|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лис, 2021 12:19
На Западе самый большой процент "купленных" сертификатов вакцинации. Просто поветрие какое-то. Да, я понимаю, что бумажки ваялись в срочном порядке ради выезда на заработки, но это не оправдывает. А все эти опросы гроша ломанного не стоят.
Додано: Сер 03 лис, 2021 12:24
Хроника приближения к 50.
Вчера был занят, пропустил хронику. Но было практически без изменений.
За вчера 720 смертей.
За последние 7 дней 3819 смертей, т.е. среднесуточное 546 смертей (на вчера 3825 и 546).
За октябрь 51181 смерть и среднесуточная - 374.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по 7-дневной среднесуточной смертности 30 октября - 558, за сутки 25 октября - 734.
Активных случаев сегодня уже 442 965 (рекорд был 425.339 19 апреля).
На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну.
Весеннюю волну посчитаю с минимума активных случаев 17 февраля - 127.320 до достижения такой же величины 28 мая - 126.225.
17 февраля у нас было 24689 смертей, 28 мая - 50232 смерти. Т.о. за волну 25.543 смерти.
Какой момент считать началом нынешней волны пока не решил. Чёткого минимума активных случаев в этот раз не было. Советы и замечания приветствуются.
Предполагаю начать с 8 сентября - было 54114 смертей. Сегодня 68 027. С 8 сентября 13913 смертей. За этот период (54 дня) получается среднесуточная смертность 258 человек.
P.s. Все данные по ворлдметру.
P.p.s. Россия последние дни ежедневно понемногу "улучшает" свой "рекорд". Вчера 1158 смертей - чуть меньше ("рекорд" 1163), зато по новым случаям 40 993.
В России за вчера 40 443 новых случая заболевания и 1189 новых случаев смерти. По смертям очередной "рекорд", по новым случаям 31 октября было чуть больше - 40 993.
Тут кто-то (Долярчик или Яма) просил сравнительные данные.
По новым случаям сравнивать смысла не вижу - слишком отличается количество тестов.
У нас 336 220 на 1 млн. населения, в РФ - 1 479 269 на 1 млн. Разница в 4,4 раза.
По смертям за всё время эпидемии по официальным данным практически одинаково - у нас 1601 на млн., в РФ 1658 на млн. При этом ворлдметр считает наше население 43,4 млн. Такой цифры наверняка нет.
Разница только в том, что у нас есть явные пики смертности, в России процесс значительно равномернее.
Додано: Сер 03 лис, 2021 12:27
Кто ж спорит, приставить надзирателей, но эти деньги НЕ БЫЛИ ВЫДЕЛЕНЫ, а ушли на асфальт!
Чувствуешь разницу "истинный" патриот?
Живущий за пределами Украины.
И, как показывает практика самые отьявленные и смелые добровольцы готовые утопить в крови врага, это те кто живет не в Украине.
Додано: Сер 03 лис, 2021 12:27
Re: Эпидемия коронавируса в мире
«У зв’язку з погіршенням ковідної ситуації та переходом багатьох областей України в „червону зону“, збільшилось навантаження на реєстри. Як наслідок — сервіси в застосунку можуть працювати повільно. У тому числі й СOVID-сертифікати», — підкреслила нам комунікаційний менеджер проєкту «Дія» Олеся Діденко.
Додано: Сер 03 лис, 2021 12:28
Додано: Сер 03 лис, 2021 12:32
Додано: Сер 03 лис, 2021 12:32
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Сер 03 лис, 2021 12:33
Да, и цитату "гівно привезли" (с) тоже помню, и Радуцкого продавшего все маски в начале эпидемии тоже, анализ разных источников дает хоть более или менеее адекватную картину происходящего.
Что у Пороха, что у Зели есть и были куча просчетов, и ссать в глаза рассказывая как у нас все хорошо, когда это не так, как-то критическое мышление не дает воспринимать за божью росу...
Додано: Сер 03 лис, 2021 12:36
у вируса удаляют фрагменты ДНК/РНК задающие вредоносные функции, оставляя только части отвечающие за доставку нужных фрагментов к клеткам и её заражение. Однако такие цепочки неустойчивы и могут мутировать.
|