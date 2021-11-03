25 тысяч человек за 2020 год – это в 17 раз больше, чем говорят белорусские власти.

Избыточная смертность с конца марта 2020-го по конец марта 2021-го составила 32 тысячи человек. Это в 14,4 раза больше, чем свидетельствуют официальные данные.



"Показатель ровно такой же, кстати, какой был до этой утечки на основе данных до июня 2020-го, – говорит Настоящему Времени специалист по анализу данных из Университета Тюбингена (Германия) Дмитрий Кобак, который собирает данные об избыточной смертности в разных странах. – То есть занижают довольно стабильно. На 100 тысяч населения это получается 340 умерших. Это выводит Беларусь на 10-е место в нашей базе данных. В принципе, близко к соседним странам: Литва (370), Россия (420). В Украине поменьше (210)".