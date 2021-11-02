RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4182418341844185>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:но по статистике от ковида вылечили)))

У Истребина в комментах кто-то написал (не знаю, насколько правда), что если ковидник болел более 16 дней , то у него"закончился" Ковид и смерть (если наступит) наступила по иной причине, чаще всего ССЗ.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5286
З нами з: 15.02.09
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1469 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:52

  Hotab написав:
  antey1969 написав:но по статистике от ковида вылечили)))

У Истребина в комментах кто-то написал (не знаю, насколько правда), что если ковидник болел более 16 дней , то у него"закончился" Ковид и смерть (если наступит) наступила по иной причине, чаще всего ССЗ.

С ПЦР "-" стараются тут же пнуть на выход. Дальше долечивайтесь сами - это из нововведений ляшковской эпохи. Исключение только для тех, кто может скопытиться сразу после выхода, или кого некому забрать, а о себе позаботиться не может.
В Британии, все кто скончался в течение четырех недель после заражения, идут в статистику "от ковида".
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10958
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 3202 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:57

  zРадио написав:Справедливости ради, избиратели Пороха вакцинируются лучше всех. Это корреляция, а не причинно-следственная связь. Причина в том, что его избиратель сконцентрирован в ЗУ, где меньше православного мракобесия

Зображення

По результата какого опроса?
Тут недавно, по-моему, Ой+ давал ссылку, но там было такое количества данных. что результаты абсолютно не показательны.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20343
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4918 раз.
Подякували: 4542 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 13:12

Модератор, может подчистишь политоту и фейковые "скриншоты" из "анонимных информированных источников", а не будешь сам в этом участвовать? Или "это другое"?
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15489
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8619 раз.
Подякували: 4152 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 13:17

вот контингент бастующих антиваксов :mrgreen:
(ничего не напоминает? как в 2014 такиеже ущербные стояли с иконами на Донбассе )

Зображення
Востаннє редагувалось Xenon в Сер 03 лис, 2021 13:18, всього редагувалось 1 раз.
Xenon
 
Повідомлень: 3867
З нами з: 25.02.09
Подякував: 69 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 13:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Причина в том, что его избиратель сконцентрирован в ЗУ, где меньше православного мракобесия

Но в целом люди религиознее
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30325
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1291 раз.
Подякували: 7301 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 13:24

  ЛАД написав:
Тогда ничего удивительного. Рабочий на заводе и у нас может не вакцинироваться. Никто не заставит, да и цепляться, думаю, не особо будут. Если вообще будут.


Ну так это у нас "постанова со списком професий".
Я полагаю, что такой ерунды в ЕС не должно быть.
Эти должны, а эти нет.
Должны все и баста :!:
justit
 
Повідомлень: 5477
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1640 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 13:38

Прошу не ржать (с)

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11508
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2683 раз.
Подякували: 5858 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 13:47

  ЛАД написав:
Тогда ничего удивительного. Рабочий на заводе и у нас может не вакцинироваться. Никто не заставит, да и цепляться, думаю, не особо будут. Если вообще будут.


Дополнение.
Сходил и спросил.
Две коллеги у которых мужья на заработках.

Тот, о ком я выше говорил НЕ на заводе.
Он на стройке и без вакцинации. Тесты еженедельно

Вот второй на заводе.
Вакцинация must have никаких отговорок.
justit
 
Повідомлень: 5477
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1640 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 13:55

Это произошло в ночь на среду, 3 ноября, по израильскому времени. Федеральное агентство по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств США (FDA) одобрило вакцинирование вакциной Pfizer детей 5-11 лет еще раньше, 30 октября.

Президент США Джо Байден приветствовал одобрение вакцинирования детей со стороны CDC и заявил, что массовая кампания вакцинации начнется на следующей неделе.

Как уже рассказывал сайт «Детали», детям разрешено вводить 10 микрограммов вакцины. Эксперты полагают, что уменьшение стандартной дозы смягчит некоторые побочные эффекты прививки, польза от которой, как было доказано в ходе проверок, перевешивает возможный риск.

https://detaly.co.il/okonchatelno-i-bespovorotno-v-ssha-odobreno-vaktsinirovanie-detej-5-11-let/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20343
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4918 раз.
Подякували: 4542 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 4182418341844185>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2805, Hotab і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 781, 782, 783
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7826 11955038
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лис, 2021 09:15
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.