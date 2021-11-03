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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4186418741884189

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 113
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
21
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 23:35

Хабар за дозвіл працювати під час карантину - судитимуть заступника начальника райуправління поліції в м. Києві
Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника одного з районних управлінь поліції в м. Києві, який вимагав та одержав неправомірну вигоду за непритягнення до відповідальності.
Згідно із матеріалами обвинувачення, 38-річний посадовець систематично вимагав та одержував від керівників закладів харчування неправомірну вигоду за непритягнення до відповідальності та неприпинення їх роботи під час карантинних обмежень.

https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m= ... &id=307205
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 23:42

  fler написав:Опять БиБиСи врет? Или это у вас спад такой?


Все в Британии под контролем, отменили красную зону стран прибытия на прошлой неделе и все еще никаких паспортов вакцинации.
А вас тут яма пытается убедить что ходить все время в резиновых сапогах не так уж и плохо, потому что он любит лужи :D
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 00:19

Городу не хватает медицинских работников, особенно медиков первичного уровня – семейных врачей, терапевтов, педиатров.

Об этом на брифинге заявила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Мы потеряли много врачей – за время карантина 2225 человек. Из них ушло от нас 665 врачей, 883 медицинские сестры. К сожалению, набрать людей в таком количестве на сегодняшний день невозможно. Мы набираем всех, кто желает у нас работать, особенно на первом уровне, потому что не хватает семейных врачей, терапевтов, педиатров», — сказала Горбунова-Рубан.

https://www.objectiv.tv/objectively/2021/11/03/vitse-mer-harkova-obyasnila-bolshie-ocheredi-v-poliklinikah/
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