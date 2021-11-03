Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4187418841894190 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 115 Мені вже зробили щеплення 57% 66 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 9% 10 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 21 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 115 Додано: Чет 04 лис, 2021 08:33 Хроника эпидемии В Киеве пооткрывали на прием ковидных целый ряд профильных институтов и центров. От 20 до 60 коек в каждом.

Самое интересное то, что попасть туда практически не представляется возможным. Там потихоньку закладывают койкоместа своми сотрудниками, членами их семей или "по согласованию" с руководством.

Это конечно лучше, чем ничего, все же нагрузка с других снимается, но реально цирк. antey1969 1

Повідомлень: 10961 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1442 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лис, 2021 09:29 четверг к четвергу:



576/699



Летим в 50 в сутки, как завещал Будивельнык. .

Жаль, прогнозисты молчат,аж скучно. Может после бани скажет , что середня будет 121 в ноябре)).



Напомню,мой прогноз на октябрь :

избыточная смертность 20-25 тысяч. Ноябрь - 18..20 тысяч.

За 2021 год - 100 тысяч должны оформить.

В 2020 имели 35 тысяч избыточных. Hotab

Повідомлень: 5298 З нами з: 15.02.09 Подякував: 270 раз. Подякували: 1474 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лис, 2021 09:50 justit написав: ...

А остальные... родители сами должен узнать что нужно уколоть ребенку и когда, и следить за этим тоже должны сами.

Это как-то не правильно, ведь родители могут просто не знать, забыть.

Семейный врач тоже хз знает ли, не забьет ли, мол "у меня и так навалом работы".

... ...А остальные... родители сами должен узнать что нужно уколоть ребенку и когда, и следить за этим тоже должны сами.Это как-то не правильно, ведь родители могут просто не знать, забыть.Семейный врач тоже хз знает ли, не забьет ли, мол "у меня и так навалом работы"....

Ну да -- прочитать памятку с календарем вакцинации, которую прямо на месте выдают -- это ж пипец какой подвиг: не каждому дано... Ну да -- прочитать памятку с календарем вакцинации, которую прямо на месте выдают -- это ж пипец какой подвиг: не каждому дано... _hunter Повідомлень: 5352 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лис, 2021 09:57

У кого-то еще есть вопросы откуда ноги растут?



Лидеры антивакс движения, вчера в КиевеУ кого-то еще есть вопросы откуда ноги растут? Xenon Повідомлень: 3869 З нами з: 25.02.09 Подякував: 69 раз. Подякували: 239 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лис, 2021 11:14 stm написав: В Закарпатской области зафиксировали пять случаев полиомиелита среди невакцинированных детей, у одной из больных парализована нога.

Нам таки стоит наплевать на конституционные права родителей и ввести обязательную вакцинацию детей. Иначе штраф каждый год и домашнее обучение. В Закарпатской области зафиксировали пять случаев полиомиелита среди невакцинированных детей, у одной из больных парализована нога.Нам таки стоит наплевать на конституционные права родителей и ввести обязательную вакцинацию детей. Иначе штраф каждый год и домашнее обучение.

Скорее всего заразу занесли привитые живой вакциной дети. В данном случае антивакцинаторы заявят, что беды натворила вакцина. Скорее всего заразу занесли привитые живой вакциной дети. В данном случае антивакцинаторы заявят, что беды натворила вакцина. Schmit

Повідомлень: 2460 З нами з: 08.09.09 Подякував: 47 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лис, 2021 11:33

А для Вкладчика у нас есть то, что он любит.



Мышебратья совсем немного не перемахнули за 1200 чел. Красавчики.А для Вкладчика у нас есть то, что он любит. Hotab

Повідомлень: 5298 З нами з: 15.02.09 Подякував: 270 раз. Подякували: 1474 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лис, 2021 11:51 _hunter написав: это ж пипец какой подвиг: не каждому дано... это ж пипец какой подвиг: не каждому дано...



В век, когда каждый пытается ребенка отравить уколом, это нереальный подвиг В век, когда каждый пытается ребенка отравить уколом, это нереальный подвиг justit Повідомлень: 5481 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1640 раз. Подякували: 419 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лис, 2021 11:53 justit написав: _hunter написав: это ж пипец какой подвиг: не каждому дано... это ж пипец какой подвиг: не каждому дано...



В век, когда каждый пытается ребенка отравить уколом, это нереальный подвиг В век, когда каждый пытается ребенка отравить уколом, это нереальный подвиг

Ядовакцина и бигфарма. Натуральное в селе без электрики и газа оно как-то надёжнее. Ядовакцина и бигфарма. Натуральное в селе без электрики и газа оно как-то надёжнее. stm

Повідомлень: 3305 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лис, 2021 12:15 Хроника приближения к 50.



За вчера 699 смертей.

За последние 7 дней 3942 смерти, т.е. среднесуточное 563 смерти (на вчера 3819 и 546).



За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.



В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".

Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по 7-дневной среднесуточной смертности 30 октября - 558, за сутки 25 октября - 734.



Активных случаев сегодня уже 457 179 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля).



На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну.

С начала этой волны (если считать началом 8 сентября) 16032 смерти.



P.s. Все данные по ворлдметру.

P.p.s. Россия последние дни ежедневно понемногу "улучшает" свои "рекорды". Вчера 1195 смертей - чуть увеличили (позавчера было 1189), новых случаев 40 217. ЛАД 2 Повідомлень: 20349 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4920 раз. Подякували: 4543 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4187418841894190 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: zРадио і 9 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 781 , 782 , 783

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7827 12030647

ЛОБ Сер 03 лис, 2021 19:36