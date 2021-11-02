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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4182418341844185 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112 Мені вже зробили щеплення 58% 65 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 20 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 112 Додано: Сер 03 лис, 2021 14:00

2 ноября минздрав Израиля предупредил о новом фейке, касающемся вакцины от коронавируса. В соцсетях распространилось сообщение о том, что в вакцину для детей якобы добавлено опасное вещество – трометамин.



Трометамин на самом деле входит в состав вакцины. Но это вещество не опасно. Оно широко распространено и входит в состав многих лекарственных препаратов. Его назначение – стабилизировать лекарство.



«Мы призываем родителей потреблять достоверную научную информацию, а не размещать необоснованные сообщения в социальных сетях, особенно когда речь идет о вакцине, одобренной FDA и признанной безопасной и эффективной», – добавили в минздраве.

https://detaly.co.il/minzdrav-predupredil-o-novom-fejke-antivaktsinatorov/ Фейки есть везде. ЛАД 2 Повідомлень: 20346 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4918 раз. Подякували: 4543 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лис, 2021 14:21

В Шанхае более 30 тысяч посетителей "Диснейленда" не выпускали из парка развлечений из-за выявления коронавируса у одной из посетительниц. Об этом сообщает телеканал "Эн-би-си".



Парк развлечений неожиданно был закрыт в воскресенье, когда в нем находилось огромное количество посетителей. А все потому, что власти Шанхая получили сообщение о том, что одна из посетительниц по возвращении домой из "Диснейленда" оказалась больной коронавирусом. Сразу после получения этого сообщения руководство парка приказало закрыть его, а находящимся в нем — пройти тестирование на коронавирус.



Немедленно в парк прибыли полицейские и медики. Они развернули мобильные пункты тестирования. Более 30 тысяч взрослых и детей ждали своей очереди, поскольку без теста на коронавирус их не выпускали из парка. Процедура заняла около четырех часов.



Администрация Шанхая сообщила, что всего в "Диснейленде" тест на коронавирус сдали 33 863 человека, все результаты оказались отрицательными. Людям рекомендовали произвести повторный тест через 14 дней.



Несмотря на единичный случай выявления заражения, "Диснейленд" будет закрыт как минимум до среды, 3 ноября. Тем, кто уже купил билеты в этот парк развлечений, деньги вернут. К слову, стоимость билетов недешевая, даже с учетом высоких зарплат в Шанхае. Билет на посещение парка в течение полного дня стоит от 60 до 80 долларов для взрослого человека и немногим меньше для ребенка, причем для детей важен не возраст, а рост — не более 140 сантиметров.



Китай остается одной из немногих стран мира, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к "ковиду-19". Это является частью подготовки к XXIV зимним Олимпийским играм, которые должны будут пройти в Пекине в период с 4 по 20 февраля 2022 года.

https://www.9tv.co.il/item/35893 Как у "них". ЛАД 2 Повідомлень: 20346 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4918 раз. Подякували: 4543 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лис, 2021 14:29





Допоки дослідження тривають, львівські біологи розробили ще одну вакцину від ковіду, яку можна випускати у таблетках, спреї чи мікстурі. По допомогу звертатимуться знову ж таки до польських науковців.

.....

Львівський інститут закуповує мишей у США, вартість однієї – 180 євро, а їх потрібно десятки. ( )

.......

Дуже сумніваюсь, що Україна доведе справу з нашою розробкою, якщо вона буде успішною, на випуск очищених білків. Тому що це дорого і немає технології. ЛЬВІВ – Українська вакцина на дріжджах від COVID-19, яку розробили науковці Інституту біології клітини НАН України у Львові, проходить тестування на мишах у польському інституті у Гданську на імуногенність. Попереду дослідження ще на трансгенних мишах у Кракові. Чи ця вакцина потрапить до українців і захистить їх від коронавірусу? У цьому мають сумніви навіть її розробники.Допоки дослідження тривають, львівські біологи розробили ще одну вакцину від ковіду, яку можна випускати у таблетках, спреї чи мікстурі. По допомогу звертатимуться знову ж таки до польських науковців......Львівський інститут закуповує мишей у США, вартість однієї – 180 євро, а їх потрібно десятки. (.......Дуже сумніваюсь, що Україна доведе справу з нашою розробкою, якщо вона буде успішною, на випуск очищених білків. Тому що це дорого і немає технології.

https://www.radiosvoboda.org/a/vaktsyna-koronavirus-testuvannya/31541779.html Как у нас. ЛАД 2 Повідомлень: 20346 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4918 раз. Подякували: 4543 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лис, 2021 14:46 В авторитетном медицинском журнале Lancet опубликованы результаты 1/2 фазы исследований вакцины "Спутник Лайт". В статье ученые сделали выводы о безопасности, иммуногенности и переносимости вакцины добровольцами. Состав этой вакцины идентичен первому компоненту классического "Спутника V". Исследование профинансировал Российский фонд прямых инвестиций - он занимается продвижением вакцины.



Исследование проводили на 110 здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 59 лет в клиническом центре Eco-Safety в Санкт-Петербурге. "Результаты показывают, что вакцина хорошо переносилась и вызывала как гуморальный, так и клеточный иммунный ответ как у серонегативных (не имеющих ранее антител - Би-би-си), так и у серопозитивных (с антителами) здоровых взрослых", - говорится в статье.

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Перед вакцинацией всем участникам исследования провели анализ на антитела к коронавирусу, и тех, у кого они оказались (14 человек), поместили в одну группу, а тех, у кого антител не было (96 человек) - в другую.



Авторы статьи пришли к выводу, что даже однократного укола для не имевших ранее антител добровольцев достаточно, чтобы быстро получить иммунный ответ. Сероконверсия (выработка специфических антител в сыворотке крови) была в 100% случаев к 42 дню. Уже к 10-му дню более выраженный иммунный ответ был в группе ранее имевших антитела по сравнению с группой без выявленных антител, а также с группой выздоравливающих пациентов. У тех, кто ранее не имел антител, к этому дню было лишь небольшое повышение титров.



Во всех временных точках (10, 28 и 42 день) средние титры антител у добровольцев с ранее имевшимся иммунитетом были значительно выше, чем у участников без него, сообщили ученые. Это подтверждает ранее сделанные учеными многих стран выводы о том, что для эффективного поддержания титра нейтрализующих антител, скорее всего, достаточно одной дозы вакцины. Этот вывод также подтверждается ранее опубликованными исследованиями, которые показали, что вторая доза вакцины Pfizer или "Спутник V" не приводит к дальнейшему увеличению титров антител у имеющих иммунитет, и для эффективной ревакцинации требуется только однократная доза вакцины.

....... ЛАД 2 Повідомлень: 20346 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4918 раз. Подякували: 4543 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лис, 2021 15:02 ЛАД написав: Это подтверждает ранее сделанные учеными многих стран выводы о том, что для эффективного поддержания титра нейтрализующих антител, скорее всего, достаточно одной дозы вакцины. Этот вывод также подтверждается ранее опубликованными исследованиями, которые показали, что вторая доза вакцины Pfizer или "Спутник V" не приводит к дальнейшему увеличению титров антител у имеющих иммунитет, и для эффективной ревакцинации требуется только однократная доза вакцины.

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Это не верный вывод. Точнее СпутникЛайт однодозовый и всё. Pfizer озвучивали после первой дозы титр антител 40, второй - 420, третьей - 6000. Что говорит об обратном выводе этого источника Подозреваю, что если 420 растворяются в течении 5-6 месяцев, то 6000 растворить сложнее. Отсюда и печаль в Израиле - не надо открывать ковидных больниц и закупать кислород. 6й месяц стабильности в РФ +1144 жмура...

Киев 43,39% первая доза. Свои отправили 100 концентраторов в Харьков. Жду Терехова на укр.мове объявляем красную зону и вакцинируем Барабашово или нет... Это не верный вывод. Точнее СпутникЛайт однодозовый и всё. Pfizer озвучивали после первой дозы титр антител 40, второй - 420, третьей - 6000. Что говорит об обратном выводе этого источникаПодозреваю, что если 420 растворяются в течении 5-6 месяцев, то 6000 растворить сложнее. Отсюда и печаль в Израиле - не надо открывать ковидных больниц и закупать кислород. 6й месяц стабильности в РФ +1144 жмура...Киев 43,39% первая доза. Свои отправили 100 концентраторов в Харьков. Жду Терехова на укр.мове объявляем красную зону и вакцинируем Барабашово или нет... stm

Повідомлень: 3300 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4182418341844185 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 02 лис, 2021 09:15