Додано: Вів 02 лис, 2021 22:52

Хроники Апокалипсиса в Одессе от Ножевниковой в фб для Вкладчика, Ромасика и Ко. Жрите, не обляпайтесь :





У нас реально ад. Звонки шквалом уже. Мест почти нет- на весь город чуть больше 20, в ручном режиме запихиваем кого куда можно. Берут только среднюю тяжесть. Реанимационные места - катастрофа. Очереди уже и в стационарах и дома лежат реанимационные. Утром родственники одной пациентки нашли вертолёт За 10 тыс долл для того, чтобы транспортировать в другой город!! Но места не нашли. Концентраторы привозят, мы их моем, меняем фильтры и сразу уже выдаём тем, кто стоит в очереди. У двоих сотрудников фонда близкие загремели в Реанимации (не ковид) и мы им с трудом нашли место. Ковид снес всю систему.

Параллельно этому, с утра, ищу место для Бабушки, которую дочь тянет уже три недели. Она продала уже все. Долги 50 тыс. На последнем вызове у неё, общаюсь с доктором скорой- пациентка терминальная. Сделать ничего нельзя. Сатурация 30. Простите.

Объясняю дочке, что мама умирает. Слышу крик. Сплошной крик. Прошу сесть с мамой рядом, взять за руку и просто дать ей спокойно уйти.

Ищу пациента, которого госпитализировали 15.10 в район. Вчера поступил запрос от друзей. Родственники не знают в какой из двух больниц найти близкого. А денег ехать нет (с). Помогите найти.

Я нашла. Умер 20.10. Сегодня 1.11

Как такое может быть? Моя голова отказывается это все принимать



И тут звонок.

Дайте кислород. У меня Сатурация 78.

При такой сатурации нужна срочная госпитализация. Вызывайте скорую.

А если Сатурация 87 то дадите?



Записи в телефоне хуже любого фильма ужасов. А в Фб битвы и всех зовут на митинг 3.11 по всем городам против вакцинации

Я пропустила видимо момент, где наше общество свернула куда-то не туда..