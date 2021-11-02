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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лис, 2021 09:55
История антивакцинаторки.
Раньше часами обзванивала всех знакомых и рассказывала с ужасом обо всем с Фейсбука. Пристрелить хотелось как слышал ее голос в это время.
Потом наказ об вакцинированни персонала учебных заведений и начала искать может липовую справку или делать анализы на антитела и прочее.
В итоге чипировалась Коронаваком 2 недели назад без побочек, а вчера поехала автобусом прихожан в церковь другой области.
Там ночью заболела рука в месте 2 недельного укола и локте, сложно поднять и крутить, говорит, что в Коронаваке есть вирус полиомиелита и он берет по суставам, а у нее остеопороз и остеохондроз... Говорит, что ни в коем случае старики с проблемами суставов нельзя.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 09:56
Успіх написав:
То що там сьогодні чувати?
Успіх написав:
То що - завтра буде двіжуха в Києві?(мітинг/протест/майдан)
мені гугль-новини пише що уже в Києві стартував марш...
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Додано: Сер 03 лис, 2021 09:57
Прораб написав: Binimovich написав:
У нас реально ад. Звонки шквалом уже. Мест почти нет- на весь город чуть больше 20, в ручном режиме запихиваем кого куда можно.
Я пропустила видимо момент, где наше общество свернула куда-то не туда..
А треба було будувати шпиталі на ковидні гроші ще рік, півтора тому замість деребана на будівництві доріг. Як це робив Китай.
Отвечали уже на этот вопрос:
-- Китай и целые города "на всяких случай" строит -- минталитет у них такой чтоли?..
-- ок, шпиталь построили -- персонал за рік, півтора где найти?
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Додано: Сер 03 лис, 2021 09:59
а в центре происходит сходняк дегенератов
Біля Верховної Ради проходить мітинг антиваксерів. Люди вимагають не примушувати робити вакцини, припинити карантин та відмінити обов’язкове носіння масок.
Кажуть, що є протестуючі з різних регіонів.
Зараз тимчасово обмежено рух по вулиці Грушевського.
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Xenon
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Додано: Сер 03 лис, 2021 10:47
Xenon написав:
а в центре происходит сходняк дегенератов
Біля Верховної Ради проходить мітинг антиваксерів. Люди вимагають не примушувати робити вакцини, припинити карантин та відмінити обов’язкове носіння масок.
Кажуть, що є протестуючі з різних регіонів.
Зараз тимчасово обмежено рух по вулиці Грушевського.
Наверное, когда в 14 году люди выходили в Донецке с украинскими флагами в поддержку Украины, их тоже многие называли дегенератами, дебилами, свiдомими и т.д. Аналогию можете провести сами.
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Stan78
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Додано: Сер 03 лис, 2021 10:56
Stan78 написав: Xenon написав:
а в центре происходит сходняк дегенератов
Біля Верховної Ради проходить мітинг антиваксерів. Люди вимагають не примушувати робити вакцини, припинити карантин та відмінити обов’язкове носіння масок.
Кажуть, що є протестуючі з різних регіонів.
Зараз тимчасово обмежено рух по вулиці Грушевського.
Наверное, когда в 14 году люди выходили в Донецке с украинскими флагами в поддержку Украины, их тоже многие называли дегенератами, дебилами, свiдомими и т.д. Аналогию можете провести сами.
как раз нет,
в 14 году в Донецке когда выходили с флагами рашки и "путиннвведи" - да, это были дегенераты, такиеже как и те что сейчас требуют отмены карантина, вакцинации и прочего
(страницу назад выложил наглядное пособие в виде статистики по смертям и заражениям - для таких упоротых антиваксов)
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Xenon
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Додано: Сер 03 лис, 2021 10:59
Stan78 написав:
Наверное, когда в 14 году люди выходили в Донецке с украинскими флагами в поддержку Украины, их тоже многие называли дегенератами, дебилами, свiдомими и т.д. Аналогию можете провести сами.
Соцопитування показують, що серед прихильників патріотичних партій меншій відсоток антиваксів. Антивакси можуть мітингувати, навіть можуть не щепитись. Тільки жити їм буде важко, як в Донецьку зараз.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 11:00
У МОЗа форменная истерика. Требует от администраций больниц срочно выделить медперсонал для проведения вакцинации. Для этого нужно пройти двухдневные курсы и типа сдать зачет.
И так перегруженные медработники(кого не успели уволить летом), вынужденные снова фигачить на полторы ставки, только крутят пальцем у виска и посылают администрации подальше.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 11:02
Xenon написав:
а в центре происходит сходняк дегенератов
Біля Верховної Ради проходить мітинг антиваксерів. Люди вимагають не примушувати робити вакцини, припинити карантин та відмінити обов’язкове носіння масок.
Кажуть, що є протестуючі з різних регіонів.
Зараз тимчасово обмежено рух по вулиці Грушевського.
Интересно, кто организатор - Порошок или таки профсоюзы ОПЗЖ
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