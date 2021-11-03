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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лис, 2021 20:58
fler написав:
И еще два, ведь Бог любит Троицу
Ну хоть с мужем то все в порядке?
fler написав:
чому МЕДИКИ проти вакцинації
ну вот Вы вроде как из образования, а иногда постите тут такую чушь что есть сомнения что Вы вообще школу посещали. Чем медики лучше?
Да и кто против? Антей вроде как за вакцинацию. Еще есть кто из медиков тут кто против?
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Додано: Сер 03 лис, 2021 21:16
flyman написав:
мед фейковий?
С у̶м̶о̶м зубами проблемы у них.
А вообще, я ещё понимаю доктор Флер здесь рассказыввет "а пачиму они митингуют", но нормальные то чего?? Маргиналы есть в любом обществе и социальной группе. Насколько массово врачи Греции отказались колоться? Какой %%?? Для картинки достаточно, для выводов - нет.
На сайте AP, на который ссылается Евроинтегрейшин (ссылка Флер) почему-то не нашел инфо никакой. Не исключено, что плохо искал.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 21:39
yama написав:
Быстрый и качественный способ ревакцинации от ковид2019, садитесь в маршрутку в час пик желательно маршрут около часа и формат маршрутки типа Богдан и ДИШИТЕ ПОЛНОЙ грудью, само собой без маски ( хотя это не существенно) , если процедуру повторить 2-3 раза как я вчера ( провезти в маршрутке без вентиляции и без маски 3 часа в общей сложности) считайте что вы прошли процедуру ревакцинации
90% наших соотечественников такую процедуру проходят каждый день им бояться нечего . В таком газенвагене поможет только противогаз или балон с кислородом иначе каждый квадратный сантиметр воздуха проходит через каждого пассажира по три раза что гарантирует попадание ковид2019 в достаточном количестве
Рекомендую такую процедуру проводить минимум раз в три месяца из моего опыта помогает
Так я так щодня і добираюсь на роботу!
Їду 45-50хв, якщо немає заторів на дорогах))
А перехворів ще минулої осені
в легкій формі.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 21:40
fler написав:yanyura
Как пример - ну не поменяли хрусталик человеку с катарактой, ведь это не угрожает его жизни, а то, что в результате он может ослепнуть, ну так это его проблемы. Медики заняты ковидными больными!
Надо ж такому случиться! У меня на работе есть коллега моего возраста с проблемным хрусталиком. И почему-то так совпало, что после второй прививки Пфайзером у нее резко упало зрение. Кроме того, добавились спецэффекты типа «двоится» и «расплывается»..
До вакцинации все было норм. Опять «один на миллион»?
И еще два, ведь Бог любит Троицу
Свекровь и свекр привились коронаваком на следующий день после моего мужа (это уже больше двух недель). Сейчас оба чувствуют себя на букву Х (не подумайте, что Хорошо)
Оба грешат на вакцину почему-то, хотя две недели после укола не жаловались
Вечер акуительных историй )))
А у меня в Канаде, Италии, США скорая бесперебойно приезжает. А подруга сегодня добробут вызывала, обычная скорая в Киеве недоступна нынче. Её мама госпитализуется, антиген тест показал что оба родителя переболели, вот у её мамы инсульт вылез. Прекрасный приобретенный иммунитет. Вакцина бесплатно. Добробут не буду расстаивать... Вот у Антея 46летний с политравмой приобрел иммунитет, на ИВЛ укрепляет приобретение. Природа она иногда жестока.
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