистанцию соблюдают. а вакцинация - желательна, но не обязательна. Хотя может она обязательна, но вот муж не вакцинирован и ничего ему за это нет..."
Вот это меня реально удивило!

Интересно было бы знать, где и кем работает.


Какой-то завод.
Работа не офисная разумеется.

Тогда ничего удивительного. Рабочий на заводе и у нас может не вакцинироваться. Никто не заставит, да и цепляться, думаю, не особо будут. Если вообще будут.
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Вів 02 лис, 2021 09:15
ЛОБ

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