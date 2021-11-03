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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4185418641874188

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 113
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
21
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 22:00

Однією зі складових латвійської коронавірусної кризи став провал кампанії вакцинації серед російськомовного населення.


https://texty.org.ua/fragments/104810/y ... v-latviyi/
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 22:26

  Hotab написав:Однією зі складових латвійської коронавірусної кризи став провал кампанії вакцинації серед російськомовного населення.


https://texty.org.ua/fragments/104810/y ... v-latviyi/

У середині жовтня, на піку третьої хвилі епідемії, в лікарнях Латвії виявилося набагато більше російськомовних, ніж тих, хто розмовляє латиською мовою.

«За останній тиждень я вже почала розуміти, що це дуже впадає у вічі. Чотири з п’яти пацієнтів — російськомовні. У нас відчуття, що ця група пацієнтів не проти вакцинації, але це пацієнти, які якось не почули цієї інформації. З ними недостатньо, може, говорили», — зауважила у коментарі ЗМІ Зайга Кравалі, старший пульмонолог Клінічної університетської лікарні ім. П. Страдіні.

В інших лікарнях, за неофіційними даними, ситуація була схожою.

«Це питання більше, мені здається, державного рівня: як досягти того, що всі, хто живе у Латвії, можуть отримати для себе зрозумілу інформацію тут, а не десь в іншій країні», — вказала Кравалі.

Цікаво, а в нас як? Підозрюю, що не так круто, як в Латвії, але певний перекос теж є, бо переважно хворіє Схід, де більше антиваксів.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 22:32

  lapay написав:Цікаво, а в нас як? Підозрюю, що не так круто, як в Латвії, але певний перекос теж є, бо переважно хворіє Схід, де більше антиваксів.

Не совсем. В Закарпатской области зафиксировали пять случаев полиомиелита среди невакцинированных детей, у одной из больных парализована нога.
Нам таки стоит наплевать на конституционные права родителей и ввести обязательную вакцинацию детей. Иначе штраф каждый год и домашнее обучение.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 22:32

IgA С мужем все ок, не переживайте :wink: На вашу чушь - no comments.
Что-то в Британии за последние сутки летальность аж +217..
Зато бустеров аж 296 670. А новых случаев +41299. Опять БиБиСи врет? Или это у вас спад такой?
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fler
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 22:36

  stm написав:Нам таки стоит наплевать на конституционные права родителей и ввести обязательную вакцинацию детей. Иначе штраф каждый год и домашнее обучение.


Вы сначала родите/усыновите хотя бы одного ребенка, а потом умничайте на тему "что делать с детьми" и с правами их родителей.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 22:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 22:45

  fler написав:
  stm написав:Нам таки стоит наплевать на конституционные права родителей и ввести обязательную вакцинацию детей. Иначе штраф каждый год и домашнее обучение.


Вы сначала родите/усыновите хотя бы одного ребенка, а потом умничайте на тему "что делать с детьми" и с правами их родителей.


Не надо тут "яжемать" включать - как уберечь детей (включая ваших) от опасных инфекций, МОЗ понимает лучше всезнаек с кидстаффа
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 22:52

  zРадио написав:
  fler написав:
  stm написав:Нам таки стоит наплевать на конституционные права родителей и ввести обязательную вакцинацию детей. Иначе штраф каждый год и домашнее обучение.


Вы сначала родите/усыновите хотя бы одного ребенка, а потом умничайте на тему "что делать с детьми" и с правами их родителей.


Не надо тут "яжемать" включать - как уберечь детей (включая ваших) от опасных инфекций, МОЗ понимает лучше всезнаек с кидстаффа

знати то може і знає, але 3ю хвилю ковіда пролюбив
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 22:53

  Hotab написав:Однією зі складових латвійської коронавірусної кризи став провал кампанії вакцинації серед російськомовного населення.


https://texty.org.ua/fragments/104810/y ... v-latviyi/

А вот antey1969 спрашивал, мол, в Киеве антивакцинаторы от Пороха или от ОПЗЖ

Так вот ему ответ, антивакцинаторство идёт из РФ
pesikot
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