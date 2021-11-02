О! Так и знала, что в Киеве и не пропустите пати антиваксов )))))) а потом можно новую обувь присмотреть, платят вам больше нищебродов которыми пользуются ))))
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Додано: Вів 02 лис, 2021 21:50
О! Так и знала, что в Киеве и не пропустите пати антиваксов )))))) а потом можно новую обувь присмотреть, платят вам больше нищебродов которыми пользуются ))))
Додано: Вів 02 лис, 2021 21:51
У меня нет полемики и сомнения о Законности Вашего документа.
У меня другой вопрос: я в этой системе, вернее имею официальный доступ с начала её формирования.
Существуют ли пути вне "ДИИ" изъятия копий документов.
И наоборот у меня в октябре возникли большие "непонятки" с системой - причина с 4 октября поменялось тех сопровождение.
ДоХтор вам вполне законно, по наличию материалов там распечатала "Сертификат".
Кроме того чем я с первого поста и интресовался:
1.Какой вариант кроме этих двух существует?
2. Если таковой существует, а.... - здесь вопросы уже третьего уровня.
"О публичном распространении информации о Вашем здоровье".
Замечательный подход:
Только о чём я ... вернее, на что ссылаюсь - все медицинские данные, по каждому обращению ("Амбулаторные карты") через вход мед работников в базе данных медицинского учреждения - в доступе для любого!
Не забывайте, где Вы живёте.
ДоХтор может "ошибиться" ибо новая система, не совсем корректно работает, и т.д.
(Новая Кения)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 02 лис, 2021 22:03, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 02 лис, 2021 21:54
Додано: Вів 02 лис, 2021 22:52
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Хроники Апокалипсиса в Одессе от Ножевниковой в фб для Вкладчика, Ромасика и Ко. Жрите, не обляпайтесь :
У нас реально ад. Звонки шквалом уже. Мест почти нет- на весь город чуть больше 20, в ручном режиме запихиваем кого куда можно. Берут только среднюю тяжесть. Реанимационные места - катастрофа. Очереди уже и в стационарах и дома лежат реанимационные. Утром родственники одной пациентки нашли вертолёт За 10 тыс долл для того, чтобы транспортировать в другой город!! Но места не нашли. Концентраторы привозят, мы их моем, меняем фильтры и сразу уже выдаём тем, кто стоит в очереди. У двоих сотрудников фонда близкие загремели в Реанимации (не ковид) и мы им с трудом нашли место. Ковид снес всю систему.
Параллельно этому, с утра, ищу место для Бабушки, которую дочь тянет уже три недели. Она продала уже все. Долги 50 тыс. На последнем вызове у неё, общаюсь с доктором скорой- пациентка терминальная. Сделать ничего нельзя. Сатурация 30. Простите.
Объясняю дочке, что мама умирает. Слышу крик. Сплошной крик. Прошу сесть с мамой рядом, взять за руку и просто дать ей спокойно уйти.
Ищу пациента, которого госпитализировали 15.10 в район. Вчера поступил запрос от друзей. Родственники не знают в какой из двух больниц найти близкого. А денег ехать нет (с). Помогите найти.
Я нашла. Умер 20.10. Сегодня 1.11
Как такое может быть? Моя голова отказывается это все принимать
И тут звонок.
Дайте кислород. У меня Сатурация 78.
При такой сатурации нужна срочная госпитализация. Вызывайте скорую.
А если Сатурация 87 то дадите?
Записи в телефоне хуже любого фильма ужасов. А в Фб битвы и всех зовут на митинг 3.11 по всем городам против вакцинации
Я пропустила видимо момент, где наше общество свернула куда-то не туда..
Додано: Вів 02 лис, 2021 23:13
А треба було будувати шпиталі на ковидні гроші ще рік, півтора тому замість деребана на будівництві доріг. Як це робив Китай.
Востаннє редагувалось Прораб в Вів 02 лис, 2021 23:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 02 лис, 2021 23:13
рассказывали такую историю в больнице - женщина лежала тихо сутками на концтраторе, смиренно таблетки глотала, пока сатурация с 90 до 30 не опустилась. Потом смекнула, что чтото не так, начала дыхательную гимнастику делать, двигаться, минимизировала использование концтратора, через несколько дней очухалась, сатурация поднялась до 80-90... А Вы говорите тихо сесть и смириться... История реальная
Додано: Вів 02 лис, 2021 23:18
Re: Эпидемия коронавируса в мире
То що - завтра буде двіжуха в Києві?(мітинг/протест/майдан)
Додано: Вів 02 лис, 2021 23:19
Re: Эпидемия коронавируса в мире
У всех балаболов в запасе набор "реальных историй".
Додано: Сер 03 лис, 2021 00:07
Тогда ничего удивительного. Рабочий на заводе и у нас может не вакцинироваться. Никто не заставит, да и цепляться, думаю, не особо будут. Если вообще будут.
Додано: Сер 03 лис, 2021 00:53
Навіщо?? І куди потім ці дорогущі шпиталі дівати??? Чому за мої кошти повинні будувати шпиталі для ідіотів? Я НЕ ХОЧУ!
Добре, що хоч лімітом лікарень можна зупинити потік витрат коштів на лікі дбілам, котрі не хотіли вакцинуватися.
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