Додано: Сер 03 лис, 2021 11:47

Libo написав: antey1969 написав: Значит, это ОПЗЖ мутит воду. Значит, это ОПЗЖ мутит воду.



Ну это же очевидно.

Путин искренне верит, что если ситуацию в Украине раскачать, то можно привести к власти своих людей и загнать нас опять в свой свинарник по имени Россия. Тут и военное обостение, и газ, и уголь, и прочее буквально по всем фронтам, в т.ч. и восстание антифаксов. А жёпоблок и московский патриархат это его боевой авангард, в этом сомнений нет. Они. Ну это же очевидно.Путин искренне верит, что если ситуацию в Украине раскачать, то можно привести к власти своих людей и загнать нас опять в свой свинарник по имени Россия. Тут и военное обостение, и газ, и уголь, и прочее буквально по всем фронтам, в т.ч. и восстание антифаксов. А жёпоблок и московский патриархат это его боевой авангард, в этом сомнений нет. Они.

Вы будете смеяться, но проблема медицины и энергетики, это уже наша реальность, вчера укрэнерго просило аварийную помощь из белоруси на 500 МВт, и это еще нет морозов. И где тут раскачивание извне? Чисто внутреннее управление.И, Шмыгаль, который утром заявлял, что у нас все хорошо в энергетике, всего хватает, и вообще че вы паникуете?Для пипла который не в теме электроэнергетики и здравоохранения, это звучит успокаивающе, но для людей из внутри системы, как из здравоохранения так и энергетики, ситуация резко отличается от заявляемого партией и правительством.