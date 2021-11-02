За прошлые сутки в мире выявлено 404 426 заболевших короной. В России 39 008. Умерло: в мире 5 724, в России 1 178. Каждый 10й заболевший и каждый 5й умерший из России. При том, что население РФ - 2% от мирового. По словам Путина, Россия лучше многих стран справилась с эпидемией.
Правда: механизм иммунной функции не приводит к ADE 09.02.2021 Ложь: вакцины от коронавируса приведут к отказу всех систем организма примерно через шесть месяцев из-за ADE ...
шо скажешь. те исследователи не читали февральскую правду. где был разговор у исследователей за отказ всех систем организма через 6 месяцев не помню. в целом их убедили. у меня вопрос остался. шо это означает.
We have noted above that it is not possible to distinguish an ADE manifestation of disease from a true, non-ADE viral infection. In this light it is important to recognize that, when diseases and deaths occur shortly after vaccination with an mRNA vaccine, it can never be definitively determined, even with a full investigation, that the vaccine reaction was not a proximal cause.
Правда: механизм иммунной функции не приводит к ADE 09.02.2021 Ложь: вакцины от коронавируса приведут к отказу всех систем организма примерно через шесть месяцев из-за ADE ...
шо скажешь. те исследователи не читали февральскую правду. где был разговор у исследователей за отказ всех систем организма через 6 месяцев не помню. в целом их убедили. у меня вопрос остался. шо это означает.
We have noted above that it is not possible to distinguish an ADE manifestation of disease from a true, non-ADE viral infection. In this light it is important to recognize that, when diseases and deaths occur shortly after vaccination with an mRNA vaccine, it can never be definitively determined, even with a full investigation, that the vaccine reaction was not a proximal cause.
Я так розумію (на свій хлопський розум), що вірус, не зовсім є "живим організмом" (перепрошую за масло масляне) в прямому розумінні цього слова.
Навіть якщо він "тіпо мертвий" і доставлений до поцієнта в розібраному вигляді (вірони), то, це не означає, що якийсь фрагмент не зможе вбудуватися в ядро людської клітини та почати процес клонування собі подібних.
І відрізнити, це було від "живого віруса", чи "від його запчастини з вакцини".
П.С. Тут розказували багато про вакцину від палочки Коха, і розказували, що із вірусами вакцинація працює не гірше. Хоча бактерія і вірус це зовсім не одне й те саме.
edvardd , не та возрастная категория дохнет. Нет того профита. А интересны они в первую очередь в том контексте, что можно попытаться не ходить по их граблям, если с умом. А можно ходить, если рассказывать, что "ми все ще падаємо відносно (якогось міфічного, видуманого будівельником) піку". Сегодня 720. Топчемся у вершины. Думаем,куда пойти.
Так все же, "что там у кацапов"? Ракша (спойлер: он ухудшает прогнозы) О плохом.
За прошлую неделю число избыточных смертей составило примерно + 86% к норме, 4090 в сутки (28600 за неделю), общее примерно 8850 в сутки. За позапрошлую оценка поднялась с +79% к норме до +81%, т.е. с 3735 до 3830 в сутки Октябрь выйдет на 246-247 тысяч смертей (98 тысяч избыточных) Мой прогноз на ноябрь - 120-140 тысяч избыточных и 260+ тысяч всего. Всё это абсолютные рекорды за всю послевоенную историю. Уже нет никакого шанса, что по итогам года число смертей окажется ниже 2,45 млн (скорее, 2,48+), а естественная убыль - меньше 1,03 миллиона (скорее, 1,08+). Выше 70 лет ОПЖ по итогам года не будет точно. Скорее 68,5-69,5. Накопленное число избыточных смертей с начала пандемии на конец октября - 835 тысяч (из них в прошлом году 357), на конец ноября - около 960-965 тысяч. Миллион точно будет в декабре.
О хорошем
Гребень волны (заболеваемости), судя по запросам, пройден.
Дальше спад или плато?
К сожалению, это больше похоже на стагнацию, чем на спад: Сибирь догоняет, ЦФО и ПФО догорают. Влияние нерабочих дней если и проявится, то лишь к концу недели.
Рождаемость не падает с прошлого лета, чуть подросла за счёт 3-х и последующих детей, коэффициент суммарной рождаемости (КСР)- 1,52 на женщину
pilker написав:у меня вопрос остался. шо это означает.
тоже не понимаю к чему это. ADE это усиление инфекции выработанными к вакцине антителами. В теории нас пугают компютерным моделированием ADE а на практике мы видим что вакцинирование болеют реже и легче, чего не должно быть при ADE. То есть с одной стороны мутные не оправдавшиеся страшилки (Жолобак уже про ADE молчит, хотя до этого в каждом видео им пугала) а с другой стороны вполне реальный шанс поправить свое здоровье ковидом, вплоть до летального исхода.