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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4177417841794180

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 09:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

История антивакцинаторки.

Раньше часами обзванивала всех знакомых и рассказывала с ужасом обо всем с Фейсбука. Пристрелить хотелось как слышал ее голос в это время.
Потом наказ об вакцинированни персонала учебных заведений и начала искать может липовую справку или делать анализы на антитела и прочее.
В итоге чипировалась Коронаваком 2 недели назад без побочек, а вчера поехала автобусом прихожан в церковь другой области.
Там ночью заболела рука в месте 2 недельного укола и локте, сложно поднять и крутить, говорит, что в Коронаваке есть вирус полиомиелита и он берет по суставам, а у нее остеопороз и остеохондроз... Говорит, что ни в коем случае старики с проблемами суставов нельзя.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 09:56

  Успіх написав:То що там сьогодні чувати? :D
  Успіх написав:То що - завтра буде двіжуха в Києві?(мітинг/протест/майдан)

мені гугль-новини пише що уже в Києві стартував марш...
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 09:57

  Прораб написав:
  Binimovich написав:
У нас реально ад. Звонки шквалом уже. Мест почти нет- на весь город чуть больше 20, в ручном режиме запихиваем кого куда можно.

Я пропустила видимо момент, где наше общество свернула куда-то не туда..

А треба було будувати шпиталі на ковидні гроші ще рік, півтора тому замість деребана на будівництві доріг. Як це робив Китай.

Отвечали уже на этот вопрос:
-- Китай и целые города "на всяких случай" строит -- минталитет у них такой чтоли?..
-- ок, шпиталь построили -- персонал за рік, півтора где найти?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 09:59

а в центре происходит сходняк дегенератов :mrgreen:

Біля Верховної Ради проходить мітинг антиваксерів. Люди вимагають не примушувати робити вакцини, припинити карантин та відмінити обов’язкове носіння масок.
Кажуть, що є протестуючі з різних регіонів.
Зараз тимчасово обмежено рух по вулиці Грушевського.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Цікаво ще - якщо людина випивша в день вакцинації - то чи буде ефект тоді від вакцинування? :)
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:47

  Xenon написав:а в центре происходит сходняк дегенератов :mrgreen:

Біля Верховної Ради проходить мітинг антиваксерів. Люди вимагають не примушувати робити вакцини, припинити карантин та відмінити обов’язкове носіння масок.
Кажуть, що є протестуючі з різних регіонів.
Зараз тимчасово обмежено рух по вулиці Грушевського.

Наверное, когда в 14 году люди выходили в Донецке с украинскими флагами в поддержку Украины, их тоже многие называли дегенератами, дебилами, свiдомими и т.д. Аналогию можете провести сами.
Stan78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:56

  Stan78 написав:
  Xenon написав:а в центре происходит сходняк дегенератов :mrgreen:

Біля Верховної Ради проходить мітинг антиваксерів. Люди вимагають не примушувати робити вакцини, припинити карантин та відмінити обов’язкове носіння масок.
Кажуть, що є протестуючі з різних регіонів.
Зараз тимчасово обмежено рух по вулиці Грушевського.

Наверное, когда в 14 году люди выходили в Донецке с украинскими флагами в поддержку Украины, их тоже многие называли дегенератами, дебилами, свiдомими и т.д. Аналогию можете провести сами.

как раз нет,
в 14 году в Донецке когда выходили с флагами рашки и "путиннвведи" - да, это были дегенераты, такиеже как и те что сейчас требуют отмены карантина, вакцинации и прочего
(страницу назад выложил наглядное пособие в виде статистики по смертям и заражениям - для таких упоротых антиваксов)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Stan78 написав:Наверное, когда в 14 году люди выходили в Донецке с украинскими флагами в поддержку Украины, их тоже многие называли дегенератами, дебилами, свiдомими и т.д. Аналогию можете провести сами.

Соцопитування показують, що серед прихильників патріотичних партій меншій відсоток антиваксів. Антивакси можуть мітингувати, навіть можуть не щепитись. Тільки жити їм буде важко, як в Донецьку зараз.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:00

У МОЗа форменная истерика. Требует от администраций больниц срочно выделить медперсонал для проведения вакцинации. Для этого нужно пройти двухдневные курсы и типа сдать зачет.
И так перегруженные медработники(кого не успели уволить летом), вынужденные снова фигачить на полторы ставки, только крутят пальцем у виска и посылают администрации подальше.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:02

  Xenon написав:а в центре происходит сходняк дегенератов :mrgreen:

Біля Верховної Ради проходить мітинг антиваксерів. Люди вимагають не примушувати робити вакцини, припинити карантин та відмінити обов’язкове носіння масок.
Кажуть, що є протестуючі з різних регіонів.
Зараз тимчасово обмежено рух по вулиці Грушевського.

Интересно, кто организатор - Порошок или таки профсоюзы ОПЗЖ
antey1969
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