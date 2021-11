Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112 Мені вже зробили щеплення 58% 65 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 20 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 112 Додано: Сер 03 лис, 2021 01:46 yama написав: о чем речь где можно эти исследования прочитать ? о чем речь где можно эти исследования прочитать ?

пару листов перед этим вопросом.



Диванный аналитик в твиттере пишет:



За прошлые сутки в мире выявлено 404 426 заболевших короной. В России 39 008. Умерло: в мире 5 724, в России 1 178. Каждый 10й заболевший и каждый 5й умерший из России. При том, что население РФ - 2% от мирового.

За прошлые сутки в мире выявлено 404 426 заболевших короной. В России 39 008. Умерло: в мире 5 724, в России 1 178. Каждый 10й заболевший и каждый 5й умерший из России. При том, что население РФ - 2% от мирового.

По словам Путина, Россия лучше многих стран справилась с эпидемией.

09.02.2021

Ложь: вакцины от коронавируса приведут к отказу всех систем организма примерно через шесть месяцев из-за ADE

...



шо скажешь. те исследователи не читали февральскую правду. где был разговор у исследователей за отказ всех систем организма через 6 месяцев не помню. в целом их убедили. у меня вопрос остался. шо это означает.

We have noted above that it is not possible to distinguish an ADE

manifestation of disease from a true, non-ADE viral infection. In this light it is important to recognize that, when diseases and deaths occur shortly after vaccination with an mRNA vaccine, it can never be definitively determined, even with a full investigation, that the vaccine reaction was not a proximal cause.

шо скажешь. те исследователи не читали февральскую правду. где был разговор у исследователей за отказ всех систем организма через 6 месяцев не помню. в целом их убедили. у меня вопрос остался. шо это означает.

09.02.2021

Ложь: вакцины от коронавируса приведут к отказу всех систем организма примерно через шесть месяцев из-за ADE

...



шо скажешь. те исследователи не читали февральскую правду. где был разговор у исследователей за отказ всех систем организма через 6 месяцев не помню. в целом их убедили. у меня вопрос остался. шо это означает.

We have noted above that it is not possible to distinguish an ADE

manifestation of disease from a true, non-ADE viral infection. In this light it is important to recognize that, when diseases and deaths occur shortly after vaccination with an mRNA vaccine, it can never be definitively determined, even with a full investigation, that the vaccine reaction was not a proximal cause.

шо скажешь. те исследователи не читали февральскую правду. где был разговор у исследователей за отказ всех систем организма через 6 месяцев не помню. в целом их убедили. у меня вопрос остался. шо это означает.

Я так розумію (на свій хлопський розум), що вірус, не зовсім є "живим організмом" (перепрошую за масло масляне) в прямому розумінні цього слова.



Навіть якщо він "тіпо мертвий" і доставлений до поцієнта в розібраному вигляді (вірони), то, це не означає, що якийсь фрагмент не зможе вбудуватися в ядро людської клітини та почати процес клонування собі подібних.



І відрізнити, це було від "живого віруса", чи "від його запчастини з вакцини".



П.С.

Тут розказували багато про вакцину від палочки Коха, і розказували, що із вірусами вакцинація працює не гірше.

Я так розумію (на свій хлопський розум), що вірус, не зовсім є "живим організмом" (перепрошую за масло масляне) в прямому розумінні цього слова.

Навіть якщо він "тіпо мертвий" і доставлений до поцієнта в розібраному вигляді (вірони), то, це не означає, що якийсь фрагмент не зможе вбудуватися в ядро людської клітини та почати процес клонування собі подібних.

І відрізнити, це було від "живого віруса", чи "від його запчастини з вакцини".

П.С.
Тут розказували багато про вакцину від палочки Коха, і розказували, що із вірусами вакцинація працює не гірше.
Хоча бактерія і вірус це зовсім не одне й те саме.

