Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4185418641874188 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 113 Мені вже зробили щеплення 58% 65 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 21 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 113 Додано: Сер 03 лис, 2021 20:58 fler написав: И еще два, ведь Бог любит Троицу И еще два, ведь Бог любит Троицу



Ну хоть с мужем то все в порядке?



fler написав: чому МЕДИКИ проти вакцинації чому МЕДИКИ проти вакцинації



ну вот Вы вроде как из образования, а иногда постите тут такую чушь что есть сомнения что Вы вообще школу посещали. Чем медики лучше?



Да и кто против? Антей вроде как за вакцинацию. Еще есть кто из медиков тут кто против? Ну хоть с мужем то все в порядке?ну вот Вы вроде как из образования, а иногда постите тут такую чушь что есть сомнения что Вы вообще школу посещали. Чем медики лучше?Да и кто против? Антей вроде как за вакцинацию. Еще есть кто из медиков тут кто против? IgA Повідомлень: 930 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лис, 2021 21:16 Re: Эпидемия коронавируса в мире flyman написав: мед фейковий? мед фейковий?

С у̶м̶о̶м зубами проблемы у них.



А вообще, я ещё понимаю доктор Флер здесь рассказыввет "а пачиму они митингуют", но нормальные то чего?? Маргиналы есть в любом обществе и социальной группе. Насколько массово врачи Греции отказались колоться? Какой %%?? Для картинки достаточно, для выводов - нет.

На сайте AP, на который ссылается Евроинтегрейшин (ссылка Флер) почему-то не нашел инфо никакой. Не исключено, что плохо искал. С у̶м̶о̶м зубами проблемы у них.А вообще, я ещё понимаю доктор Флер здесь рассказыввет "а пачиму они митингуют", но нормальные то чего?? Маргиналы есть в любом обществе и социальной группе. Насколько массово врачи Греции отказались колоться? Какой %%?? Для картинки достаточно, для выводов - нет.На сайте AP, на который ссылается Евроинтегрейшин (ссылка Флер) почему-то не нашел инфо никакой. Не исключено, что плохо искал. Hotab

Повідомлень: 5290 З нами з: 15.02.09 Подякував: 270 раз. Подякували: 1470 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лис, 2021 21:39 Re: Эпидемия коронавируса в мире yama написав: Быстрый и качественный способ ревакцинации от ковид2019, садитесь в маршрутку в час пик желательно маршрут около часа и формат маршрутки типа Богдан и ДИШИТЕ ПОЛНОЙ грудью, само собой без маски ( хотя это не существенно) , если процедуру повторить 2-3 раза как я вчера ( провезти в маршрутке без вентиляции и без маски 3 часа в общей сложности) считайте что вы прошли процедуру ревакцинации

90% наших соотечественников такую процедуру проходят каждый день им бояться нечего . В таком газенвагене поможет только противогаз или балон с кислородом иначе каждый квадратный сантиметр воздуха проходит через каждого пассажира по три раза что гарантирует попадание ковид2019 в достаточном количестве

Рекомендую такую процедуру проводить минимум раз в три месяца из моего опыта помогает Быстрый и качественный способ ревакцинации от ковид2019, садитесь в маршрутку в час пик желательно маршрут около часа и формат маршрутки типа Богдан и ДИШИТЕ ПОЛНОЙ грудью, само собой без маски ( хотя это не существенно) , если процедуру повторить 2-3 раза как я вчера ( провезти в маршрутке без вентиляции и без маски 3 часа в общей сложности) считайте что вы прошли процедуру ревакцинации90% наших соотечественников такую процедуру проходят каждый день им бояться нечего . В таком газенвагене поможет только противогаз или балон с кислородом иначе каждый квадратный сантиметр воздуха проходит через каждого пассажира по три раза что гарантирует попадание ковид2019 в достаточном количествеРекомендую такую процедуру проводить минимум раз в три месяца из моего опыта помогает

Так я так щодня і добираюсь на роботу!

Їду 45-50хв, якщо немає заторів на дорогах))

А перехворів ще минулої осені в легкій формі. Так я так щодня і добираюсь на роботу!Їду 45-50хв, якщо немає заторів на дорогах))А перехворів ще минулої осенів легкій формі. Успіх

Повідомлень: 1864 З нами з: 18.03.21 Подякував: 58 раз. Подякували: 99 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лис, 2021 21:40 fler написав: yanyura Как пример - ну не поменяли хрусталик человеку с катарактой, ведь это не угрожает его жизни, а то, что в результате он может ослепнуть, ну так это его проблемы. Медики заняты ковидными больными!



Надо ж такому случиться! У меня на работе есть коллега моего возраста с проблемным хрусталиком. И почему-то так совпало, что после второй прививки Пфайзером у нее резко упало зрение. Кроме того, добавились спецэффекты типа «двоится» и «расплывается».. До вакцинации все было норм. Опять «один на миллион»?

И еще два, ведь Бог любит Троицу Свекровь и свекр привились коронаваком на следующий день после моего мужа (это уже больше двух недель). Сейчас оба чувствуют себя на букву Х (не подумайте, что Хорошо) Оба грешат на вакцину почему-то, хотя две недели после укола не жаловались Надо ж такому случиться! У меня на работе есть коллега моего возраста с проблемным хрусталиком. И почему-то так совпало, что после второй прививки Пфайзером у нее резко упало зрение. Кроме того, добавились спецэффекты типа «двоится» и «расплывается»..До вакцинации все было норм. Опять «один на миллион»?И еще два, ведь Бог любит ТроицуСвекровь и свекр привились коронаваком на следующий день после моего мужа (это уже больше двух недель). Сейчас оба чувствуют себя на букву Х (не подумайте, что Хорошо)Оба грешат на вакцину почему-то, хотя две недели после укола не жаловались

Вечер акуительных историй )))

А у меня в Канаде, Италии, США скорая бесперебойно приезжает. А подруга сегодня добробут вызывала, обычная скорая в Киеве недоступна нынче. Её мама госпитализуется, антиген тест показал что оба родителя переболели, вот у её мамы инсульт вылез. Прекрасный приобретенный иммунитет. Вакцина бесплатно. Добробут не буду расстаивать... Вот у Антея 46летний с политравмой приобрел иммунитет, на ИВЛ укрепляет приобретение. Природа она иногда жестока. Вечер акуительных историй )))А у меня в Канаде, Италии, США скорая бесперебойно приезжает. А подруга сегодня добробут вызывала, обычная скорая в Киеве недоступна нынче. Её мама госпитализуется, антиген тест показал что оба родителя переболели, вот у её мамы инсульт вылез. Прекрасный приобретенный иммунитет. Вакцина бесплатно. Добробут не буду расстаивать... Вот у Антея 46летний с политравмой приобрел иммунитет, на ИВЛ укрепляет приобретение. Природа она иногда жестока. stm

Повідомлень: 3302 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4185418641874188 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7827 11976130

ЛОБ Сер 03 лис, 2021 19:36