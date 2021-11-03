Сотні медичних працівників Греції протестували у середу в центрі Афін, виступаючи проти обов'язкової вакцинації проти коронавірусу для їхньої професії. Вони виступили проти правил, які вимагають відсторонення від роботи невакцинованих медичних працівників. Близько 61% всього населення Греції повністю вакциновано. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7129815/
fler написав:В Нидерландах арестовали двух помощников врачей по подозрению в торговле поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса. Они работали в одной амстердамской клинике...помогли десяткам людей получить сертификаты о прививках, не будучи привитыми. Это приносило им доход от 500 до 1000 евро за сертификат о вакцинации.Данные не вакцинированных людей вносились в систему регистрации и получали QR-код и заполненный паспорт прививок со штампом врачебной практики. https://www.rbc.ua/rus/news/amsterdame- ... 56126.html
Интересно, какой процент "ваксов" в ЕС
О! новый тренд ? посадка врачей и кошмарить им нервы !
fler написав:Сотні медичних працівників Греції протестували у середу в центрі Афін, виступаючи проти обов'язкової вакцинації проти коронавірусу для їхньої професії. Вони виступили проти правил, які вимагають відсторонення від роботи невакцинованих медичних працівників. Близько 61% всього населення Греції повністю вакциновано. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7129815/
Православні тільки нагайку і розуміють. В нас московські попи проти вакцинації, в РФ за, а результат майже однаковий. В православній Болгарії вакцинована 22%. Грекам балабони сильніше затисли, і вакцинація трохи краща.
Православні тільки нагайку і розуміють. В нас московські попи проти вакцинації, в РФ за, а результат майже однаковий. В православній Болгарії вакцинована 22%. Грекам балабони сильніше затисли, і вакцинація трохи краща.
Я все розумію, але вже пройшло більше року з початку вакцинації у світі, про вакцини та їх ефективність стало більше відомо, особливо медикам, які з цим ковідом стикаються, як ніхто інший, бачать, як хворіють вакси та невакси. Тоді чому МЕДИКИ проти вакцинації Виходить, що не такий страшний ковід, як вакцина проти нього
Как пример - ну не поменяли хрусталик человеку с катарактой, ведь это не угрожает его жизни, а то, что в результате он может ослепнуть, ну так это его проблемы. Медики заняты ковидными больными!
Надо ж такому случиться! У меня на работе есть коллега моего возраста с проблемным хрусталиком. И почему-то так совпало, что после второй прививки Пфайзером у нее резко упало зрение. Кроме того, добавились спецэффекты типа «двоится» и «расплывается».. До вакцинации все было норм. Опять «один на миллион»? И еще два, ведь Бог любит Троицу Свекровь и свекр привились коронаваком на следующий день после моего мужа (это уже больше двух недель). Сейчас оба чувствуют себя на букву Х (не подумайте, что Хорошо) Оба грешат на вакцину почему-то, хотя две недели после укола не жаловались
А вообще, я ещё понимаю доктор Флер здесь рассказыввет "а пачиму они митингуют", но нормальные то чего?? Маргиналы есть в любом обществе и социальной группе. Насколько массово врачи Греции отказались колоться? Какой %%?? Для картинки достаточно, для выводов - нет. На сайте AP, на который ссылается Евроинтегрейшин (ссылка Флер) почему-то не нашел инфо никакой. Не исключено, что плохо искал.
Как пример - ну не поменяли хрусталик человеку с катарактой, ведь это не угрожает его жизни, а то, что в результате он может ослепнуть, ну так это его проблемы. Медики заняты ковидными больными!
Надо ж такому случиться! У меня на работе есть коллега моего возраста с проблемным хрусталиком. И почему-то так совпало, что после второй прививки Пфайзером у нее резко упало зрение. Кроме того, добавились спецэффекты типа «двоится» и «расплывается».. До вакцинации все было норм. Опять «один на миллион»? И еще два, ведь Бог любит Троицу Свекровь и свекр привились коронаваком на следующий день после моего мужа (это уже больше двух недель). Сейчас оба чувствуют себя на букву Х (не подумайте, что Хорошо) Оба грешат на вакцину почему-то, хотя две недели после укола не жаловались
Вечер акуительных историй ))) А у меня в Канаде, Италии, США скорая бесперебойно приезжает. А подруга сегодня добробут вызывала, обычная скорая в Киеве недоступна нынче. Её мама госпитализуется, антиген тест показал что оба родителя переболели, вот у её мамы инсульт вылез. Прекрасный приобретенный иммунитет. Вакцина бесплатно. Добробут не буду расстаивать... Вот у Антея 46летний с политравмой приобрел иммунитет, на ИВЛ укрепляет приобретение. Природа она иногда жестока.