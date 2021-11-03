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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4187418841894190>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 114
Мені вже зробили щеплення
57%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
10
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
21
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 23:35

Хабар за дозвіл працювати під час карантину - судитимуть заступника начальника райуправління поліції в м. Києві
Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника одного з районних управлінь поліції в м. Києві, який вимагав та одержав неправомірну вигоду за непритягнення до відповідальності.
Згідно із матеріалами обвинувачення, 38-річний посадовець систематично вимагав та одержував від керівників закладів харчування неправомірну вигоду за непритягнення до відповідальності та неприпинення їх роботи під час карантинних обмежень.

https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m= ... &id=307205
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 23:42

  fler написав:Опять БиБиСи врет? Или это у вас спад такой?


Все в Британии под контролем, отменили красную зону стран прибытия на прошлой неделе и все еще никаких паспортов вакцинации.
А вас тут яма пытается убедить что ходить все время в резиновых сапогах не так уж и плохо, потому что он любит лужи :D
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 00:19

Городу не хватает медицинских работников, особенно медиков первичного уровня – семейных врачей, терапевтов, педиатров.

Об этом на брифинге заявила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Мы потеряли много врачей – за время карантина 2225 человек. Из них ушло от нас 665 врачей, 883 медицинские сестры. К сожалению, набрать людей в таком количестве на сегодняшний день невозможно. Мы набираем всех, кто желает у нас работать, особенно на первом уровне, потому что не хватает семейных врачей, терапевтов, педиатров», — сказала Горбунова-Рубан.

https://www.objectiv.tv/objectively/2021/11/03/vitse-mer-harkova-obyasnila-bolshie-ocheredi-v-poliklinikah/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 07:12

  ЛАД написав:
Городу не хватает медицинских работников, особенно медиков первичного уровня – семейных врачей, терапевтов, педиатров.

Об этом на брифинге заявила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Мы потеряли много врачей – за время карантина 2225 человек. Из них ушло от нас 665 врачей, 883 медицинские сестры. К сожалению, набрать людей в таком количестве на сегодняшний день невозможно. Мы набираем всех, кто желает у нас работать, особенно на первом уровне, потому что не хватает семейных врачей, терапевтов, педиатров», — сказала Горбунова-Рубан.

https://www.objectiv.tv/objectively/2021/11/03/vitse-mer-harkova-obyasnila-bolshie-ocheredi-v-poliklinikah/

однозначно антиваки та рука Кремл, ясно як 2+2
а звільнилися ватнікі, пісякіт в тємі
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 07:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:однозначно антиваки та рука Кремл, ясно як 2+2
а звільнилися ватнікі, пісякіт в тємі

Со стороны мухи типичное перекладывание ответственность и подмена.

То, что ушли врачи , не отменяет вины антиваксов и их пропаганды, которые в уже сложившихся условиях (уход врачей) усугубили ситуацию, положив на лопатки медицинскую систему.

Типичными примерами перекладывания ответственности есть:
бросить машину на дороге,создав всем кучу проблем, со словами "а пусть обеспечат парковки, я то при чем".
объехать пробку по обочине и всунуться перед перекрестком , со словами "пусть сделают дороги, чтоб не было пробок"
воровать на работе со словами "пусть платят на работе нормально,тогда я не буду "
насиловать со словами "пусть добровольно дают, а то цены себе сложить не может".
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 08:21

  stm написав:
  fler написав:У нас на работе пока надеются на победу здравого смысла, а именно:
"що терміни реалізації наказу Міністерства охорони здоров'я, яким зокрема, передбачена обов'язкова вакцинація працівників закладів освіти, можуть бути перенесені."
http://osvita.ua/news/84981/

Видела Вашу коллегу с выступлением про "не потрібні нам американські геї", прослезилась.


Коллега какая-то недалекая.
Bедь всем известно, что самые геи в UK. :D
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 08:23

  Hotab написав:
  flyman написав:однозначно антиваки та рука Кремл, ясно як 2+2
а звільнилися ватнікі, пісякіт в тємі

Со стороны мухи типичное перекладывание ответственность и подмена.

То, что ушли врачи , не отменяет вины антиваксов и их пропаганды, которые в уже сложившихся условиях (уход врачей) усугубили ситуацию, положив на лопатки медицинскую систему.

Типичными примерами перекладывания ответственности есть:
бросить машину на дороге,создав всем кучу проблем, со словами "а пусть обеспечат парковки, я то при чем".
объехать пробку по обочине и всунуться перед перекрестком , со словами "пусть сделают дороги, чтоб не было пробок"
воровать на работе со словами "пусть платят на работе нормально,тогда я не буду "
насиловать со словами "пусть добровольно дают, а то цены себе сложить не может".

Я бы внес уточнение.
Всунуться на раздолбанную дорогу перед перекрестком, с которого спешно срывает до грунта асфальт коммунальная техника. При этом прораб всем втирает, что это реформа, и когда-нибудь у нас будут хорошие платные дороги, а это коммунальное непотребство давно нужно прекращать.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 08:25

  Hotab написав:Однією зі складових латвійської коронавірусної кризи став провал кампанії вакцинації серед російськомовного населення.


https://texty.org.ua/fragments/104810/y ... v-latviyi/



Они же неграждане.
Им можно :?
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 08:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вірусу начхати на казки ковідідіотів:

Італійські науковці, що вивчили статистику смертей з 67 країн світу, дійшли висновку, що у 2020 році у Швеції надлишкова смертність (тобто кількість загиблих, що перевищує середньорічні показники) виявилась значно вищою, ніж у більшості країн Північної Європи.

Якщо бути точним, у сусідній Фінляндії "надлишкових" смертей на душу населення зафіксували у шість разів менше; у Німеччині, Естонії та Латвії - у два з невеликим; у Норвегії - взагалі у більш ніж 50 разів.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-58077780

25 тысяч человек за 2020 год – это в 17 раз больше, чем говорят белорусские власти.
Избыточная смертность с конца марта 2020-го по конец марта 2021-го составила 32 тысячи человек. Это в 14,4 раза больше, чем свидетельствуют официальные данные.

"Показатель ровно такой же, кстати, какой был до этой утечки на основе данных до июня 2020-го, – говорит Настоящему Времени специалист по анализу данных из Университета Тюбингена (Германия) Дмитрий Кобак, который собирает данные об избыточной смертности в разных странах. – То есть занижают довольно стабильно. На 100 тысяч населения это получается 340 умерших. Это выводит Беларусь на 10-е место в нашей базе данных. В принципе, близко к соседним странам: Литва (370), Россия (420). В Украине поменьше (210)".

https://www.currenttime.tv/a/smertnost- ... 01342.html
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 08:30

  stm написав:
  lapay написав:Цікаво, а в нас як? Підозрюю, що не так круто, як в Латвії, але певний перекос теж є, бо переважно хворіє Схід, де більше антиваксів.

Не совсем. В Закарпатской области зафиксировали пять случаев полиомиелита среди невакцинированных детей, у одной из больных парализована нога.
Нам таки стоит наплевать на конституционные права родителей и ввести обязательную вакцинацию детей. Иначе штраф каждый год и домашнее обучение.


Не все так просто.
Племянница родила летом.
Из ее рассказа - делают 1 или 2 обязательные прививки (какие именно я не уточнял).
А остальные... родители сами должен узнать что нужно уколоть ребенку и когда, и следить за этим тоже должны сами.
Это как-то не правильно, ведь родители могут просто не знать, забыть.
Семейный врач тоже хз знает ли, не забьет ли, мол "у меня и так навалом работы".

Уж лучше бы прививали обязательно и без расспросов.
Но в демократическом обществе это неприемлемо :shock:
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