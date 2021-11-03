Хабар за дозвіл працювати під час карантину - судитимуть заступника начальника райуправління поліції в м. Києві Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника одного з районних управлінь поліції в м. Києві, який вимагав та одержав неправомірну вигоду за непритягнення до відповідальності. Згідно із матеріалами обвинувачення, 38-річний посадовець систематично вимагав та одержував від керівників закладів харчування неправомірну вигоду за непритягнення до відповідальності та неприпинення їх роботи під час карантинних обмежень.
fler написав:Опять БиБиСи врет? Или это у вас спад такой?
Все в Британии под контролем, отменили красную зону стран прибытия на прошлой неделе и все еще никаких паспортов вакцинации. А вас тут яма пытается убедить что ходить все время в резиновых сапогах не так уж и плохо, потому что он любит лужи
Городу не хватает медицинских работников, особенно медиков первичного уровня – семейных врачей, терапевтов, педиатров.
Об этом на брифинге заявила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, передает корреспондент МГ «Объектив».
«Мы потеряли много врачей – за время карантина 2225 человек. Из них ушло от нас 665 врачей, 883 медицинские сестры. К сожалению, набрать людей в таком количестве на сегодняшний день невозможно. Мы набираем всех, кто желает у нас работать, особенно на первом уровне, потому что не хватает семейных врачей, терапевтов, педиатров», — сказала Горбунова-Рубан.
Городу не хватает медицинских работников, особенно медиков первичного уровня – семейных врачей, терапевтов, педиатров.
Об этом на брифинге заявила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, передает корреспондент МГ «Объектив».
«Мы потеряли много врачей – за время карантина 2225 человек. Из них ушло от нас 665 врачей, 883 медицинские сестры. К сожалению, набрать людей в таком количестве на сегодняшний день невозможно. Мы набираем всех, кто желает у нас работать, особенно на первом уровне, потому что не хватает семейных врачей, терапевтов, педиатров», — сказала Горбунова-Рубан.
flyman написав:однозначно антиваки та рука Кремл, ясно як 2+2 а звільнилися ватнікі, пісякіт в тємі
Со стороны мухи типичное перекладывание ответственность и подмена.
То, что ушли врачи , не отменяет вины антиваксов и их пропаганды, которые в уже сложившихся условиях (уход врачей) усугубили ситуацию, положив на лопатки медицинскую систему.
Типичными примерами перекладывания ответственности есть: бросить машину на дороге,создав всем кучу проблем, со словами "а пусть обеспечат парковки, я то при чем". объехать пробку по обочине и всунуться перед перекрестком , со словами "пусть сделают дороги, чтоб не было пробок" воровать на работе со словами "пусть платят на работе нормально,тогда я не буду " насиловать со словами "пусть добровольно дают, а то цены себе сложить не может".
fler написав:У нас на работе пока надеются на победу здравого смысла, а именно: "що терміни реалізації наказу Міністерства охорони здоров'я, яким зокрема, передбачена обов'язкова вакцинація працівників закладів освіти, можуть бути перенесені." http://osvita.ua/news/84981/
Видела Вашу коллегу с выступлением про "не потрібні нам американські геї", прослезилась.
Коллега какая-то недалекая. Bедь всем известно, что самые геи в UK.
flyman написав:однозначно антиваки та рука Кремл, ясно як 2+2 а звільнилися ватнікі, пісякіт в тємі
Со стороны мухи типичное перекладывание ответственность и подмена.
То, что ушли врачи , не отменяет вины антиваксов и их пропаганды, которые в уже сложившихся условиях (уход врачей) усугубили ситуацию, положив на лопатки медицинскую систему.
Типичными примерами перекладывания ответственности есть: бросить машину на дороге,создав всем кучу проблем, со словами "а пусть обеспечат парковки, я то при чем". объехать пробку по обочине и всунуться перед перекрестком , со словами "пусть сделают дороги, чтоб не было пробок" воровать на работе со словами "пусть платят на работе нормально,тогда я не буду " насиловать со словами "пусть добровольно дают, а то цены себе сложить не может".
Я бы внес уточнение. Всунуться на раздолбанную дорогу перед перекрестком, с которого спешно срывает до грунта асфальт коммунальная техника. При этом прораб всем втирает, что это реформа, и когда-нибудь у нас будут хорошие платные дороги, а это коммунальное непотребство давно нужно прекращать.
Італійські науковці, що вивчили статистику смертей з 67 країн світу, дійшли висновку, що у 2020 році у Швеції надлишкова смертність (тобто кількість загиблих, що перевищує середньорічні показники) виявилась значно вищою, ніж у більшості країн Північної Європи.
Якщо бути точним, у сусідній Фінляндії "надлишкових" смертей на душу населення зафіксували у шість разів менше; у Німеччині, Естонії та Латвії - у два з невеликим; у Норвегії - взагалі у більш ніж 50 разів.
25 тысяч человек за 2020 год – это в 17 раз больше, чем говорят белорусские власти. Избыточная смертность с конца марта 2020-го по конец марта 2021-го составила 32 тысячи человек. Это в 14,4 раза больше, чем свидетельствуют официальные данные.
"Показатель ровно такой же, кстати, какой был до этой утечки на основе данных до июня 2020-го, – говорит Настоящему Времени специалист по анализу данных из Университета Тюбингена (Германия) Дмитрий Кобак, который собирает данные об избыточной смертности в разных странах. – То есть занижают довольно стабильно. На 100 тысяч населения это получается 340 умерших. Это выводит Беларусь на 10-е место в нашей базе данных. В принципе, близко к соседним странам: Литва (370), Россия (420). В Украине поменьше (210)".
lapay написав:Цікаво, а в нас як? Підозрюю, що не так круто, як в Латвії, але певний перекос теж є, бо переважно хворіє Схід, де більше антиваксів.
Не совсем. В Закарпатской области зафиксировали пять случаев полиомиелита среди невакцинированных детей, у одной из больных парализована нога. Нам таки стоит наплевать на конституционные права родителей и ввести обязательную вакцинацию детей. Иначе штраф каждый год и домашнее обучение.
Не все так просто. Племянница родила летом. Из ее рассказа - делают 1 или 2 обязательные прививки (какие именно я не уточнял). А остальные... родители сами должен узнать что нужно уколоть ребенку и когда, и следить за этим тоже должны сами. Это как-то не правильно, ведь родители могут просто не знать, забыть. Семейный врач тоже хз знает ли, не забьет ли, мол "у меня и так навалом работы".
Уж лучше бы прививали обязательно и без расспросов. Но в демократическом обществе это неприемлемо