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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лис, 2021 11:05
antey1969 написав: Xenon написав:
а в центре происходит сходняк дегенератов
Біля Верховної Ради проходить мітинг антиваксерів. Люди вимагають не примушувати робити вакцини, припинити карантин та відмінити обов’язкове носіння масок.
Кажуть, що є протестуючі з різних регіонів.
Зараз тимчасово обмежено рух по вулиці Грушевського.
Интересно, кто организатор - Порошок или таки профсоюзы ОПЗЖ
Порох так подставляться уже не будет.
Его каналы счас усиленно пиарят вакцинацию.
Даже Истребина вчера в эфир 5-й канал приглашал.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 11:08
_Mykola_ написав: antey1969 написав: Xenon написав:
а в центре происходит сходняк дегенератов
Біля Верховної Ради проходить мітинг антиваксерів. Люди вимагають не примушувати робити вакцини, припинити карантин та відмінити обов’язкове носіння масок.
Кажуть, що є протестуючі з різних регіонів.
Зараз тимчасово обмежено рух по вулиці Грушевського.
Интересно, кто организатор - Порошок или таки профсоюзы ОПЗЖ
Порох так подставляться уже не будет.
Его каналы счас усиленно пиарят вакцинацию.
Даже Истребина вчера в эфир 5-й канал приглашал.
Каналы пиарят, а его боты с полит-ветки здесь усиленно топят за антивакс.
Так что ничему уже не удивлюсь...
Ой, хотя нет, открыл последнее сообщение от заблоченного Лапея, а там о патриотах, которые не антиваксы.
Так, значит Петю из организаторов можно смело вычеркивать. Значит, это ОПЗЖ мутит воду.
Востаннє редагувалось antey1969
в Сер 03 лис, 2021 11:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 11:11
antey1969 написав: _Mykola_ написав: antey1969 написав:
Интересно, кто организатор - Порошок или таки профсоюзы ОПЗЖ
Порох так подставляться уже не будет.
Его каналы счас усиленно пиарят вакцинацию.
Даже Истребина вчера в эфир 5-й канал приглашал.
Каналы пиарят, а его боты с полит-ветки здесь усиленно топят за антивакс.
Так что ничему уже не удивлюсь
И кто же это? Я так вижу, что костяк антиваксов - бывшие агитаторы "тольконепорох"
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Додано: Сер 03 лис, 2021 11:13
antey1969 написав:
Каналы пиарят, а его боты с полит-ветки здесь усиленно топят за антивакс.
Видно, тобі Порох особисто сьогодні в сніданок нагадив.
Ти ж самі досі щеплення не зробив, а ще комусь тут намагаєшся мораль читати - антивакс в білому халаті.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 11:15
Faceless написав:
]И кто же это? Я так вижу, что костяк антиваксов - бывшие агитаторы "тольконепорох"
Так и я был за "тольконепорох", но с самого начала вакс, и пфайзером зачипировался из первых)))
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Додано: Сер 03 лис, 2021 11:16
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Xenon
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Додано: Сер 03 лис, 2021 11:23
antey1969 написав:
Каналы пиарят
Вчора мати дивилася телевізор, вимушен був чути
, Порох виступав - вимагав кисневі станції а не балони у кожну лікарню, потім як завжди АТОВці підключилися, по чотири генератори для кожного ШВЛ у кожню лікарня ( аналогія з фронтом, передовою, бо тоді їм порох виділив все що треба, з запасом), як завжди контекст "все похерели що ми побудували, а що не встигли добудувати то от бачите що зараз", все в кращих традиціях, вибори за обрієм вже. Так що їм по ленінські - чим гірше, тим краще. Я теж за Порошка-організатора.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 11:28
d44 написав: antey1969 написав:
Каналы пиарят
Вчора мати дивилася телевізор, вимушен був чути
, Порох виступав - вимагав кисневі станції а не балони у кожну лікарню, потім як завжди АТОВці підключилися, по чотири генератори для кожного ШВЛ у кожню лікарня ( аналогія з фронтом, передовою, бо тоді їм порох тоді виділив все що треба, з запасом), як завжди контекст "все похерели що ми побудували, а що не встигли добудувати то от бачите що зараз", все в кращих традиціях, вибори за обрієм вже. Так що їм по ленінські - чим гірше, тим краще. Я теж за Порошка-організатора.
ЗЕ всего лишь успешно продолжает "реформу" по разгрому медицины от Пороха. Так что для меня хрен редьки не слаще. Выступать и вымагать - это они любят)))
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Додано: Сер 03 лис, 2021 11:33
fler написав:
Все с прививками
Не, от этих недождешься)
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