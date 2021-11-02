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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:24

Хроника приближения к 50.
Вчера был занят, пропустил хронику. Но было практически без изменений.
За вчера 720 смертей.
За последние 7 дней 3819 смертей, т.е. среднесуточное 546 смертей (на вчера 3825 и 546).

За октябрь 51181 смерть и среднесуточная - 374.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по 7-дневной среднесуточной смертности 30 октября - 558, за сутки 25 октября - 734.

Активных случаев сегодня уже 442 965 (рекорд был 425.339 19 апреля).


На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну.
Весеннюю волну посчитаю с минимума активных случаев 17 февраля - 127.320 до достижения такой же величины 28 мая - 126.225.
17 февраля у нас было 24689 смертей, 28 мая - 50232 смерти. Т.о. за волну 25.543 смерти.
Какой момент считать началом нынешней волны пока не решил. Чёткого минимума активных случаев в этот раз не было. Советы и замечания приветствуются.
Предполагаю начать с 8 сентября - было 54114 смертей. Сегодня 68 027. С 8 сентября 13913 смертей. За этот период (54 дня) получается среднесуточная смертность 258 человек.

P.s. Все данные по ворлдметру.
P.p.s. Россия последние дни ежедневно понемногу "улучшает" свой "рекорд". Вчера 1158 смертей - чуть меньше ("рекорд" 1163), зато по новым случаям 40 993.
В России за вчера 40 443 новых случая заболевания и 1189 новых случаев смерти. По смертям очередной "рекорд", по новым случаям 31 октября было чуть больше - 40 993.

Тут кто-то (Долярчик или Яма) просил сравнительные данные.
По новым случаям сравнивать смысла не вижу - слишком отличается количество тестов.
У нас 336 220 на 1 млн. населения, в РФ - 1 479 269 на 1 млн. Разница в 4,4 раза.
По смертям за всё время эпидемии по официальным данным практически одинаково - у нас 1601 на млн., в РФ 1658 на млн. При этом ворлдметр считает наше население 43,4 млн. Такой цифры наверняка нет.
Разница только в том, что у нас есть явные пики смертности, в России процесс значительно равномернее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

«У зв’язку з погіршенням ковідної ситуації та переходом багатьох областей України в „червону зону“, збільшилось навантаження на реєстри. Як наслідок — сервіси в застосунку можуть працювати повільно. У тому числі й СOVID-сертифікати», — підкреслила нам комунікаційний менеджер проєкту «Дія» Олеся Діденко.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:28

  stm написав:
  Xenon написав::mrgreen:
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9-10 часов в такую мряку, надо быть действительно идейным ))))))

За 900 грн (если правда) "идейных" найдётся достаточно. Ещё просить будут: "А завтра не надо?"
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:32

  UA написав:В Киеве непривитых уже выводят из трамваев и расстреливают?

Никто ни одной проверки из моих знакомых в транспорте не зафиксировал.
Просто был громкий "пу" в бочку и не более того. В фирменном стиле Ляшка "чтобы напугать". Громко гудим, суетимся на камеры и делаем вид, что едем.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:900 грн (если правда) "идейных" найдётся достаточно.


Николаевская диаспора на митинге тоже мощно представлена. :lol:


Не знаю как киевляне, 900 в регионах - очень большие деньги.
Решил перед медкомиссией пройти курс (10 сеансов) массажа. На олх в Херсоне в первое попавшееся объявление "массаж на дому". Договорился, приехал. Тетя мне всю спину , включая поясницу и воротник, 50 минут мяла (вроде даже понимает в этом) , я заплатил 130 грн.
Даже если не считать ее расходы на рекламу - это работа за еду. Вот такие заработки у людей.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 03 лис, 2021 12:39, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:33

  d44 написав:
  _Mykola_ написав:Вчера на 5-м прозвучала интересная мысль,

А 5-й часом не транслював архівні новини, як Порох разом з Тимошенко таміфлю на летовищі зустрічали? Я так вважаю, як би зараз керував Порох, то нам би попервах показали згорілий сарай серед поля, та об'явили, що то кляті москалі спалили всі маски, антисептики та антибіотика. А що б було далі, так то ми вже всі проходили.

Да, и цитату "гівно привезли" (с) тоже помню, и Радуцкого продавшего все маски в начале эпидемии тоже, анализ разных источников дает хоть более или менеее адекватную картину происходящего.
Что у Пороха, что у Зели есть и были куча просчетов, и ссать в глаза рассказывая как у нас все хорошо, когда это не так, как-то критическое мышление не дает воспринимать за божью росу...
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:36

  flyman написав:Навіть якщо він "тіпо мертвий" і доставлений до поцієнта в розібраному вигляді (вірони), то, це не означає, що якийсь фрагмент не зможе вбудуватися в ядро людської клітини та почати процес клонування собі подібних.


у вируса удаляют фрагменты ДНК/РНК задающие вредоносные функции, оставляя только части отвечающие за доставку нужных фрагментов к клеткам и её заражение. Однако такие цепочки неустойчивы и могут мутировать.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:42

  ЛАД написав:
  stm написав:
  Xenon написав::mrgreen:
Зображення

9-10 часов в такую мряку, надо быть действительно идейным ))))))

За 900 грн (если правда) "идейных" найдётся достаточно. Ещё просить будут: "А завтра не надо?"

Особливо ті, яких не допустили до роботи ;)
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:43

Хроники эпидемии

Поступил больной 46 лет в политравму, пролежал после операции на ноге пару дней, но по характерной картине выявили Ковид. ПЦР дал "+"
Перевели его в ковидное отделение. Через две недели, как только ПЦР показал "-", его вернули в политравму, а далее пошел в реанимацию. Легкие в хлам, больной на ИВЛ, прогноз неутешительный(тем более, что медпрепаратами, в отличие от инфекционки, практически не снабжают), но по статистике от ковида вылечили)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:46

  Успіх написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:......
9-10 часов в такую мряку, надо быть действительно идейным ))))))

За 900 грн (если правда) "идейных" найдётся достаточно. Ещё просить будут: "А завтра не надо?"

Особливо ті, яких не допустили до роботи ;)

Ті, яких не допустили теж.
Попробуйте в Харькове найти работу на 900 грн в день.
Думаю, во Львове не лучше.
ЛАД
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