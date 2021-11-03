justit написав:... А остальные... родители сами должен узнать что нужно уколоть ребенку и когда, и следить за этим тоже должны сами. Это как-то не правильно, ведь родители могут просто не знать, забыть. Семейный врач тоже хз знает ли, не забьет ли, мол "у меня и так навалом работы". ...
Ну да -- прочитать памятку с календарем вакцинации, которую прямо на месте выдают -- это ж пипец какой подвиг: не каждому дано...
stm написав:В Закарпатской области зафиксировали пять случаев полиомиелита среди невакцинированных детей, у одной из больных парализована нога. Нам таки стоит наплевать на конституционные права родителей и ввести обязательную вакцинацию детей. Иначе штраф каждый год и домашнее обучение.
Скорее всего заразу занесли привитые живой вакциной дети. В данном случае антивакцинаторы заявят, что беды натворила вакцина.
За вчера 699 смертей. За последние 7 дней 3942 смерти, т.е. среднесуточное 563 смерти (на вчера 3819 и 546).
За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд". Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по 7-дневной среднесуточной смертности 30 октября - 558, за сутки 25 октября - 734.
Активных случаев сегодня уже 457 179 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля).
На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну. С начала этой волны (если считать началом 8 сентября) 16032 смерти.
P.s. Все данные по ворлдметру. P.p.s. Россия последние дни ежедневно понемногу "улучшает" свои "рекорды". Вчера 1195 смертей - чуть увеличили (позавчера было 1189), новых случаев 40 217.
Простите, что задалбываю одним и тем же графиком, но других источников оперативной оценки общей смертности нет. Предыдущее предположение о среднесуточной избыточной смертности 3-й декады октября в 1000 человек было сильно недооценено - 1300, или больше (реестр грузится дальше). Общая смертность ВДВОЕ ВЫШЕ НОРМЫ - такого еще не было! Официальные данные это не покажут, поскольку выходят за месяц, но получается, что ковид в указанный период стал основной (первой) причиной смерти, оставившей далеко позади даже сердечно-сосудистые катастрофы.
Самое время для какой-нибудь смищной шутки антиваксов