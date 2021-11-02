пару листов перед этим вопросом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лис, 2021 01:46
Додано: Сер 03 лис, 2021 01:56
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Рубрика "а шо там у кацапов?".
Диванный аналитик в твиттере пишет:
За прошлые сутки в мире выявлено 404 426 заболевших короной. В России 39 008. Умерло: в мире 5 724, в России 1 178. Каждый 10й заболевший и каждый 5й умерший из России. При том, что население РФ - 2% от мирового.
По словам Путина, Россия лучше многих стран справилась с эпидемией.
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