antey1969 написав:но по статистике от ковида вылечили)))
У Истребина в комментах кто-то написал (не знаю, насколько правда), что если ковидник болел более 16 дней , то у него"закончился" Ковид и смерть (если наступит) наступила по иной причине, чаще всего ССЗ.
antey1969 написав:но по статистике от ковида вылечили)))
У Истребина в комментах кто-то написал (не знаю, насколько правда), что если ковидник болел более 16 дней , то у него"закончился" Ковид и смерть (если наступит) наступила по иной причине, чаще всего ССЗ.
С ПЦР "-" стараются тут же пнуть на выход. Дальше долечивайтесь сами - это из нововведений ляшковской эпохи. Исключение только для тех, кто может скопытиться сразу после выхода, или кого некому забрать, а о себе позаботиться не может. В Британии, все кто скончался в течение четырех недель после заражения, идут в статистику "от ковида".
zРадио написав:Справедливости ради, избиратели Пороха вакцинируются лучше всех. Это корреляция, а не причинно-следственная связь. Причина в том, что его избиратель сконцентрирован в ЗУ, где меньше православного мракобесия
По результата какого опроса? Тут недавно, по-моему, Ой+ давал ссылку, но там было такое количества данных. что результаты абсолютно не показательны.
Это произошло в ночь на среду, 3 ноября, по израильскому времени. Федеральное агентство по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств США (FDA) одобрило вакцинирование вакциной Pfizer детей 5-11 лет еще раньше, 30 октября.
Президент США Джо Байден приветствовал одобрение вакцинирования детей со стороны CDC и заявил, что массовая кампания вакцинации начнется на следующей неделе.
Как уже рассказывал сайт «Детали», детям разрешено вводить 10 микрограммов вакцины. Эксперты полагают, что уменьшение стандартной дозы смягчит некоторые побочные эффекты прививки, польза от которой, как было доказано в ходе проверок, перевешивает возможный риск.