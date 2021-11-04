Только вчера мы сетовали (), что «слуга народа» Юрий Камельчук, выступающий против вакцинации, будет вынужден тратить по 4 тысячи гривен в месяц на ПЦР-тесты…А уже сегодня мы узнаем, что платить за тесты Камельчука будем мы с вами, то есть – из бюджета Украины.«У нас для тех кто не успел вакцинироваться на входе в Раду будут делать ПЦР-тесты. И каждый народный депутат будет перед работой их проходить. То что я слышал, они будут бесплатные», – заявил журналистам нардеп Николай Тищенко.По поводу же самого Камельчука, Тищенко уверен, что сломить его антивакцинаторскую пропаганду не получится: «Он имеет свою такую мощную позицию. Мы демократическая команда, мы её учитываем».P.S. Мы уже отправили в ВР запрос, чтобы узнать, почему «правила игры» внезапно изменились, и по какому праву у нардепов появилась эта новая «льгота».