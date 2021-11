...

Считается, что ADE лежит в основе более тяжелой лихорадки денге, часто наблюдаемой у людей с предыдущим заболеванием воздействия (Beltramello et al., 2010), а также может играть роль в более тяжелых заболеваниях среди тех, кто ранее вакцинированы против этого заболевания (Shukla et al., 2020). Также считается, что ADE играет роль в Эбола (Takada et al., 2003), вирусная инфекция Зика (Bardina et al., 2017) и другие флавивирусные инфекции (Кампос и др., 2020).

Один обширный обзор ADE, потенциально связанных с вакцинами против SARS-CoV-2, отметил: «В настоящее время отсутствуют известные клинические данные, иммунологические анализы или биомаркеры, позволяющие дифференцировать тяжелые вирусная инфекция, вызванная заболеванием с усиленным иммунитетом, путем измерения антител, Т-лимфоцитов или внутренних ответы хозяина »(Арвин и др., 2020; Лю и др., 2019).

Мы отметили выше, что невозможно отличить ADE проявление болезни от истинной вирусной инфекции, не связанной с ADE. В этом свете важно осознают, что когда заболевания и смерти происходят вскоре после вакцинации мРНК-вакциной, это никогда не может быть окончательно определено, даже при полном расследовании, что реакция на вакцину не была ближайшая причина.

