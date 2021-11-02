пару листов перед этим вопросом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лис, 2021 01:46
Додано: Сер 03 лис, 2021 01:56
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Рубрика "а шо там у кацапов?".
Диванный аналитик в твиттере пишет:
За прошлые сутки в мире выявлено 404 426 заболевших короной. В России 39 008. Умерло: в мире 5 724, в России 1 178. Каждый 10й заболевший и каждый 5й умерший из России. При том, что население РФ - 2% от мирового.
По словам Путина, Россия лучше многих стран справилась с эпидемией.
Додано: Сер 03 лис, 2021 04:53
шо скажешь. те исследователи не читали февральскую правду. где был разговор у исследователей за отказ всех систем организма через 6 месяцев не помню. в целом их убедили. у меня вопрос остался. шо это означает.
Додано: Сер 03 лис, 2021 07:48
Я так розумію (на свій хлопський розум), що вірус, не зовсім є "живим організмом" (перепрошую за масло масляне) в прямому розумінні цього слова.
Навіть якщо він "тіпо мертвий" і доставлений до поцієнта в розібраному вигляді (вірони), то, це не означає, що якийсь фрагмент не зможе вбудуватися в ядро людської клітини та почати процес клонування собі подібних.
І відрізнити, це було від "живого віруса", чи "від його запчастини з вакцини".
П.С.
Тут розказували багато про вакцину від палочки Коха, і розказували, що із вірусами вакцинація працює не гірше.
Хоча бактерія і вірус це зовсім не одне й те саме.
Додано: Сер 03 лис, 2021 08:48
Додано: Сер 03 лис, 2021 08:52
edvardd , не та возрастная категория дохнет. Нет того профита.
А интересны они в первую очередь в том контексте, что можно попытаться не ходить по их граблям, если с умом. А можно ходить, если рассказывать, что "ми все ще падаємо відносно (якогось міфічного, видуманого будівельником) піку".
Сегодня 720. Топчемся у вершины. Думаем,куда пойти.
Так все же, "что там у кацапов"?
Ракша (спойлер: он ухудшает прогнозы)
О плохом.
За прошлую неделю число избыточных смертей составило примерно + 86% к норме, 4090 в сутки (28600 за неделю), общее примерно 8850 в сутки.
За позапрошлую оценка поднялась с +79% к норме до +81%, т.е. с 3735 до 3830 в сутки
Октябрь выйдет на 246-247 тысяч смертей (98 тысяч избыточных)
Мой прогноз на ноябрь - 120-140 тысяч избыточных и 260+ тысяч всего.
Всё это абсолютные рекорды за всю послевоенную историю.
Уже нет никакого шанса, что по итогам года число смертей окажется ниже 2,45 млн (скорее, 2,48+), а естественная убыль - меньше 1,03 миллиона (скорее, 1,08+).
Выше 70 лет ОПЖ по итогам года не будет точно. Скорее 68,5-69,5.
Накопленное число избыточных смертей с начала пандемии на конец октября - 835 тысяч (из них в прошлом году 357), на конец ноября - около 960-965 тысяч. Миллион точно будет в декабре.
О хорошем
Гребень волны (заболеваемости), судя по запросам, пройден.
Дальше спад или плато?
К сожалению, это больше похоже на стагнацию, чем на спад: Сибирь догоняет, ЦФО и ПФО догорают. Влияние нерабочих дней если и проявится, то лишь к концу недели.
Рождаемость не падает с прошлого лета, чуть подросла за счёт 3-х и последующих детей, коэффициент суммарной рождаемости (КСР)- 1,52 на женщину
Додано: Сер 03 лис, 2021 09:11
Прививки работают или "нет"
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