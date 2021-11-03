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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4184418541864187

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 113
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
21
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:54

Сотні медичних працівників Греції протестували у середу в центрі Афін, виступаючи проти обов'язкової вакцинації проти коронавірусу для їхньої професії. :shock: Вони виступили проти правил, які вимагають відсторонення від роботи невакцинованих медичних працівників. Близько 61% всього населення Греції повністю вакциновано.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7129815/
fler
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:58

  fler написав:В Нидерландах арестовали двух помощников врачей по подозрению в торговле поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса. Они работали в одной амстердамской клинике...помогли десяткам людей получить сертификаты о прививках, не будучи привитыми. Это приносило им доход от 500 до 1000 евро за сертификат о вакцинации.Данные не вакцинированных людей вносились в систему регистрации и получали QR-код и заполненный паспорт прививок со штампом врачебной практики.
https://www.rbc.ua/rus/news/amsterdame- ... 56126.html

Интересно, какой процент "ваксов" в ЕС :roll:


О! новый тренд ? посадка врачей и кошмарить им нервы !
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:17

  fler написав:Сотні медичних працівників Греції протестували у середу в центрі Афін, виступаючи проти обов'язкової вакцинації проти коронавірусу для їхньої професії. :shock: Вони виступили проти правил, які вимагають відсторонення від роботи невакцинованих медичних працівників. Близько 61% всього населення Греції повністю вакциновано.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7129815/

Православні тільки нагайку і розуміють. В нас московські попи проти вакцинації, в РФ за, а результат майже однаковий. В православній Болгарії вакцинована 22%. Грекам балабони сильніше затисли, і вакцинація трохи краща.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:41

  lapay написав:
  fler написав:Сотні медичних працівників Греції протестували у середу в центрі Афін, виступаючи проти обов'язкової вакцинації проти коронавірусу для їхньої професії. :shock:
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7129815/

Православні тільки нагайку і розуміють. В нас московські попи проти вакцинації, в РФ за, а результат майже однаковий. В православній Болгарії вакцинована 22%. Грекам балабони сильніше затисли, і вакцинація трохи краща.


Я все розумію, але вже пройшло більше року з початку вакцинації у світі, про вакцини та їх ефективність стало більше відомо, особливо медикам, які з цим ковідом стикаються, як ніхто інший, бачать, як хворіють вакси та невакси. Тоді чому МЕДИКИ проти вакцинації :shock: Виходить, що не такий страшний ковід, як вакцина проти нього :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:45

Можно популяризировать вакцины, например выдавать с вакцинами нашивки на грудь и на руку, давать пакет гречки, подсолнечного масла, лавочки в парках поставить только для прошедших процедуру и т.п. Тогда дело быстрей пойдёт :)
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 03 лис, 2021 19:49, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:49

  Цитрин написав:популяризировать вакцины нужно, можно выдавать с вакцинами нашивки на грудь и на руку, давать пакет гречки, подсолнечного масла, лавочки в парках поставить "только для вакцинированных" и т.п. Тогда дело быстрей пойдёт :)

Австріяки дозволили вакцинацію робити в домах для утіх...
Бонус після вакцинації - утіхи :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Тоді чому МЕДИКИ проти вакцинації :shock: Виходить, що не такий страшний ковід, як вакцина проти нього

Медики теж люди, і деякі теж підписують контракт з нечистим кров'ю, а там чорним по білому написано - вакцини проти ковіду диявольский винахід. :)
Простіше кажучи - в сім'ї не без урода.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:53

  stm написав: 9-10 часов в такую мряку, надо быть действительно идейным ))))))

Это те самые "уставшие и отчаявшиеся" из 73%, которым и 30 грн - деньги.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:01

yanyura
Как пример - ну не поменяли хрусталик человеку с катарактой, ведь это не угрожает его жизни, а то, что в результате он может ослепнуть, ну так это его проблемы. Медики заняты ковидными больными!


Надо ж такому случиться! У меня на работе есть коллега моего возраста с проблемным хрусталиком. И почему-то так совпало, что после второй прививки Пфайзером у нее резко упало зрение. Кроме того, добавились спецэффекты типа «двоится» и «расплывается».. :evil: До вакцинации все было норм. Опять «один на миллион»? :shock:
И еще два, ведь Бог любит Троицу :wink: Свекровь и свекр привились коронаваком на следующий день после моего мужа (это уже больше двух недель). Сейчас оба чувствуют себя на букву Х (не подумайте, что Хорошо) :? Оба грешат на вакцину почему-то, хотя две недели после укола не жаловались :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:11

  fler написав:
  lapay написав:
  fler написав:Сотні медичних працівників Греції протестували у середу в центрі Афін, виступаючи проти обов'язкової вакцинації проти коронавірусу для їхньої професії. :shock:
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7129815/

Православні тільки нагайку і розуміють. В нас московські попи проти вакцинації, в РФ за, а результат майже однаковий. В православній Болгарії вакцинована 22%. Грекам балабони сильніше затисли, і вакцинація трохи краща.


Я все розумію, але вже пройшло більше року з початку вакцинації у світі, про вакцини та їх ефективність стало більше відомо, особливо медикам, які з цим ковідом стикаються, як ніхто інший, бачать, як хворіють вакси та невакси. Тоді чому МЕДИКИ проти вакцинації :shock: Виходить, що не такий страшний ковід, як вакцина проти нього :roll:

я вже писав на цю тему кілька днів тому: "пчоли проти мьоду" з чого б це, мед фейковий?
flyman
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