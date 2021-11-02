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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4183418441854186

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:41

  yama написав:Быстрый и качественный способ ревакцинации от ковид2019, садитесь в маршрутку в час пик желательно маршрут около часа и формат маршрутки типа Богдан и ДИШИТЕ ПОЛНОЙ грудью, само собой без маски ( хотя это не существенно) , если процедуру повторить 2-3 раза как я вчера ( провезти в маршрутке без вентиляции и без маски 3 часа в общей сложности) считайте что вы прошли процедуру ревакцинации


более надежный способ - сходить в поликлинику, постоять в коридоре рядом с очередью на вакцинацию, на ПЦР тестирование или просто в очереди к терапевту.

Наблюдал картину маслом. Стою в очереди, общаюсь - в очереди практически все с ковидом, поэтому не боятся что все с симптомами... И пара бабок в очереди трется - жалуются что нигде вакцинацию не делают, на остановках мол уже не делают, поэтому в поликлинику пришли, почему-то к терапевту...
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 03 лис, 2021 16:46, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:45

  Hotab написав:
  ЛАД написав:900 грн (если правда) "идейных" найдётся достаточно.


Николаевская диаспора на митинге тоже мощно представлена. :lol:


Не знаю как киевляне, 900 в регионах - очень большие деньги.
Решил перед медкомиссией пройти курс (10 сеансов) массажа. На олх в Херсоне в первое попавшееся объявление "массаж на дому". Договорился, приехал. Тетя мне всю спину , включая поясницу и воротник, 50 минут мяла (вроде даже понимает в этом) , я заплатил 130 грн.
Даже если не считать ее расходы на рекламу - это работа за еду. Вот такие заработки у людей.

повезло, я в ХО делал массаж по 250 грн...
edvardd
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