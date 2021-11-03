Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного использования антикоронавирусную вакцину "Коваксин", созданную индийской компанией "Барэт Биотех" (Bharat Biotech) на основе инактивированного коронавируса.
В сообщении ВОЗ указано, что "Коваксин" соответствует стандартам организации, а "его достоинства превосходят недостатки".
Также в организации сообщили, что препарат обладает эффективностью 78%, такой показатель достигается спустя 14 или более дней после введения второй дозы. Он подходит для стран "с низким и средним уровнем дохода из-за простых требований к хранению".
"Коваксин" рекомендован людям от 18 лет и старше. Вакцину рекомендуется вводить с интервалом в четыре недели.
До этого ВОЗ разрешила использовать для экстренной вакцинации шесть препаратов: американские "Файзер", "Модерну" и "Янссен" (компании "Джонсон и Джонсон"), китайские "Синовак" и "Синофарм", а также два варианта британской вакцины компании "Астра-Зенека". В процессе рассмотрения еще около десятка вакцин.
господа прогнозисты вы мой прогноз от 5 августа сего года смотрели ? маркировку шкалы сами рисуйте Пользуйтесь и не благодарите картинка открывается полностью по клику , прогноз долгосрочный правда я не помню какие единицы измерения чего по осе абсцисс и ординат
Еще раз повторюсь что агитировать надо группу риска ! Группа риска мало представлена на просторах интернета ибо они интернетом почти не пользуется ( с трудом научилась пользоваться онлайн банкингом приват банка что бы платить комуналку и то не полностью, не все) так что господа агитаторы выходите в массы "в поле" : в маршрутки на базары в супермаркеты , ловите дедушек и бабушек возле пунктов вакцинации и за руку ведите колоться ! Ваша писанина в интернетах ни к чем не приведет ! Берите пример с экс-министра Степанова который пошел на базар и сагитировала в живую двух бабушек ! ( если не врет конечно и бабушки пошли а не соврали) А то на словах (в интернетах )вы все как Лев Толстой , а на деле ... .
P.S. я в отличии от вас пробовал убедить бабушек ширнуться
lapay написав:В Бергамо в п'ятеро перевищувала норму,
Что не мешает нашим местным петрушкам юморить "Когда уже как в Бергамо?" Впрочем , там огромные проблемы с совестью. Потому что или в высшей мере бессовестный , или идиот может йумарить "а то путен нападет", в ситуации, когда он давно напал. Ну а идиот с таким количеством орденов на груди ж не может быть)).