Додано: Сер 03 лис, 2021 08:52

edvardd , не та возрастная категория дохнет. Нет того профита.

А интересны они в первую очередь в том контексте, что можно попытаться не ходить по их граблям, если с умом. А можно ходить, если рассказывать, что "ми все ще падаємо відносно (якогось міфічного, видуманого будівельником) піку".

Сегодня 720. Топчемся у вершины. Думаем,куда пойти.





Так все же, "что там у кацапов"?

Ракша (спойлер: он ухудшает прогнозы)

О плохом.



За прошлую неделю число избыточных смертей составило примерно + 86% к норме, 4090 в сутки (28600 за неделю), общее примерно 8850 в сутки.

За позапрошлую оценка поднялась с +79% к норме до +81%, т.е. с 3735 до 3830 в сутки

Октябрь выйдет на 246-247 тысяч смертей (98 тысяч избыточных)

Мой прогноз на ноябрь - 120-140 тысяч избыточных и 260+ тысяч всего.

Всё это абсолютные рекорды за всю послевоенную историю.

Уже нет никакого шанса, что по итогам года число смертей окажется ниже 2,45 млн (скорее, 2,48+), а естественная убыль - меньше 1,03 миллиона (скорее, 1,08+).

Выше 70 лет ОПЖ по итогам года не будет точно. Скорее 68,5-69,5.

Накопленное число избыточных смертей с начала пандемии на конец октября - 835 тысяч (из них в прошлом году 357), на конец ноября - около 960-965 тысяч. Миллион точно будет в декабре.



О хорошем



Гребень волны (заболеваемости), судя по запросам, пройден.



Дальше спад или плато?





К сожалению, это больше похоже на стагнацию, чем на спад: Сибирь догоняет, ЦФО и ПФО догорают. Влияние нерабочих дней если и проявится, то лишь к концу недели.



Рождаемость не падает с прошлого лета, чуть подросла за счёт 3-х и последующих детей, коэффициент суммарной рождаемости (КСР)- 1,52 на женщину



