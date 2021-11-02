yama написав:Быстрый и качественный способ ревакцинации от ковид2019, садитесь в маршрутку в час пик желательно маршрут около часа и формат маршрутки типа Богдан и ДИШИТЕ ПОЛНОЙ грудью, само собой без маски ( хотя это не существенно) , если процедуру повторить 2-3 раза как я вчера ( провезти в маршрутке без вентиляции и без маски 3 часа в общей сложности) считайте что вы прошли процедуру ревакцинации
более надежный способ - сходить в поликлинику, постоять в коридоре рядом с очередью на вакцинацию, на ПЦР тестирование или просто в очереди к терапевту.
Наблюдал картину маслом. Стою в очереди, общаюсь - в очереди практически все с ковидом, поэтому не боятся что все с симптомами... И пара бабок в очереди трется - жалуются что нигде вакцинацию не делают, на остановках мол уже не делают, поэтому в поликлинику пришли, почему-то к терапевту...
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 03 лис, 2021 16:46, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:900 грн (если правда) "идейных" найдётся достаточно.
Николаевская диаспора на митинге тоже мощно представлена.
Не знаю как киевляне, 900 в регионах - очень большие деньги. Решил перед медкомиссией пройти курс (10 сеансов) массажа. На олх в Херсоне в первое попавшееся объявление "массаж на дому". Договорился, приехал. Тетя мне всю спину , включая поясницу и воротник, 50 минут мяла (вроде даже понимает в этом) , я заплатил 130 грн. Даже если не считать ее расходы на рекламу - это работа за еду. Вот такие заработки у людей.