Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного использования антикоронавирусную вакцину "Коваксин", созданную индийской компанией "Барэт Биотех" (Bharat Biotech) на основе инактивированного коронавируса.
В сообщении ВОЗ указано, что "Коваксин" соответствует стандартам организации, а "его достоинства превосходят недостатки".
Также в организации сообщили, что препарат обладает эффективностью 78%, такой показатель достигается спустя 14 или более дней после введения второй дозы. Он подходит для стран "с низким и средним уровнем дохода из-за простых требований к хранению".
"Коваксин" рекомендован людям от 18 лет и старше. Вакцину рекомендуется вводить с интервалом в четыре недели.
До этого ВОЗ разрешила использовать для экстренной вакцинации шесть препаратов: американские "Файзер", "Модерну" и "Янссен" (компании "Джонсон и Джонсон"), китайские "Синовак" и "Синофарм", а также два варианта британской вакцины компании "Астра-Зенека". В процессе рассмотрения еще около десятка вакцин.
господа прогнозисты вы мой прогноз от 5 августа сего года смотрели ? маркировку шкалы сами рисуйте Пользуйтесь и не благодарите картинка открывается полностью по клику , прогноз долгосрочный правда я не помню какие единицы измерения чего по осе абсцисс и ординат
lapay написав:В Бергамо в п'ятеро перевищувала норму,
Что не мешает нашим местным петрушкам юморить "Когда уже как в Бергамо?" Впрочем , там огромные проблемы с совестью. Потому что или в высшей мере бессовестный , или идиот может йумарить "а то путен нападет", в ситуации, когда он давно напал. Ну а идиот с таким количеством орденов на груди ж не может быть)).
IgA написав:А вас тут яма пытается убедить что ходить все время в резиновых сапогах не так уж и плохо, потому что он любит лужи
я то как раз не понимаю чего так луж все старшатся если даже спят в сапогах ?
сапоги то вакцина, а лужи инфекция ? может резон для страха есть.
It becomes obvious that under conditions of increasing herd immunity developed as a result of the past disease and vaccination, the number of SARS-CoV-2 variants with mutations in RBD and S protein will rapidly increase.
pilker написав:понять бы новые мутации будут еще более лютые или утихнут в силе.
Скоріше за все не будуть. Модифікація дельти заразніша всього на 10% від базового варіанта дельти, а сама дельта не є оригінальною мутацією, а комбінацією двох попередніх. Потенціал збільшення заразності поступово вичерпується, імхо. https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news ... ageID=8046
Только вчера мы сетовали (https://t.me/apnewsua/14020), что «слуга народа» Юрий Камельчук, выступающий против вакцинации, будет вынужден тратить по 4 тысячи гривен в месяц на ПЦР-тесты…
А уже сегодня мы узнаем, что платить за тесты Камельчука будем мы с вами, то есть – из бюджета Украины.
«У нас для тех кто не успел вакцинироваться на входе в Раду будут делать ПЦР-тесты. И каждый народный депутат будет перед работой их проходить. То что я слышал, они будут бесплатные», – заявил журналистам нардеп Николай Тищенко.
По поводу же самого Камельчука, Тищенко уверен, что сломить его антивакцинаторскую пропаганду не получится: «Он имеет свою такую мощную позицию. Мы демократическая команда, мы её учитываем».
P.S. Мы уже отправили в ВР запрос, чтобы узнать, почему «правила игры» внезапно изменились, и по какому праву у нардепов появилась эта новая «льгота».