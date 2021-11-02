Ну это же очевидно. Путин искренне верит, что если ситуацию в Украине раскачать, то можно привести к власти своих людей и загнать нас опять в свой свинарник по имени Россия. Тут и военное обостение, и газ, и уголь, и прочее буквально по всем фронтам, в т.ч. и восстание антифаксов. А жёпоблок и московский патриархат это его боевой авангард, в этом сомнений нет. Они.
antey1969 написав:ЗЕ всего лишь успешно продолжает "реформу" по разгрому медицины от Пороха. Так что для меня хрен редьки не слаще. Выступать и вымагать - это они любят)))
Вчера на 5-м прозвучала интересная мысль, выделение "всего" 1 млрд ГРИВЕН, обеспечило бы кислородными станциями ковидные больницы, и все вопросы с кислородом и его поставками были бы сняты. И это составляет меньше 1% от бюджета автодора в 123 млрд гривен...
Ну это же очевидно. Путин искренне верит, что если ситуацию в Украине раскачать, то можно привести к власти своих людей и загнать нас опять в свой свинарник по имени Россия. Тут и военное обостение, и газ, и уголь, и прочее буквально по всем фронтам, в т.ч. и восстание антифаксов. А жёпоблок и московский патриархат это его боевой авангард, в этом сомнений нет. Они.
Вы будете смеяться, но проблема медицины и энергетики, это уже наша реальность, вчера укрэнерго просило аварийную помощь из белоруси на 500 МВт, и это еще нет морозов. И где тут раскачивание извне? Чисто внутреннее управление. И, Шмыгаль, который утром заявлял, что у нас все хорошо в энергетике, всего хватает, и вообще че вы паникуете? Для пипла который не в теме электроэнергетики и здравоохранения, это звучит успокаивающе, но для людей из внутри системы, как из здравоохранения так и энергетики, ситуация резко отличается от заявляемого партией и правительством.
_Mykola_ написав:Вчера на 5-м прозвучала интересная мысль, выделение "всего" 1 млрд ГРИВЕН, обеспечило бы кислородными станциями ковидные больницы, и все вопросы с кислородом и его поставками были бы сняты. И это составляет меньше 1% от бюджета автодора в 123 млрд гривен...
Эти мысли вслух меня умиляют. Недавно в ООН сказали, что 2% состояния папы Маска было бы достаточно, чтоб побороть на планете голод. Папа тут же ответил, что готов отстегнуть $6 млрд. (это его 2%), но будет контролировать их расходывание и потребует результат - мир без голодных. В ответ молчок. Сразу усрались. Порохам тоже надо дать миллиард, приставить надзирателей и потребовать по каждой больнице дать результат. Запоют другое. Говорить на каналах, не мешки ворочать.
_Mykola_ написав:Вы будете смеяться, но проблема медицины и энергетики, это уже наша реальность, вчера укрэнерго просило аварийную помощь из белоруси на 500 МВт, и это еще нет морозов. И где тут раскачивание извне? Чисто внутреннее управление.
Ватан, ты не видишь где тут извне? Мы изнутри лишили себя шахт и энергетического угля? Мы извнутри сделали цены на газ под тыщу долларов? Мы извнутри вынудили себя нести колоссальное бремя расходов на вооружения, а не на энергетику? Тогда недалекий и примитивный.
antey1969 написав:ЗЕ всего лишь успешно продолжает "реформу" по разгрому медицины от Пороха. Так что для меня хрен редьки не слаще. Выступать и вымагать - это они любят)))
Вчера на 5-м прозвучала интересная мысль, выделение "всего" 1 млрд ГРИВЕН, обеспечило бы кислородными станциями ковидные больницы, и все вопросы с кислородом и его поставками были бы сняты. И это составляет меньше 1% от бюджета автодора в 123 млрд гривен...
На кислороде уровень распила не тот. Хлопнет очередная волна - будет много вопросов "куда делись деньги?" К примеру, телились все лето с вакцинацией на отъ...бись - теперь отвечай на неудобные вопросы. Ляшку остается только блеять, дескать во всем виноваты злые антиваксы. С Укравтодором все гораздо проще - растворились миллиарды по прокладкам, и делов то. А то что подложка тоньше или покрытие хреновее - это уже мелочи жизни, закатали и не видно.
_Mykola_ написав:Вчера на 5-м прозвучала интересная мысль,
А 5-й часом не транслював архівні новини, як Порох разом з Тимошенко таміфлю на летовищі зустрічали? Я так вважаю, як би зараз керував Порох, то нам би попервах показали згорілий сарай серед поля, та об'явили, що то кляті москалі спалили всі маски, антисептики та антибіотика. А що б було далі, так то ми вже всі проходили.
Libo написав:Порохам тоже надо дать миллиард, приставить надзирателей и потребовать по каждой больнице дать результат. Запоют другое. Говорить на каналах, не мешки ворочать.
Зима, як завжди, прийде раптово.
18 августа. Interfax-Russia.ru - Ковидные госпитали в Ставропольском крае отмечают резкое увеличение расхода медицинского кислорода, до 1,5 тыс. тонн в месяц, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"Вчера мы побили рекорд по потреблению кислорода, фактически вышли на цифру 1450 тонн кислорода в месяц. В нормальной жизни никогда больше 150 тонн кислорода не потребляли. Сейчас завозим кислород из Тулы, из Казахстана, проводили переговоры по строительству кислородного хаба", - сказал Владимиров в среду в ходе пресс-конференции в Москве.
Ранее заместитель министра здравоохранения региона Наталия Звягинцева сообщала, что до 90% пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение в стационарах Ставрополья, кислородзависимые из-за более агрессивного течения болезни.
Справедливости ради, избиратели Пороха вакцинируются лучше всех. Это корреляция, а не причинно-следственная связь. Причина в том, что его избиратель сконцентрирован в ЗУ, где меньше православного мракобесия
antey1969 написав:С Укравтодором все гораздо проще - растворились миллиарды по прокладкам, и делов то. А то что подложка тоньше или покрытие хреновее - это уже мелочи жизни, закатали и не видно.
Вате успокоиться. Наконец то по качеству дорог мы стали быстро приближаться к цивилизованному миру. При ваших не было ни дорог, ни медицины, ни зарплат, ничего, кроме как у отдельных виллы на теплых морях, яхты и самолеты.