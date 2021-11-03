RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4188418941904191

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 115
Мені вже зробили щеплення
57%
66
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
10
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
21
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 13:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Общая смертность ВДВОЕ ВЫШЕ НОРМЫ - такого еще не было!

В Бергамо в п'ятеро перевищувала норму, а за рік на 40%. Чесно кажучи, я вже махнув рукою на самовбивчих антиваксів, майже всі родичі вакцинувались, а іншим нехай бог помагає...
lapay
 
Повідомлень: 12282
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1183 раз.
Подякували: 1390 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 13:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:А вас тут яма пытается убедить что ходить все время в резиновых сапогах не так уж и плохо, потому что он любит лужи
я то как раз не понимаю чего так луж все старшатся если даже спят в сапогах ?
yama
 
Повідомлень: 3969
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7946 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 13:42

Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного использования антикоронавирусную вакцину "Коваксин", созданную индийской компанией "Барэт Биотех" (Bharat Biotech) на основе инактивированного коронавируса.

В сообщении ВОЗ указано, что "Коваксин" соответствует стандартам организации, а "его достоинства превосходят недостатки".

Также в организации сообщили, что препарат обладает эффективностью 78%, такой показатель достигается спустя 14 или более дней после введения второй дозы. Он подходит для стран "с низким и средним уровнем дохода из-за простых требований к хранению".

"Коваксин" рекомендован людям от 18 лет и старше. Вакцину рекомендуется вводить с интервалом в четыре недели.

До этого ВОЗ разрешила использовать для экстренной вакцинации шесть препаратов: американские "Файзер", "Модерну" и "Янссен" (компании "Джонсон и Джонсон"), китайские "Синовак" и "Синофарм", а также два варианта британской вакцины компании "Астра-Зенека". В процессе рассмотрения еще около десятка вакцин.

https://www.9tv.co.il/item/35967
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20350
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4920 раз.
Подякували: 4544 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 13:47

Зображення
господа прогнозисты вы мой прогноз от 5 августа сего года смотрели ? маркировку шкалы сами рисуйте
Пользуйтесь и не благодарите
картинка открывается полностью по клику , прогноз долгосрочный
:mrgreen: правда я не помню какие единицы измерения чего по осе абсцисс и ординат :mrgreen:
yama
 
Повідомлень: 3969
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7946 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Еще раз повторюсь что агитировать надо группу риска ! Группа риска мало представлена на просторах интернета ибо они интернетом почти не пользуется ( с трудом научилась пользоваться онлайн банкингом приват банка что бы платить комуналку и то не полностью, не все) так что господа агитаторы выходите в массы "в поле" : в маршрутки на базары в супермаркеты , ловите дедушек и бабушек возле пунктов вакцинации и за руку ведите колоться ! Ваша писанина в интернетах ни к чем не приведет ! Берите пример с экс-министра Степанова который пошел на базар и сагитировала в живую двух бабушек ! ( если не врет конечно и бабушки пошли а не соврали)
А то на словах (в интернетах )вы все как Лев Толстой , а на деле ... .


P.S. я в отличии от вас пробовал убедить бабушек ширнуться :!:
yama
 
Повідомлень: 3969
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7946 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:P.S. я в отличии от вас пробовал убедить бабушек ширнуться

І як успіхи? Власний приклад дієвіший, імхо. На племінниць він подіяв.
lapay
 
Повідомлень: 12282
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1183 раз.
Подякували: 1390 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:48

  lapay написав:
  yama написав:P.S. я в отличии от вас пробовал убедить бабушек ширнуться

І як успіхи? Власний приклад дієвіший, імхо. На племінниць він подіяв.

погано - отримав і в хвіст і в гриву, це були не родичі
yama
 
Повідомлень: 3969
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7946 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:49

COVID-прививки чаще делают украинцы 20-40 лет

Чаще всего от коронавируса вакцинируются украинцы в возрасте 20-40 лет. Такие данные в четверг, 4 ноября, сообщила замглавы Национальной службы здоровья Татьяна Бойко

Больше всего сделано прививок препаратом компании Pfizer-BioNTech - более 4,3 млн человек, CoronaVac – более 3 млн, AstraZeneca – свыше 1,3 млн, Moderna – более 1 млн.
Xenon
 
Повідомлень: 3870
З нами з: 25.02.09
Подякував: 69 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  lapay написав:В Бергамо в п'ятеро перевищувала норму,

Что не мешает нашим местным петрушкам юморить "Когда уже как в Бергамо?"
Впрочем , там огромные проблемы с совестью. Потому что или в высшей мере бессовестный , или идиот может йумарить "а то путен нападет", в ситуации, когда он давно напал. Ну а идиот с таким количеством орденов на груди ж не может быть)).
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5299
З нами з: 15.02.09
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1475 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4188418941904191
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 781, 782, 783
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7827 12040549
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лис, 2021 19:36
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.