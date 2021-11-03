Хабар за дозвіл працювати під час карантину - судитимуть заступника начальника райуправління поліції в м. Києві Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника одного з районних управлінь поліції в м. Києві, який вимагав та одержав неправомірну вигоду за непритягнення до відповідальності. Згідно із матеріалами обвинувачення, 38-річний посадовець систематично вимагав та одержував від керівників закладів харчування неправомірну вигоду за непритягнення до відповідальності та неприпинення їх роботи під час карантинних обмежень.
fler написав:Опять БиБиСи врет? Или это у вас спад такой?
Все в Британии под контролем, отменили красную зону стран прибытия на прошлой неделе и все еще никаких паспортов вакцинации. А вас тут яма пытается убедить что ходить все время в резиновых сапогах не так уж и плохо, потому что он любит лужи
Городу не хватает медицинских работников, особенно медиков первичного уровня – семейных врачей, терапевтов, педиатров.
Об этом на брифинге заявила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, передает корреспондент МГ «Объектив».
«Мы потеряли много врачей – за время карантина 2225 человек. Из них ушло от нас 665 врачей, 883 медицинские сестры. К сожалению, набрать людей в таком количестве на сегодняшний день невозможно. Мы набираем всех, кто желает у нас работать, особенно на первом уровне, потому что не хватает семейных врачей, терапевтов, педиатров», — сказала Горбунова-Рубан.