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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:05

  antey1969 написав:
  Xenon написав:а в центре происходит сходняк дегенератов :mrgreen:

Біля Верховної Ради проходить мітинг антиваксерів. Люди вимагають не примушувати робити вакцини, припинити карантин та відмінити обов’язкове носіння масок.
Кажуть, що є протестуючі з різних регіонів.
Зараз тимчасово обмежено рух по вулиці Грушевського.

Интересно, кто организатор - Порошок или таки профсоюзы ОПЗЖ

Порох так подставляться уже не будет.
Его каналы счас усиленно пиарят вакцинацию.
Даже Истребина вчера в эфир 5-й канал приглашал. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:08

  _Mykola_ написав:
  antey1969 написав:
  Xenon написав:а в центре происходит сходняк дегенератов :mrgreen:

Біля Верховної Ради проходить мітинг антиваксерів. Люди вимагають не примушувати робити вакцини, припинити карантин та відмінити обов’язкове носіння масок.
Кажуть, що є протестуючі з різних регіонів.
Зараз тимчасово обмежено рух по вулиці Грушевського.

Интересно, кто организатор - Порошок или таки профсоюзы ОПЗЖ

Порох так подставляться уже не будет.
Его каналы счас усиленно пиарят вакцинацию.
Даже Истребина вчера в эфир 5-й канал приглашал. :lol:

Каналы пиарят, а его боты с полит-ветки здесь усиленно топят за антивакс.
Так что ничему уже не удивлюсь...
Ой, хотя нет, открыл последнее сообщение от заблоченного Лапея, а там о патриотах, которые не антиваксы.
Так, значит Петю из организаторов можно смело вычеркивать. Значит, это ОПЗЖ мутит воду.
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 03 лис, 2021 11:13, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

antey1969 написав:
  _Mykola_ написав:
  antey1969 написав:Интересно, кто организатор - Порошок или таки профсоюзы ОПЗЖ

Порох так подставляться уже не будет.
Его каналы счас усиленно пиарят вакцинацию.
Даже Истребина вчера в эфир 5-й канал приглашал.

Каналы пиарят, а его боты с полит-ветки здесь усиленно топят за антивакс.
Так что ничему уже не удивлюсь
И кто же это? Я так вижу, что костяк антиваксов - бывшие агитаторы "тольконепорох"
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:Каналы пиарят, а его боты с полит-ветки здесь усиленно топят за антивакс.

Видно, тобі Порох особисто сьогодні в сніданок нагадив.
Ти ж самі досі щеплення не зробив, а ще комусь тут намагаєшся мораль читати - антивакс в білому халаті. :)
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:15

  Faceless написав:]И кто же это? Я так вижу, что костяк антиваксов - бывшие агитаторы "тольконепорох"

Так и я был за "тольконепорох", но с самого начала вакс, и пфайзером зачипировался из первых)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:16

:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:Каналы пиарят
Вчора мати дивилася телевізор, вимушен був чути :evil: , Порох виступав - вимагав кисневі станції а не балони у кожну лікарню, потім як завжди АТОВці підключилися, по чотири генератори для кожного ШВЛ у кожню лікарня ( аналогія з фронтом, передовою, бо тоді їм порох виділив все що треба, з запасом), як завжди контекст "все похерели що ми побудували, а що не встигли добудувати то от бачите що зараз", все в кращих традиціях, вибори за обрієм вже. Так що їм по ленінські - чим гірше, тим краще. Я теж за Порошка-організатора.
d44
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:28

  d44 написав:
  antey1969 написав:Каналы пиарят
Вчора мати дивилася телевізор, вимушен був чути :evil: , Порох виступав - вимагав кисневі станції а не балони у кожну лікарню, потім як завжди АТОВці підключилися, по чотири генератори для кожного ШВЛ у кожню лікарня ( аналогія з фронтом, передовою, бо тоді їм порох тоді виділив все що треба, з запасом), як завжди контекст "все похерели що ми побудували, а що не встигли добудувати то от бачите що зараз", все в кращих традиціях, вибори за обрієм вже. Так що їм по ленінські - чим гірше, тим краще. Я теж за Порошка-організатора.

ЗЕ всего лишь успешно продолжает "реформу" по разгрому медицины от Пороха. Так что для меня хрен редьки не слаще. Выступать и вымагать - это они любят)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Все с прививками

Не, от этих недождешься)
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:36

  Xenon написав::mrgreen:
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9-10 часов в такую мряку, надо быть действительно идейным ))))))
stm
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