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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 лис, 2021 08:33
В Киеве пооткрывали на прием ковидных целый ряд профильных институтов и центров. От 20 до 60 коек в каждом.
Самое интересное то, что попасть туда практически не представляется возможным. Там потихоньку закладывают койкоместа своми сотрудниками, членами их семей или "по согласованию" с руководством.
Это конечно лучше, чем ничего, все же нагрузка с других снимается, но реально цирк.
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antey1969
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Додано: Чет 04 лис, 2021 09:29
четверг к четвергу:
576/699
Летим в 50 в сутки, как завещал Будивельнык. .
Жаль, прогнозисты молчат,аж скучно. Может после бани скажет , что середня будет 121 в ноябре)).
Напомню,мой прогноз на октябрь :
избыточная смертность 20-25 тысяч. Ноябрь - 18..20 тысяч.
За 2021 год - 100 тысяч должны оформить.
В 2020 имели 35 тысяч избыточных.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 09:50
justit написав:
...
А остальные... родители сами должен узнать что нужно уколоть ребенку и когда, и следить за этим тоже должны сами.
Это как-то не правильно, ведь родители могут просто не знать, забыть.
Семейный врач тоже хз знает ли, не забьет ли, мол "у меня и так навалом работы".
...
Ну да -- прочитать памятку с календарем вакцинации, которую прямо на месте выдают -- это ж пипец какой подвиг: не каждому дано...
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_hunter
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Додано: Чет 04 лис, 2021 09:57
Лидеры антивакс движения, вчера в Киеве
У кого-то еще есть вопросы откуда ноги растут?
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Xenon
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Додано: Чет 04 лис, 2021 11:14
stm написав:
В Закарпатской области зафиксировали пять случаев полиомиелита среди невакцинированных детей, у одной из больных парализована нога.
Нам таки стоит наплевать на конституционные права родителей и ввести обязательную вакцинацию детей. Иначе штраф каждый год и домашнее обучение.
Скорее всего заразу занесли привитые живой вакциной дети. В данном случае антивакцинаторы заявят, что беды натворила вакцина.
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Schmit
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Додано: Чет 04 лис, 2021 11:33
Мышебратья совсем немного не перемахнули за 1200 чел. Красавчики.
А для Вкладчика у нас есть то, что он любит.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 11:51
_hunter написав:
это ж пипец какой подвиг: не каждому дано...
В век, когда каждый пытается ребенка отравить уколом, это нереальный подвиг
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justit
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Додано: Чет 04 лис, 2021 12:15
Хроника приближения к 50.
За вчера 699 смертей.
За последние 7 дней 3942 смерти, т.е. среднесуточное 563 смерти (на вчера 3819 и 546).
За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по 7-дневной среднесуточной смертности 30 октября - 558, за сутки 25 октября - 734.
Активных случаев сегодня уже 457 179 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля).
На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну.
С начала этой волны (если считать началом 8 сентября) 16032 смерти.
P.s. Все данные по ворлдметру.
P.p.s. Россия последние дни ежедневно понемногу "улучшает" свои "рекорды". Вчера 1195 смертей - чуть увеличили (позавчера было 1189), новых случаев 40 217.
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ЛАД
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