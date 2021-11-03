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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4186418741884189 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 113 Мені вже зробили щеплення 58% 65 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 21 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 113 Додано: Сер 03 лис, 2021 23:35 Хабар за дозвіл працювати під час карантину - судитимуть заступника начальника райуправління поліції в м. Києві

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника одного з районних управлінь поліції в м. Києві, який вимагав та одержав неправомірну вигоду за непритягнення до відповідальності.

Згідно із матеріалами обвинувачення, 38-річний посадовець систематично вимагав та одержував від керівників закладів харчування неправомірну вигоду за непритягнення до відповідальності та неприпинення їх роботи під час карантинних обмежень.



https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m= ... &id=307205 Igneus Повідомлень: 1149 З нами з: 29.08.18 Подякував: 697 раз. Подякували: 548 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лис, 2021 23:42 fler написав: Опять БиБиСи врет? Или это у вас спад такой? Опять БиБиСи врет? Или это у вас спад такой?



Все в Британии под контролем, отменили красную зону стран прибытия на прошлой неделе и все еще никаких паспортов вакцинации.

А вас тут яма пытается убедить что ходить все время в резиновых сапогах не так уж и плохо, потому что он любит лужи Все в Британии под контролем, отменили красную зону стран прибытия на прошлой неделе и все еще никаких паспортов вакцинации.А вас тут яма пытается убедить что ходить все время в резиновых сапогах не так уж и плохо, потому что он любит лужи IgA Повідомлень: 931 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лис, 2021 00:19 Городу не хватает медицинских работников, особенно медиков первичного уровня – семейных врачей, терапевтов, педиатров.



Об этом на брифинге заявила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, передает корреспондент МГ «Объектив».



«Мы потеряли много врачей – за время карантина 2225 человек. Из них ушло от нас 665 врачей, 883 медицинские сестры. К сожалению, набрать людей в таком количестве на сегодняшний день невозможно. Мы набираем всех, кто желает у нас работать, особенно на первом уровне, потому что не хватает семейных врачей, терапевтов, педиатров», — сказала Горбунова-Рубан.

https://www.objectiv.tv/objectively/2021/11/03/vitse-mer-harkova-obyasnila-bolshie-ocheredi-v-poliklinikah/ ЛАД 2 Повідомлень: 20348 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4919 раз. Подякували: 4543 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4186418741884189 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7827 11987605

ЛОБ Сер 03 лис, 2021 19:36