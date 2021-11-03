Сотні медичних працівників Греції протестували у середу в центрі Афін, виступаючи проти обов'язкової вакцинації проти коронавірусу для їхньої професії. Вони виступили проти правил, які вимагають відсторонення від роботи невакцинованих медичних працівників. Близько 61% всього населення Греції повністю вакциновано. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7129815/
fler написав:В Нидерландах арестовали двух помощников врачей по подозрению в торговле поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса. Они работали в одной амстердамской клинике...помогли десяткам людей получить сертификаты о прививках, не будучи привитыми. Это приносило им доход от 500 до 1000 евро за сертификат о вакцинации.Данные не вакцинированных людей вносились в систему регистрации и получали QR-код и заполненный паспорт прививок со штампом врачебной практики. https://www.rbc.ua/rus/news/amsterdame- ... 56126.html
Интересно, какой процент "ваксов" в ЕС
О! новый тренд ? посадка врачей и кошмарить им нервы !
fler написав:Сотні медичних працівників Греції протестували у середу в центрі Афін, виступаючи проти обов'язкової вакцинації проти коронавірусу для їхньої професії. Вони виступили проти правил, які вимагають відсторонення від роботи невакцинованих медичних працівників. Близько 61% всього населення Греції повністю вакциновано. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7129815/
Православні тільки нагайку і розуміють. В нас московські попи проти вакцинації, в РФ за, а результат майже однаковий. В православній Болгарії вакцинована 22%. Грекам балабони сильніше затисли, і вакцинація трохи краща.
Православні тільки нагайку і розуміють. В нас московські попи проти вакцинації, в РФ за, а результат майже однаковий. В православній Болгарії вакцинована 22%. Грекам балабони сильніше затисли, і вакцинація трохи краща.
Я все розумію, але вже пройшло більше року з початку вакцинації у світі, про вакцини та їх ефективність стало більше відомо, особливо медикам, які з цим ковідом стикаються, як ніхто інший, бачать, як хворіють вакси та невакси. Тоді чому МЕДИКИ проти вакцинації Виходить, що не такий страшний ковід, як вакцина проти нього
Можно популяризировать вакцины, например выдавать с вакцинами нашивки на грудь и на руку, давать пакет гречки, подсолнечного масла, лавочки в парках поставить только для прошедших процедуру и т.п. Тогда дело быстрей пойдёт
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 03 лис, 2021 19:49, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин написав:популяризировать вакцины нужно, можно выдавать с вакцинами нашивки на грудь и на руку, давать пакет гречки, подсолнечного масла, лавочки в парках поставить "только для вакцинированных" и т.п. Тогда дело быстрей пойдёт
Австріяки дозволили вакцинацію робити в домах для утіх... Бонус після вакцинації - утіхи
Как пример - ну не поменяли хрусталик человеку с катарактой, ведь это не угрожает его жизни, а то, что в результате он может ослепнуть, ну так это его проблемы. Медики заняты ковидными больными!
Надо ж такому случиться! У меня на работе есть коллега моего возраста с проблемным хрусталиком. И почему-то так совпало, что после второй прививки Пфайзером у нее резко упало зрение. Кроме того, добавились спецэффекты типа «двоится» и «расплывается».. До вакцинации все было норм. Опять «один на миллион»? И еще два, ведь Бог любит Троицу Свекровь и свекр привились коронаваком на следующий день после моего мужа (это уже больше двух недель). Сейчас оба чувствуют себя на букву Х (не подумайте, что Хорошо) Оба грешат на вакцину почему-то, хотя две недели после укола не жаловались
Православні тільки нагайку і розуміють. В нас московські попи проти вакцинації, в РФ за, а результат майже однаковий. В православній Болгарії вакцинована 22%. Грекам балабони сильніше затисли, і вакцинація трохи краща.
Я все розумію, але вже пройшло більше року з початку вакцинації у світі, про вакцини та їх ефективність стало більше відомо, особливо медикам, які з цим ковідом стикаються, як ніхто інший, бачать, як хворіють вакси та невакси. Тоді чому МЕДИКИ проти вакцинації Виходить, що не такий страшний ковід, як вакцина проти нього
я вже писав на цю тему кілька днів тому: "пчоли проти мьоду" з чого б це, мед фейковий?