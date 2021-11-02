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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4176417741784179

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 01:46

  yama написав:о чем речь где можно эти исследования прочитать ?

пару листов перед этим вопросом.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 01:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Рубрика "а шо там у кацапов?".

Диванный аналитик в твиттере пишет:

За прошлые сутки в мире выявлено 404 426 заболевших короной. В России 39 008. Умерло: в мире 5 724, в России 1 178. Каждый 10й заболевший и каждый 5й умерший из России. При том, что население РФ - 2% от мирового.
По словам Путина, Россия лучше многих стран справилась с эпидемией.
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 04:53

  yanyura написав:
Правда: механизм иммунной функции не приводит к ADE
09.02.2021
Ложь: вакцины от коронавируса приведут к отказу всех систем организма примерно через шесть месяцев из-за ADE
...


шо скажешь. те исследователи не читали февральскую правду. где был разговор у исследователей за отказ всех систем организма через 6 месяцев не помню. в целом их убедили. у меня вопрос остался. шо это означает.
We have noted above that it is not possible to distinguish an ADE
manifestation of disease from a true, non-ADE viral infection. In this light it is important to recognize that, when diseases and deaths occur shortly after vaccination with an mRNA vaccine, it can never be definitively determined, even with a full investigation, that the vaccine reaction was not a proximal cause.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 07:48

  pilker написав:
  yanyura написав:
Правда: механизм иммунной функции не приводит к ADE
09.02.2021
Ложь: вакцины от коронавируса приведут к отказу всех систем организма примерно через шесть месяцев из-за ADE
...


шо скажешь. те исследователи не читали февральскую правду. где был разговор у исследователей за отказ всех систем организма через 6 месяцев не помню. в целом их убедили. у меня вопрос остался. шо это означает.
We have noted above that it is not possible to distinguish an ADE
manifestation of disease from a true, non-ADE viral infection. In this light it is important to recognize that, when diseases and deaths occur shortly after vaccination with an mRNA vaccine, it can never be definitively determined, even with a full investigation, that the vaccine reaction was not a proximal cause.

Я так розумію (на свій хлопський розум), що вірус, не зовсім є "живим організмом" (перепрошую за масло масляне) в прямому розумінні цього слова.

Навіть якщо він "тіпо мертвий" і доставлений до поцієнта в розібраному вигляді (вірони), то, це не означає, що якийсь фрагмент не зможе вбудуватися в ядро людської клітини та почати процес клонування собі подібних.

І відрізнити, це було від "живого віруса", чи "від його запчастини з вакцини".

П.С.
Тут розказували багато про вакцину від палочки Коха, і розказували, що із вірусами вакцинація працює не гірше.
Хоча бактерія і вірус це зовсім не одне й те саме.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 08:48

  Binimovich написав:Рубрика "а шо там у кацапов?".
.

Рубрика "а шо там у кацапов? интересна только одним словом - повыздыхали...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 08:52

edvardd , не та возрастная категория дохнет. Нет того профита.
А интересны они в первую очередь в том контексте, что можно попытаться не ходить по их граблям, если с умом. А можно ходить, если рассказывать, что "ми все ще падаємо відносно (якогось міфічного, видуманого будівельником) піку".
Сегодня 720. Топчемся у вершины. Думаем,куда пойти.


Так все же, "что там у кацапов"?
Ракша (спойлер: он ухудшает прогнозы)
О плохом.

За прошлую неделю число избыточных смертей составило примерно + 86% к норме, 4090 в сутки (28600 за неделю), общее примерно 8850 в сутки.
За позапрошлую оценка поднялась с +79% к норме до +81%, т.е. с 3735 до 3830 в сутки
Октябрь выйдет на 246-247 тысяч смертей (98 тысяч избыточных)
Мой прогноз на ноябрь - 120-140 тысяч избыточных и 260+ тысяч всего.
Всё это абсолютные рекорды за всю послевоенную историю.
Уже нет никакого шанса, что по итогам года число смертей окажется ниже 2,45 млн (скорее, 2,48+), а естественная убыль - меньше 1,03 миллиона (скорее, 1,08+).
Выше 70 лет ОПЖ по итогам года не будет точно. Скорее 68,5-69,5.
Накопленное число избыточных смертей с начала пандемии на конец октября - 835 тысяч (из них в прошлом году 357), на конец ноября - около 960-965 тысяч. Миллион точно будет в декабре.

О хорошем

Гребень волны (заболеваемости), судя по запросам, пройден.

Дальше спад или плато?


К сожалению, это больше похоже на стагнацию, чем на спад: Сибирь догоняет, ЦФО и ПФО догорают. Влияние нерабочих дней если и проявится, то лишь к концу недели.

Рождаемость не падает с прошлого лета, чуть подросла за счёт 3-х и последующих детей, коэффициент суммарной рождаемости (КСР)- 1,52 на женщину

Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 09:11

Прививки работают или "нет"

длинная простыня о том как "не работают" прививки

Израиль
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.
Британия

Зображення
.
Германия

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.
Португалия
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и Внимание!!!!

Россия
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.
УКРАИНА
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Вів 02 лис, 2021 09:15
ЛОБ

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