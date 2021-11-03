RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4187418841894190

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 115
Мені вже зробили щеплення
57%
66
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
10
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
21
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 08:33

Хроника эпидемии

В Киеве пооткрывали на прием ковидных целый ряд профильных институтов и центров. От 20 до 60 коек в каждом.
Самое интересное то, что попасть туда практически не представляется возможным. Там потихоньку закладывают койкоместа своми сотрудниками, членами их семей или "по согласованию" с руководством.
Это конечно лучше, чем ничего, все же нагрузка с других снимается, но реально цирк.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10961
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 3203 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 09:29

четверг к четвергу:

576/699

Летим в 50 в сутки, как завещал Будивельнык. .
Жаль, прогнозисты молчат,аж скучно. Может после бани скажет , что середня будет 121 в ноябре)).

Напомню,мой прогноз на октябрь :
избыточная смертность 20-25 тысяч. Ноябрь - 18..20 тысяч.
За 2021 год - 100 тысяч должны оформить.
В 2020 имели 35 тысяч избыточных.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5298
З нами з: 15.02.09
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1474 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 09:50

  justit написав:...
А остальные... родители сами должен узнать что нужно уколоть ребенку и когда, и следить за этим тоже должны сами.
Это как-то не правильно, ведь родители могут просто не знать, забыть.
Семейный врач тоже хз знает ли, не забьет ли, мол "у меня и так навалом работы".
...

Ну да -- прочитать памятку с календарем вакцинации, которую прямо на месте выдают -- это ж пипец какой подвиг: не каждому дано...
_hunter
 
Повідомлень: 5352
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 09:57

Лидеры антивакс движения, вчера в Киеве
У кого-то еще есть вопросы откуда ноги растут? :twisted:

Xenon
 
Повідомлень: 3869
З нами з: 25.02.09
Подякував: 69 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:14

  stm написав:В Закарпатской области зафиксировали пять случаев полиомиелита среди невакцинированных детей, у одной из больных парализована нога.
Нам таки стоит наплевать на конституционные права родителей и ввести обязательную вакцинацию детей. Иначе штраф каждый год и домашнее обучение.

Скорее всего заразу занесли привитые живой вакциной дети. В данном случае антивакцинаторы заявят, что беды натворила вакцина.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2460
З нами з: 08.09.09
Подякував: 47 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:33

Мышебратья совсем немного не перемахнули за 1200 чел. Красавчики.
А для Вкладчика у нас есть то, что он любит.
:)
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5298
З нами з: 15.02.09
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1474 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:51

  _hunter написав:это ж пипец какой подвиг: не каждому дано...


В век, когда каждый пытается ребенка отравить уколом, это нереальный подвиг :lol:
justit
 
Повідомлень: 5481
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1640 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:53

  justit написав:
  _hunter написав:это ж пипец какой подвиг: не каждому дано...


В век, когда каждый пытается ребенка отравить уколом, это нереальный подвиг :lol:

Ядовакцина и бигфарма. Натуральное в селе без электрики и газа оно как-то надёжнее.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3305
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:15

Хроника приближения к 50.

За вчера 699 смертей.
За последние 7 дней 3942 смерти, т.е. среднесуточное 563 смерти (на вчера 3819 и 546).

За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по 7-дневной среднесуточной смертности 30 октября - 558, за сутки 25 октября - 734.

Активных случаев сегодня уже 457 179 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля).

На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну.
С начала этой волны (если считать началом 8 сентября) 16032 смерти.

P.s. Все данные по ворлдметру.
P.p.s. Россия последние дни ежедневно понемногу "улучшает" свои "рекорды". Вчера 1195 смертей - чуть увеличили (позавчера было 1189), новых случаев 40 217.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20349
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4920 раз.
Подякували: 4543 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 4187418841894190
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Xenon, zРадио і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 781, 782, 783
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7827 12030650
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лис, 2021 19:36
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19455)
04.11.2021 12:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.