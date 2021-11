Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 113 Мені вже зробили щеплення 58% 65 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 21 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 113 Додано: Сер 03 лис, 2021 16:41 yama написав: Быстрый и качественный способ ревакцинации от ковид2019, садитесь в маршрутку в час пик желательно маршрут около часа и формат маршрутки типа Богдан и ДИШИТЕ ПОЛНОЙ грудью, само собой без маски ( хотя это не существенно) , если процедуру повторить 2-3 раза как я вчера ( провезти в маршрутке без вентиляции и без маски 3 часа в общей сложности) считайте что вы прошли процедуру ревакцинации



более надежный способ - сходить в поликлинику, постоять в коридоре рядом с очередью на вакцинацию, на ПЦР тестирование или просто в очереди к терапевту.



более надежный способ - сходить в поликлинику, постоять в коридоре рядом с очередью на вакцинацию, на ПЦР тестирование или просто в очереди к терапевту.

Наблюдал картину маслом. Стою в очереди, общаюсь - в очереди практически все с ковидом, поэтому не боятся что все с симптомами... И пара бабок в очереди трется - жалуются что нигде вакцинацию не делают, на остановках мол уже не делают, поэтому в поликлинику пришли, почему-то к терапевту...

Hotab написав: ЛАД написав: 900 грн (если правда) "идейных" найдётся достаточно.



Николаевская диаспора на митинге тоже мощно представлена.





Не знаю как киевляне, 900 в регионах - очень большие деньги.

Решил перед медкомиссией пройти курс (10 сеансов) массажа. На олх в Херсоне в первое попавшееся объявление "массаж на дому". Договорился, приехал. Тетя мне всю спину , включая поясницу и воротник, 50 минут мяла (вроде даже понимает в этом) , я заплатил 130 грн.

Николаевская диаспора на митинге тоже мощно представлена.

Не знаю как киевляне, 900 в регионах - очень большие деньги.

Решил перед медкомиссией пройти курс (10 сеансов) массажа. На олх в Херсоне в первое попавшееся объявление "массаж на дому". Договорился, приехал. Тетя мне всю спину , включая поясницу и воротник, 50 минут мяла (вроде даже понимает в этом) , я заплатил 130 грн.

Даже если не считать ее расходы на рекламу - это работа за еду. Вот такие заработки у людей.

повезло, я в ХО делал массаж по 250 грн...

stm написав: ЛАД написав: Это подтверждает ранее сделанные учеными многих стран выводы о том, что для эффективного поддержания титра нейтрализующих антител, скорее всего, достаточно одной дозы вакцины. Этот вывод также подтверждается ранее опубликованными исследованиями, которые показали, что вторая доза вакцины Pfizer или "Спутник V" не приводит к дальнейшему увеличению титров антител у имеющих иммунитет, и для эффективной ревакцинации требуется только однократная доза вакцины.

.......

Это не верный вывод. Точнее СпутникЛайт однодозовый и всё. Pfizer озвучивали после первой дозы титр антител 40, второй - 420, третьей - 6000. Что говорит об обратном выводе этого источника Подозреваю, что если 420 растворяются в течении 5-6 месяцев, то 6000 растворить сложнее. Отсюда и печаль в Израиле - не надо открывать ковидных больниц и закупать кислород. 6й месяц стабильности в РФ +1144 жмура...

Это не верный вывод. Точнее СпутникЛайт однодозовый и всё. Pfizer озвучивали после первой дозы титр антител 40, второй - 420, третьей - 6000. Что говорит об обратном выводе этого источника Подозреваю, что если 420 растворяются в течении 5-6 месяцев, то 6000 растворить сложнее. Отсюда и печаль в Израиле - не надо открывать ковидных больниц и закупать кислород. 6й месяц стабильности в РФ +1144 жмура...

Киев 43,39% первая доза. Свои отправили 100 концентраторов в Харьков. Жду Терехова на укр.мове объявляем красную зону и вакцинируем Барабашово или нет...

Насколько понял, имеется ввиду одна доза для уже переболевших, т.е. уже имеющих иммунитет.



Так считает глава комитета ВР по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.



"Сейчас оно составляет порядка 40%. Это очень приблизительный подсчет – чисто в общении с людьми. Но я вам скажу так: буквально 15 ноября мы с вами точно будем знать, сколько депутатов провакцинировано, у кого есть сертификат в "Дии" - сказал Радуцкий.



Радуцкий считает, что число "идейных" антивакцинаторов в Раде ниже, чем среди населения в целом. Он сослался на данные опроса КМИС, согласно которым в Украине 49% опрошенных не поддерживают вакцинацию



"Среди депутатов таких активных, как вы говорите, думаю, - не больше 10-15%. Лучше, чем в целом по стране, скажем так", - сказал Радуцкий.

Stan78 написав: Xenon написав: а в центре происходит сходняк дегенератов

Біля Верховної Ради проходить мітинг антиваксерів. Люди вимагають не примушувати робити вакцини, припинити карантин та відмінити обов'язкове носіння масок.



Біля Верховної Ради проходить мітинг антиваксерів. Люди вимагають не примушувати робити вакцини, припинити карантин та відмінити обов’язкове носіння масок.

Кажуть, що є протестуючі з різних регіонів.

Зараз тимчасово обмежено рух по вулиці Грушевського. а в центре происходит сходняк дегенератов

Наверное, когда в 14 году люди выходили в Донецке с украинскими флагами в поддержку Украины, их тоже многие называли дегенератами, дебилами, свiдомими и т.д. Аналогію можете провести сами.

Дегенератов было не мало тогда... Собирали их на Европейской площади. Совковое быдло сводилось стадии с рабочих мест на Европейскую площадь против Евросоюза за какой-то Франкенштейн м кацапией и Беларусью.



Дегенератов было не мало тогда... Собирали их на Европейской площади. Совковое быдло сводилось стадии с рабочих мест на Европейскую площадь против Евросоюза за какой-то Франкенштейн м кацапией и Беларусью.

Какие аналогии? Просто одет конченые, вторые конченые, а третьи - цвет нации. А перепутать и сыпать по аналогии может только тот, кто между этим не видит разницу.

"що терміни реалізації наказу Міністерства охорони здоров'я, яким зокрема, передбачена обов'язкова вакцинація працівників закладів освіти, можуть бути перенесені."

http://osvita.ua/news/84981/ У нас на работе пока надеются на победу здравого смысла, а именно:"що терміни реалізації наказу Міністерства охорони здоров'я, яким зокрема, передбачена обов'язкова вакцинація працівників закладів освіти, можуть бути перенесені." fler

yanyura написав: Вы сами что читали, перед тем, как написать пост, полные версии статей или их вольный пересказ на русском?

Из полной статьи, цитата из которой приведена здесь вами:



Из полной статьи, цитата из которой приведена здесь вами:



Гуглоперевод:

...

Считается, что ADE лежит в основе более тяжелой лихорадки денге, часто наблюдаемой у людей с предыдущим заболеванием воздействия (Beltramello et al., 2010), а также может играть роль в более тяжелых заболеваниях среди тех, кто ранее вакцинированы против этого заболевания (Shukla et al., 2020). Также считается, что ADE играет роль в Эбола (Takada et al., 2003), вирусная инфекция Зика (Bardina et al., 2017) и другие флавивирусные инфекции (Кампос и др., 2020).

...

Один обширный обзор ADE, потенциально связанных с вакцинами против SARS-CoV-2, отметил: «В настоящее время отсутствуют известные клинические данные, иммунологические анализы или биомаркеры, позволяющие дифференцировать тяжелые вирусная инфекция, вызванная заболеванием с усиленным иммунитетом, путем измерения антител, Т-лимфоцитов или внутренних ответы хозяина »(Арвин и др., 2020; Лю и др., 2019).

...

Мы отметили выше, что невозможно отличить ADE проявление болезни от истинной вирусной инфекции, не связанной с ADE. В этом свете важно осознают, что когда заболевания и смерти происходят вскоре после вакцинации мРНК-вакциной, это никогда не может быть окончательно определено, даже при полном расследовании, что реакция на вакцину не была ближайшая причина.

...

Т.е. ADE подтверджено у лихорадки денге, эболе, вирусной инфекции Зика, но нет подтверждения у SARS-CoV-2. И да, Ковид не относится к флавивирусным инфекциям ( https://expodata.info/wp-content/upload ... ev-V.B.pdf )

Т.е. ADE подтверджено у лихорадки денге, эболе, вирусной инфекции Зика, но нет подтверждения у SARS-CoV-2. И да, Ковид не относится к флавивирусным инфекциям

посмотрим на гугл перевод. вижу слова 'считается'. не вижу 'подтверждено'. разница наверное есть. как то была от меня ссылка на работу Супотницкого М.В.

Обнаружение феномена антителозависимого усиления инфекции. Основывается на обнаружении усиления инфекционного процесса в условиях in vivoили

in vitro в присутствии субнейтрализующих количеств специфических антител.



не изнаю можно ли считать шо есть ли точные методики установления причины усиления инфекционного процесса без разницы шо по эболе, зику, ковиду.





yanyura написав: Теперь по статье китайцев ( https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21262601v1 ), в ней речь идет не о фактических исследованиях, а о математическом моделировании "а что будет, если..."



Т.ч. нет на данный момент подтверждений ADE у "ковидных" больных. Пока что это все "страшилки" для "научного подтверждения" против вакцинации от Ковида. Теперь по статье китайцев (), в нейТ.ч. нет на данный момент подтверждений ADE у "ковидных" больных. Пока что это все "страшилки" для "научного подтверждения" против вакцинации от Ковида.

можно и под другим углом посмотреть. ученые в матмодель вкладывают возможность "страшилки" ADE. с чего бы то.

"що терміни реалізації наказу Міністерства охорони здоров'я, яким зокрема, передбачена обов'язкова вакцинація працівників закладів освіти, можуть бути перенесені."

http://osvita.ua/news/84981/ У нас на работе пока надеются на победу здравого смысла, а именно:"що терміни реалізації наказу Міністерства охорони здоров'я, яким зокрема, передбачена обов'язкова вакцинація працівників закладів освіти, можуть бути перенесені."

Видела Вашу коллегу с выступлением про "не потрібні нам американські геї", прослезилась.

antey1969 написав: На Западе самый большой процент "купленных" сертификатов вакцинации. Просто поветрие какое-то. Да, я понимаю, что бумажки ваялись в срочном порядке ради выезда на заработки, но это не оправдывает. А все эти опросы гроша ломанного не стоят.



Это исследование, а не статистика - покупающие справки антиваксы слишком гордые, чтобы сорвать и ответить "я уже вакцинировался". Они скорее ответят как есть - "не вакцинировался и не собираюсь".



Так что лично мне ваше объяснение не заходит. Но если в принципе отрицать социологию, то необязательно и вовсе что-либо объяснять. Вы ведь знаете, я упрощений в духе "мусор на входе - мусор на выходе" и "все фигня - меня слушай" вдоволь уже начитался



Это исследование, а не статистика - покупающие справки антиваксы слишком гордые, чтобы сорвать и ответить "я уже вакцинировался". Они скорее ответят как есть - "не вакцинировался и не собираюсь".

Так что лично мне ваше объяснение не заходит. Но если в принципе отрицать социологию, то необязательно и вовсе что-либо объяснять. Вы ведь знаете, я упрощений в духе "мусор на входе - мусор на выходе" и "все фигня - меня слушай" вдоволь уже начитался

PS: ЛАД, это исследование группы Рейтинг

