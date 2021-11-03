У середині жовтня, на піку третьої хвилі епідемії, в лікарнях Латвії виявилося набагато більше російськомовних, ніж тих, хто розмовляє латиською мовою.
«За останній тиждень я вже почала розуміти, що це дуже впадає у вічі. Чотири з п’яти пацієнтів — російськомовні. У нас відчуття, що ця група пацієнтів не проти вакцинації, але це пацієнти, які якось не почули цієї інформації. З ними недостатньо, може, говорили», — зауважила у коментарі ЗМІ Зайга Кравалі, старший пульмонолог Клінічної університетської лікарні ім. П. Страдіні.
В інших лікарнях, за неофіційними даними, ситуація була схожою.
«Це питання більше, мені здається, державного рівня: як досягти того, що всі, хто живе у Латвії, можуть отримати для себе зрозумілу інформацію тут, а не десь в іншій країні», — вказала Кравалі.
Цікаво, а в нас як? Підозрюю, що не так круто, як в Латвії, але певний перекос теж є, бо переважно хворіє Схід, де більше антиваксів.
lapay написав:Цікаво, а в нас як? Підозрюю, що не так круто, як в Латвії, але певний перекос теж є, бо переважно хворіє Схід, де більше антиваксів.
Не совсем. В Закарпатской области зафиксировали пять случаев полиомиелита среди невакцинированных детей, у одной из больных парализована нога. Нам таки стоит наплевать на конституционные права родителей и ввести обязательную вакцинацию детей. Иначе штраф каждый год и домашнее обучение.
IgA С мужем все ок, не переживайте На вашу чушь - no comments. Что-то в Британии за последние сутки летальность аж +217.. Зато бустеров аж 296 670. А новых случаев +41299. Опять БиБиСи врет? Или это у вас спад такой?