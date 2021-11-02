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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
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Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:44

  antey1969 написав: Значит, это ОПЗЖ мутит воду.


Ну это же очевидно.
Путин искренне верит, что если ситуацию в Украине раскачать, то можно привести к власти своих людей и загнать нас опять в свой свинарник по имени Россия. Тут и военное обостение, и газ, и уголь, и прочее буквально по всем фронтам, в т.ч. и восстание антифаксов. А жёпоблок и московский патриархат это его боевой авангард, в этом сомнений нет. Они. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:45

  antey1969 написав:ЗЕ всего лишь успешно продолжает "реформу" по разгрому медицины от Пороха. Так что для меня хрен редьки не слаще. Выступать и вымагать - это они любят)))

Вчера на 5-м прозвучала интересная мысль, выделение "всего" 1 млрд ГРИВЕН, обеспечило бы кислородными станциями ковидные больницы, и все вопросы с кислородом и его поставками были бы сняты. И это составляет меньше 1% от бюджета автодора в 123 млрд гривен... :twisted:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:47

  Libo написав:
  antey1969 написав: Значит, это ОПЗЖ мутит воду.


Ну это же очевидно.
Путин искренне верит, что если ситуацию в Украине раскачать, то можно привести к власти своих людей и загнать нас опять в свой свинарник по имени Россия. Тут и военное обостение, и газ, и уголь, и прочее буквально по всем фронтам, в т.ч. и восстание антифаксов. А жёпоблок и московский патриархат это его боевой авангард, в этом сомнений нет. Они. 8)

Вы будете смеяться, но проблема медицины и энергетики, это уже наша реальность, вчера укрэнерго просило аварийную помощь из белоруси на 500 МВт, и это еще нет морозов. И где тут раскачивание извне? Чисто внутреннее управление.
И, Шмыгаль, который утром заявлял, что у нас все хорошо в энергетике, всего хватает, и вообще че вы паникуете?
Для пипла который не в теме электроэнергетики и здравоохранения, это звучит успокаивающе, но для людей из внутри системы, как из здравоохранения так и энергетики, ситуация резко отличается от заявляемого партией и правительством.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:53

  _Mykola_ написав:Вчера на 5-м прозвучала интересная мысль, выделение "всего" 1 млрд ГРИВЕН, обеспечило бы кислородными станциями ковидные больницы, и все вопросы с кислородом и его поставками были бы сняты. И это составляет меньше 1% от бюджета автодора в 123 млрд гривен... :twisted:


Эти мысли вслух меня умиляют. Недавно в ООН сказали, что 2% состояния папы Маска было бы достаточно, чтоб побороть на планете голод. Папа тут же ответил, что готов отстегнуть $6 млрд. (это его 2%), но будет контролировать их расходывание и потребует результат - мир без голодных. В ответ молчок. Сразу усрались.
Порохам тоже надо дать миллиард, приставить надзирателей и потребовать по каждой больнице дать результат. Запоют другое.
Говорить на каналах, не мешки ворочать. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:00

  _Mykola_ написав:Вы будете смеяться, но проблема медицины и энергетики, это уже наша реальность, вчера укрэнерго просило аварийную помощь из белоруси на 500 МВт, и это еще нет морозов. И где тут раскачивание извне? Чисто внутреннее управление.


Ватан, ты не видишь где тут извне? :shock:
Мы изнутри лишили себя шахт и энергетического угля? Мы извнутри сделали цены на газ под тыщу долларов? Мы извнутри вынудили себя нести колоссальное бремя расходов на вооружения, а не на энергетику? :roll:
Тогда недалекий и примитивный. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:01

  _Mykola_ написав:
  antey1969 написав:ЗЕ всего лишь успешно продолжает "реформу" по разгрому медицины от Пороха. Так что для меня хрен редьки не слаще. Выступать и вымагать - это они любят)))

Вчера на 5-м прозвучала интересная мысль, выделение "всего" 1 млрд ГРИВЕН, обеспечило бы кислородными станциями ковидные больницы, и все вопросы с кислородом и его поставками были бы сняты. И это составляет меньше 1% от бюджета автодора в 123 млрд гривен... :twisted:

На кислороде уровень распила не тот. Хлопнет очередная волна - будет много вопросов "куда делись деньги?"
К примеру, телились все лето с вакцинацией на отъ...бись - теперь отвечай на неудобные вопросы. Ляшку остается только блеять, дескать во всем виноваты злые антиваксы.
С Укравтодором все гораздо проще - растворились миллиарды по прокладкам, и делов то. А то что подложка тоньше или покрытие хреновее - это уже мелочи жизни, закатали и не видно.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _Mykola_ написав:Вчера на 5-м прозвучала интересная мысль,

А 5-й часом не транслював архівні новини, як Порох разом з Тимошенко таміфлю на летовищі зустрічали? Я так вважаю, як би зараз керував Порох, то нам би попервах показали згорілий сарай серед поля, та об'явили, що то кляті москалі спалили всі маски, антисептики та антибіотика. А що б було далі, так то ми вже всі проходили.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:Порохам тоже надо дать миллиард, приставить надзирателей и потребовать по каждой больнице дать результат. Запоют другое.
Говорить на каналах, не мешки ворочать.

Зима, як завжди, прийде раптово.
18 августа. Interfax-Russia.ru - Ковидные госпитали в Ставропольском крае отмечают резкое увеличение расхода медицинского кислорода, до 1,5 тыс. тонн в месяц, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Вчера мы побили рекорд по потреблению кислорода, фактически вышли на цифру 1450 тонн кислорода в месяц. В нормальной жизни никогда больше 150 тонн кислорода не потребляли. Сейчас завозим кислород из Тулы, из Казахстана, проводили переговоры по строительству кислородного хаба", - сказал Владимиров в среду в ходе пресс-конференции в Москве.

Ранее заместитель министра здравоохранения региона Наталия Звягинцева сообщала, что до 90% пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение в стационарах Ставрополья, кислородзависимые из-за более агрессивного течения болезни.

https://www.interfax-russia.ru/south-an ... stavropole
Звісно, це Порох винен, що киснева зима настала раптово. :mrgreen:
Насправді, в нас кисню вистачить і так, бо багато хімзаводів і металургійних кобінатів.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:07

Справедливости ради, избиратели Пороха вакцинируются лучше всех. Это корреляция, а не причинно-следственная связь. Причина в том, что его избиратель сконцентрирован в ЗУ, где меньше православного мракобесия

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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:07

  antey1969 написав:С Укравтодором все гораздо проще - растворились миллиарды по прокладкам, и делов то. А то что подложка тоньше или покрытие хреновее - это уже мелочи жизни, закатали и не видно.


Вате успокоиться. :!: Наконец то по качеству дорог мы стали быстро приближаться к цивилизованному миру. При ваших не было ни дорог, ни медицины, ни зарплат, ничего, кроме как у отдельных виллы на теплых морях, яхты и самолеты. :lol:
Libo
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ЛОБ

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