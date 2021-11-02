Додано: Сер 03 лис, 2021 12:24

Хроника приближения к 50.

Вчера был занят, пропустил хронику. Но было практически без изменений.

За вчера 720 смертей.

За последние 7 дней 3819 смертей, т.е. среднесуточное 546 смертей (на вчера 3825 и 546).



За октябрь 51181 смерть и среднесуточная - 374.



В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".

Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по 7-дневной среднесуточной смертности 30 октября - 558, за сутки 25 октября - 734.



Активных случаев сегодня уже 442 965 (рекорд был 425.339 19 апреля).





На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну.

Весеннюю волну посчитаю с минимума активных случаев 17 февраля - 127.320 до достижения такой же величины 28 мая - 126.225.

17 февраля у нас было 24689 смертей, 28 мая - 50232 смерти. Т.о. за волну 25.543 смерти.

Какой момент считать началом нынешней волны пока не решил. Чёткого минимума активных случаев в этот раз не было. Советы и замечания приветствуются.

Предполагаю начать с 8 сентября - было 54114 смертей. Сегодня 68 027. С 8 сентября 13913 смертей. За этот период (54 дня) получается среднесуточная смертность 258 человек.



P.s. Все данные по ворлдметру.

P.p.s. Россия последние дни ежедневно понемногу "улучшает" свой "рекорд". Вчера 1158 смертей - чуть меньше ("рекорд" 1163), зато по новым случаям 40 993.

В России за вчера 40 443 новых случая заболевания и 1189 новых случаев смерти. По смертям очередной "рекорд", по новым случаям 31 октября было чуть больше - 40 993.



Тут кто-то (Долярчик или Яма) просил сравнительные данные.

По новым случаям сравнивать смысла не вижу - слишком отличается количество тестов.

У нас 336 220 на 1 млн. населения, в РФ - 1 479 269 на 1 млн. Разница в 4,4 раза.

По смертям за всё время эпидемии по официальным данным практически одинаково - у нас 1601 на млн., в РФ 1658 на млн. При этом ворлдметр считает наше население 43,4 млн. Такой цифры наверняка нет.

Разница только в том, что у нас есть явные пики смертности, в России процесс значительно равномернее.