Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4183418441854186> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112 Мені вже зробили щеплення 58% 65 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 20 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 112 Додано: Сер 03 лис, 2021 14:00

2 ноября минздрав Израиля предупредил о новом фейке, касающемся вакцины от коронавируса. В соцсетях распространилось сообщение о том, что в вакцину для детей якобы добавлено опасное вещество – трометамин.



Трометамин на самом деле входит в состав вакцины. Но это вещество не опасно. Оно широко распространено и входит в состав многих лекарственных препаратов. Его назначение – стабилизировать лекарство.



«Мы призываем родителей потреблять достоверную научную информацию, а не размещать необоснованные сообщения в социальных сетях, особенно когда речь идет о вакцине, одобренной FDA и признанной безопасной и эффективной», – добавили в минздраве.

https://detaly.co.il/minzdrav-predupredil-o-novom-fejke-antivaktsinatorov/ Фейки есть везде. ЛАД 2 Повідомлень: 20346 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4918 раз. Подякували: 4543 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лис, 2021 14:21

В Шанхае более 30 тысяч посетителей "Диснейленда" не выпускали из парка развлечений из-за выявления коронавируса у одной из посетительниц. Об этом сообщает телеканал "Эн-би-си".



Парк развлечений неожиданно был закрыт в воскресенье, когда в нем находилось огромное количество посетителей. А все потому, что власти Шанхая получили сообщение о том, что одна из посетительниц по возвращении домой из "Диснейленда" оказалась больной коронавирусом. Сразу после получения этого сообщения руководство парка приказало закрыть его, а находящимся в нем — пройти тестирование на коронавирус.



Немедленно в парк прибыли полицейские и медики. Они развернули мобильные пункты тестирования. Более 30 тысяч взрослых и детей ждали своей очереди, поскольку без теста на коронавирус их не выпускали из парка. Процедура заняла около четырех часов.



Администрация Шанхая сообщила, что всего в "Диснейленде" тест на коронавирус сдали 33 863 человека, все результаты оказались отрицательными. Людям рекомендовали произвести повторный тест через 14 дней.



Несмотря на единичный случай выявления заражения, "Диснейленд" будет закрыт как минимум до среды, 3 ноября. Тем, кто уже купил билеты в этот парк развлечений, деньги вернут. К слову, стоимость билетов недешевая, даже с учетом высоких зарплат в Шанхае. Билет на посещение парка в течение полного дня стоит от 60 до 80 долларов для взрослого человека и немногим меньше для ребенка, причем для детей важен не возраст, а рост — не более 140 сантиметров.



Китай остается одной из немногих стран мира, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к "ковиду-19". Это является частью подготовки к XXIV зимним Олимпийским играм, которые должны будут пройти в Пекине в период с 4 по 20 февраля 2022 года.

https://www.9tv.co.il/item/35893 Как у "них". ЛАД 2 Повідомлень: 20346 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4918 раз. Подякували: 4543 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лис, 2021 14:29





Допоки дослідження тривають, львівські біологи розробили ще одну вакцину від ковіду, яку можна випускати у таблетках, спреї чи мікстурі. По допомогу звертатимуться знову ж таки до польських науковців.

.....

Львівський інститут закуповує мишей у США, вартість однієї – 180 євро, а їх потрібно десятки. ( )

.......

Дуже сумніваюсь, що Україна доведе справу з нашою розробкою, якщо вона буде успішною, на випуск очищених білків. Тому що це дорого і немає технології. ЛЬВІВ – Українська вакцина на дріжджах від COVID-19, яку розробили науковці Інституту біології клітини НАН України у Львові, проходить тестування на мишах у польському інституті у Гданську на імуногенність. Попереду дослідження ще на трансгенних мишах у Кракові. Чи ця вакцина потрапить до українців і захистить їх від коронавірусу? У цьому мають сумніви навіть її розробники.Допоки дослідження тривають, львівські біологи розробили ще одну вакцину від ковіду, яку можна випускати у таблетках, спреї чи мікстурі. По допомогу звертатимуться знову ж таки до польських науковців......Львівський інститут закуповує мишей у США, вартість однієї – 180 євро, а їх потрібно десятки. (.......Дуже сумніваюсь, що Україна доведе справу з нашою розробкою, якщо вона буде успішною, на випуск очищених білків. Тому що це дорого і немає технології.

https://www.radiosvoboda.org/a/vaktsyna-koronavirus-testuvannya/31541779.html Как у нас. ЛАД 2 Повідомлень: 20346 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4918 раз. Подякували: 4543 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лис, 2021 14:46 В авторитетном медицинском журнале Lancet опубликованы результаты 1/2 фазы исследований вакцины "Спутник Лайт". В статье ученые сделали выводы о безопасности, иммуногенности и переносимости вакцины добровольцами. Состав этой вакцины идентичен первому компоненту классического "Спутника V". Исследование профинансировал Российский фонд прямых инвестиций - он занимается продвижением вакцины.



Исследование проводили на 110 здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 59 лет в клиническом центре Eco-Safety в Санкт-Петербурге. "Результаты показывают, что вакцина хорошо переносилась и вызывала как гуморальный, так и клеточный иммунный ответ как у серонегативных (не имеющих ранее антител - Би-би-си), так и у серопозитивных (с антителами) здоровых взрослых", - говорится в статье.

........

Перед вакцинацией всем участникам исследования провели анализ на антитела к коронавирусу, и тех, у кого они оказались (14 человек), поместили в одну группу, а тех, у кого антител не было (96 человек) - в другую.



Авторы статьи пришли к выводу, что даже однократного укола для не имевших ранее антител добровольцев достаточно, чтобы быстро получить иммунный ответ. Сероконверсия (выработка специфических антител в сыворотке крови) была в 100% случаев к 42 дню. Уже к 10-му дню более выраженный иммунный ответ был в группе ранее имевших антитела по сравнению с группой без выявленных антител, а также с группой выздоравливающих пациентов. У тех, кто ранее не имел антител, к этому дню было лишь небольшое повышение титров.



Во всех временных точках (10, 28 и 42 день) средние титры антител у добровольцев с ранее имевшимся иммунитетом были значительно выше, чем у участников без него, сообщили ученые. Это подтверждает ранее сделанные учеными многих стран выводы о том, что для эффективного поддержания титра нейтрализующих антител, скорее всего, достаточно одной дозы вакцины. Этот вывод также подтверждается ранее опубликованными исследованиями, которые показали, что вторая доза вакцины Pfizer или "Спутник V" не приводит к дальнейшему увеличению титров антител у имеющих иммунитет, и для эффективной ревакцинации требуется только однократная доза вакцины.

....... ЛАД 2 Повідомлень: 20346 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4918 раз. Подякували: 4543 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лис, 2021 15:02 ЛАД написав: Это подтверждает ранее сделанные учеными многих стран выводы о том, что для эффективного поддержания титра нейтрализующих антител, скорее всего, достаточно одной дозы вакцины. Этот вывод также подтверждается ранее опубликованными исследованиями, которые показали, что вторая доза вакцины Pfizer или "Спутник V" не приводит к дальнейшему увеличению титров антител у имеющих иммунитет, и для эффективной ревакцинации требуется только однократная доза вакцины.

.......

Это не верный вывод. Точнее СпутникЛайт однодозовый и всё. Pfizer озвучивали после первой дозы титр антител 40, второй - 420, третьей - 6000. Что говорит об обратном выводе этого источника Подозреваю, что если 420 растворяются в течении 5-6 месяцев, то 6000 растворить сложнее. Отсюда и печаль в Израиле - не надо открывать ковидных больниц и закупать кислород. 6й месяц стабильности в РФ +1144 жмура...

Киев 43,39% первая доза. Свои отправили 100 концентраторов в Харьков. Жду Терехова на укр.мове объявляем красную зону и вакцинируем Барабашово или нет... Это не верный вывод. Точнее СпутникЛайт однодозовый и всё. Pfizer озвучивали после первой дозы титр антител 40, второй - 420, третьей - 6000. Что говорит об обратном выводе этого источникаПодозреваю, что если 420 растворяются в течении 5-6 месяцев, то 6000 растворить сложнее. Отсюда и печаль в Израиле - не надо открывать ковидных больниц и закупать кислород. 6й месяц стабильности в РФ +1144 жмура...Киев 43,39% первая доза. Свои отправили 100 концентраторов в Харьков. Жду Терехова на укр.мове объявляем красную зону и вакцинируем Барабашово или нет... stm

Повідомлень: 3300 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лис, 2021 16:04 pilker написав: yanyura написав: Правда: механизм иммунной функции не приводит к ADE

09.02.2021

Ложь: вакцины от коронавируса приведут к отказу всех систем организма примерно через шесть месяцев из-за ADE

...



шо скажешь. те исследователи не читали февральскую правду. где был разговор у исследователей за отказ всех систем организма через 6 месяцев не помню. в целом их убедили. у меня вопрос остался. шо это означает.

We have noted above that it is not possible to distinguish an ADE

manifestation of disease from a true, non-ADE viral infection. In this light it is important to recognize that, when diseases and deaths occur shortly after vaccination with an mRNA vaccine, it can never be definitively determined, even with a full investigation, that the vaccine reaction was not a proximal cause.

шо скажешь. те исследователи не читали февральскую правду. где был разговор у исследователей за отказ всех систем организма через 6 месяцев не помню. в целом их убедили. у меня вопрос остался. шо это означает.

Вы сами что читали, перед тем, как написать пост, полные версии статей или их вольный пересказ на русском?



Из полной статьи, цитата из которой приведена здесь вами:



Гуглоперевод:

...

Считается, что ADE лежит в основе более тяжелой лихорадки денге, часто наблюдаемой у людей с предыдущим заболеванием воздействия (Beltramello et al., 2010), а также может играть роль в более тяжелых заболеваниях среди тех, кто ранее вакцинированы против этого заболевания (Shukla et al., 2020). Также считается, что ADE играет роль в Эбола (Takada et al., 2003), вирусная инфекция Зика (Bardina et al., 2017) и другие флавивирусные инфекции (Кампос и др., 2020).

...

Один обширный обзор ADE, потенциально связанных с вакцинами против SARS-CoV-2, отметил: «В настоящее время отсутствуют известные клинические данные, иммунологические анализы или биомаркеры, позволяющие дифференцировать тяжелые вирусная инфекция, вызванная заболеванием с усиленным иммунитетом, путем измерения антител, Т-лимфоцитов или внутренних ответы хозяина »(Арвин и др., 2020; Лю и др., 2019).

...

Мы отметили выше, что невозможно отличить ADE проявление болезни от истинной вирусной инфекции, не связанной с ADE. В этом свете важно осознают, что когда заболевания и смерти происходят вскоре после вакцинации мРНК-вакциной, это никогда не может быть окончательно определено, даже при полном расследовании, что реакция на вакцину не была ближайшая причина.

...

Т.е. ADE подтверджено у лихорадки денге, эболе, вирусной инфекции Зика, но нет подтверждения у SARS-CoV-2. И да, Ковид не относится к флавивирусным инфекциям ( https://expodata.info/wp-content/upload ... ev-V.B.pdf )





Теперь по статье китайцев ( https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21262601v1 ), в ней речь идет не о фактических исследованиях, а о математическом моделировании "а что будет, если..."



Гуглоперевод:

...

Это исследование направлено на разработку математической модели, описывающей процесс передачи COVID-19, и программу вакцинации двумя дозами, включающую ослабление иммунитета и эффект ADE, чтобы исследовать эффект ослабления иммунитета и ADE.

...

Учитывая возможность существования ADE, мы предположили, что восприимчивость людей, потерявших иммунитет, выше, чем у лиц, не имевших ранее иммунитета.

...

Основываясь на приведенных выше результатах оценки, с помощью численного моделирования мы сосредоточились на обсуждении влияния ослабления иммунитета и эффекта ADE на динамику передачи COVID-19, а также на оценке риска повторного появления COVID-19 в Китае.

...

Предположим, что 1 сентября 2021 г. было зарегистрировано 10 инфицированных случаев, на рис. 5 показано количество вновь подтвержденных случаев и эффективное число воспроизводимых R t в процессе передачи с различной скоростью передачи и различной степенью ADE. Из рис. 5 (a) и 5 ​​(c) следует, что даже без ADE ( κ = 1) введение инфицированных случаев вызовет крупные вспышки (черные кривые) по мере ослабления иммунитета. Что еще хуже, ADE может облегчить вспышку, увеличив пиковое время и увеличив его. Сравнивая рис. 5 (a) и рис. 5 (c) , мы обнаруживаем, что нормализованное вмешательство ( β = 0,6 β 0) не может помочь отсрочить вспышку и снизить пиковое значение. Мы также наблюдали несколько последовательных эпидемических волн на рис. 5 (a) и 5 (c) , в то время как пиковые значения последующих волн уменьшаются. Кроме того, эффект ADE и более высокая способность передачи могут также увеличить частоту вспышек. Соответственно, эффективное число воспроизведений колеблется около порогового значения единицы, как показано на фиг. 5 (b) и 5 (d) .

...

5. Вывод



С использованием математической модели это исследование было сосредоточено на изучении риска повторного появления COVID-19 после программы массовой вакцинации в Китае на фоне ослабления иммунитета и ADE.

...



Т.ч. нет на данный момент подтверждений ADE у "ковидных" больных. Пока что это все "страшилки" для "научного подтверждения" против вакцинации от Ковида. Вы сами что читали, перед тем, как написать пост,на русском?Из полной статьи, цитата из которой приведена здесь вами:Т.е. ADE подтверджено у лихорадки денге, эболе, вирусной инфекции Зика, но нет подтверждения у SARS-CoV-2. И да, Ковид не относится к флавивирусным инфекциям (Теперь по статье китайцев (), в нейТ.ч. нет на данный момент подтверждений ADE у "ковидных" больных. Пока что это все "страшилки" для "научного подтверждения" против вакцинации от Ковида. yanyura Повідомлень: 6282 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1957 раз. Подякували: 1450 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лис, 2021 16:07 Slx написав: История антивакцинаторки.



Раньше часами обзванивала всех знакомых и рассказывала с ужасом обо всем с Фейсбука. Пристрелить хотелось как слышал ее голос в это время.

Потом наказ об вакцинированни персонала учебных заведений и начала искать может липовую справку или делать анализы на антитела и прочее.

В итоге чипировалась Коронаваком 2 недели назад без побочек, а вчера поехала автобусом прихожан в церковь другой области.

Там ночью заболела рука в месте 2 недельного укола и локте, сложно поднять и крутить, говорит, что в Коронаваке есть вирус полиомиелита и он берет по суставам, а у нее остеопороз и остеохондроз... Говорит, что ни в коем случае старики с проблемами суставов нельзя. История антивакцинаторки.Раньше часами обзванивала всех знакомых и рассказывала с ужасом обо всем с Фейсбука. Пристрелить хотелось как слышал ее голос в это время.Потом наказ об вакцинированни персонала учебных заведений и начала искать может липовую справку или делать анализы на антитела и прочее.В итоге чипировалась Коронаваком 2 недели назад без побочек, а вчера поехала автобусом прихожан в церковь другой области.Там ночью заболела рука в месте 2 недельного укола и локте, сложно поднять и крутить, говорит, что в Коронаваке есть вирус полиомиелита и он берет по суставам, а у нее остеопороз и остеохондроз... Говорит, что ни в коем случае старики с проблемами суставов нельзя. кхм .. так это что вы перешли на сторону антиваксов ? у всех стариков почти поголовно проблемы с суставами кхм .. так это что вы перешли на сторону антиваксов ? у всех стариков почти поголовно проблемы с суставами yama Повідомлень: 3965 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7939 раз. Подякували: 935 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лис, 2021 16:09 Цитрин написав: кстати, очереди на тесты и вакцинацию в больницах - сделано как-будто специально так, чтобы вирусу было проще распространяться... кстати, очереди на тесты и вакцинацию в больницах - сделано как-будто специально так, чтобы вирусу было проще распространяться...

кого не возьмет ковид, того вакцинкой до... кого не возьмет ковид, того вакцинкой до... yama Повідомлень: 3965 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7939 раз. Подякували: 935 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лис, 2021 16:17 Re: Эпидемия коронавируса в мире

Быстрый и качественный способ ревакцинации от ковид2019, садитесь в маршрутку в час пик желательно маршрут около часа и формат маршрутки типа Богдан и ДИШИТЕ ПОЛНОЙ грудью, само собой без маски ( хотя это не существенно) , если процедуру повторить 2-3 раза как я вчера ( провезти в маршрутке без вентиляции и без маски 3 часа в общей сложности) считайте что вы прошли процедуру ревакцинации

90% наших соотечественников такую процедуру проходят каждый день им бояться нечего . В таком газенвагене поможет только противогаз или балон с кислородом иначе каждый квадратный сантиметр воздуха проходит через каждого пассажира по три раза что гарантирует попадание ковид2019 в достаточном количестве

Рекомендую такую процедуру проводить минимум раз в три месяца из моего опыта помогает.

fler написав: Проезжала мимо Олимпийского в 20-30. Толпа на входе уже есть, милиция тоже, и это за 1,5 часа до начала матча Обмен ковидом гарантирован.

Также много молодежи гуляет возле Гулливера. Пробки на дорогах и тянучки - везде. Проезжала мимо Олимпийского в 20-30. Толпа на входе уже есть, милиция тоже, и это за 1,5 часа до начала матчаОбмен ковидом гарантирован.Также много молодежи гуляет возле Гулливера. Пробки на дорогах и тянучки - везде. не страшно пройдут ревакцинацию настоящим вирусом, пенсионеры на футбол ходят мало , остальным бояться нечего . между деломБыстрый и качественный способ ревакцинации от ковид2019, садитесь в маршрутку в час пик желательно маршрут около часа и формат маршрутки типа Богдан и ДИШИТЕ ПОЛНОЙ грудью, само собой без маски ( хотя это не существенно) , если процедуру повторить 2-3 раза как я вчера ( провезти в маршрутке без вентиляции и без маски 3 часа в общей сложности) считайте что вы прошли процедуру ревакцинации90% наших соотечественников такую процедуру проходят каждый день им бояться нечего . В таком газенвагене поможет только противогаз или балон с кислородом иначе каждый квадратный сантиметр воздуха проходит через каждого пассажира по три раза что гарантирует попадание ковид2019 в достаточном количествеРекомендую такую процедуру проводить минимум раз в три месяцаиз моего опыта помогает.не страшно пройдут ревакцинациюнастоящим вирусом, пенсионеры на футбол ходят мало , остальным бояться нечего . Востаннє редагувалось yama в Сер 03 лис, 2021 16:22, всього редагувалось 1 раз. yama Повідомлень: 3965 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7939 раз. Подякували: 935 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лис, 2021 16:20 yama написав: ...

90% наших соотечественников такую процедуру проходят каждый день им бояться нечего ... ...90% наших соотечественников такую процедуру проходят каждый день им бояться нечего ...

Точно "нечего"? -- а то там какие-то странные новости гуляют о больницах, переполненных теми, у кого "ревакцинация" пошла "не по плану". Точно "нечего"? -- а то там какие-то странные новости гуляют о больницах, переполненных теми, у кого "ревакцинация" пошла "не по плану". _hunter Повідомлень: 5338 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4183418441854186> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: flyman vadm і 4 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 781 , 782 , 783

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7826 11962774

ЛОБ Вів 02 лис, 2021 09:15