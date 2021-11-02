2 ноября минздрав Израиля предупредил о новом фейке, касающемся вакцины от коронавируса. В соцсетях распространилось сообщение о том, что в вакцину для детей якобы добавлено опасное вещество – трометамин.
Трометамин на самом деле входит в состав вакцины. Но это вещество не опасно. Оно широко распространено и входит в состав многих лекарственных препаратов. Его назначение – стабилизировать лекарство.
«Мы призываем родителей потреблять достоверную научную информацию, а не размещать необоснованные сообщения в социальных сетях, особенно когда речь идет о вакцине, одобренной FDA и признанной безопасной и эффективной», – добавили в минздраве.
В Шанхае более 30 тысяч посетителей "Диснейленда" не выпускали из парка развлечений из-за выявления коронавируса у одной из посетительниц. Об этом сообщает телеканал "Эн-би-си".
Парк развлечений неожиданно был закрыт в воскресенье, когда в нем находилось огромное количество посетителей. А все потому, что власти Шанхая получили сообщение о том, что одна из посетительниц по возвращении домой из "Диснейленда" оказалась больной коронавирусом. Сразу после получения этого сообщения руководство парка приказало закрыть его, а находящимся в нем — пройти тестирование на коронавирус.
Немедленно в парк прибыли полицейские и медики. Они развернули мобильные пункты тестирования. Более 30 тысяч взрослых и детей ждали своей очереди, поскольку без теста на коронавирус их не выпускали из парка. Процедура заняла около четырех часов.
Администрация Шанхая сообщила, что всего в "Диснейленде" тест на коронавирус сдали 33 863 человека, все результаты оказались отрицательными. Людям рекомендовали произвести повторный тест через 14 дней.
Несмотря на единичный случай выявления заражения, "Диснейленд" будет закрыт как минимум до среды, 3 ноября. Тем, кто уже купил билеты в этот парк развлечений, деньги вернут. К слову, стоимость билетов недешевая, даже с учетом высоких зарплат в Шанхае. Билет на посещение парка в течение полного дня стоит от 60 до 80 долларов для взрослого человека и немногим меньше для ребенка, причем для детей важен не возраст, а рост — не более 140 сантиметров.
Китай остается одной из немногих стран мира, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к "ковиду-19". Это является частью подготовки к XXIV зимним Олимпийским играм, которые должны будут пройти в Пекине в период с 4 по 20 февраля 2022 года.
ЛЬВІВ – Українська вакцина на дріжджах від COVID-19, яку розробили науковці Інституту біології клітини НАН України у Львові, проходить тестування на мишах у польському інституті у Гданську на імуногенність. Попереду дослідження ще на трансгенних мишах у Кракові. Чи ця вакцина потрапить до українців і захистить їх від коронавірусу? У цьому мають сумніви навіть її розробники.
Допоки дослідження тривають, львівські біологи розробили ще одну вакцину від ковіду, яку можна випускати у таблетках, спреї чи мікстурі. По допомогу звертатимуться знову ж таки до польських науковців. ..... Львівський інститут закуповує мишей у США, вартість однієї – 180 євро, а їх потрібно десятки. ( ) ....... Дуже сумніваюсь, що Україна доведе справу з нашою розробкою, якщо вона буде успішною, на випуск очищених білків. Тому що це дорого і немає технології.
В авторитетном медицинском журнале Lancet опубликованы результаты 1/2 фазы исследований вакцины "Спутник Лайт". В статье ученые сделали выводы о безопасности, иммуногенности и переносимости вакцины добровольцами. Состав этой вакцины идентичен первому компоненту классического "Спутника V". Исследование профинансировал Российский фонд прямых инвестиций - он занимается продвижением вакцины.
Исследование проводили на 110 здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 59 лет в клиническом центре Eco-Safety в Санкт-Петербурге. "Результаты показывают, что вакцина хорошо переносилась и вызывала как гуморальный, так и клеточный иммунный ответ как у серонегативных (не имеющих ранее антител - Би-би-си), так и у серопозитивных (с антителами) здоровых взрослых", - говорится в статье. ........ Перед вакцинацией всем участникам исследования провели анализ на антитела к коронавирусу, и тех, у кого они оказались (14 человек), поместили в одну группу, а тех, у кого антител не было (96 человек) - в другую.
Авторы статьи пришли к выводу, что даже однократного укола для не имевших ранее антител добровольцев достаточно, чтобы быстро получить иммунный ответ. Сероконверсия (выработка специфических антител в сыворотке крови) была в 100% случаев к 42 дню. Уже к 10-му дню более выраженный иммунный ответ был в группе ранее имевших антитела по сравнению с группой без выявленных антител, а также с группой выздоравливающих пациентов. У тех, кто ранее не имел антител, к этому дню было лишь небольшое повышение титров.
Во всех временных точках (10, 28 и 42 день) средние титры антител у добровольцев с ранее имевшимся иммунитетом были значительно выше, чем у участников без него, сообщили ученые. Это подтверждает ранее сделанные учеными многих стран выводы о том, что для эффективного поддержания титра нейтрализующих антител, скорее всего, достаточно одной дозы вакцины. Этот вывод также подтверждается ранее опубликованными исследованиями, которые показали, что вторая доза вакцины Pfizer или "Спутник V" не приводит к дальнейшему увеличению титров антител у имеющих иммунитет, и для эффективной ревакцинации требуется только однократная доза вакцины. .......
Это подтверждает ранее сделанные учеными многих стран выводы о том, что для эффективного поддержания титра нейтрализующих антител, скорее всего, достаточно одной дозы вакцины. Этот вывод также подтверждается ранее опубликованными исследованиями, которые показали, что вторая доза вакцины Pfizer или "Спутник V" не приводит к дальнейшему увеличению титров антител у имеющих иммунитет, и для эффективной ревакцинации требуется только однократная доза вакцины. .......
Это не верный вывод. Точнее СпутникЛайт однодозовый и всё. Pfizer озвучивали после первой дозы титр антител 40, второй - 420, третьей - 6000. Что говорит об обратном выводе этого источника Подозреваю, что если 420 растворяются в течении 5-6 месяцев, то 6000 растворить сложнее. Отсюда и печаль в Израиле - не надо открывать ковидных больниц и закупать кислород. 6й месяц стабильности в РФ +1144 жмура... Киев 43,39% первая доза. Свои отправили 100 концентраторов в Харьков. Жду Терехова на укр.мове объявляем красную зону и вакцинируем Барабашово или нет...