Додано: Сер 03 лис, 2021 09:55

История антивакцинаторки.



Раньше часами обзванивала всех знакомых и рассказывала с ужасом обо всем с Фейсбука. Пристрелить хотелось как слышал ее голос в это время.

Потом наказ об вакцинированни персонала учебных заведений и начала искать может липовую справку или делать анализы на антитела и прочее.

В итоге чипировалась Коронаваком 2 недели назад без побочек, а вчера поехала автобусом прихожан в церковь другой области.

Там ночью заболела рука в месте 2 недельного укола и локте, сложно поднять и крутить, говорит, что в Коронаваке есть вирус полиомиелита и он берет по суставам, а у нее остеопороз и остеохондроз... Говорит, что ни в коем случае старики с проблемами суставов нельзя.