Британия впервые в мире одобрила препарат для лечения Covid-19. Он называется молнупиравир.
Препарат будут прописывать дважды в день пациентам с легкой и средней формой болезни. Клинические испытания показали, что он примерно наполовину снижает риск госпитализации и смерти при Covid-19, сообщает BBC.
Задача препарата - нарушить генетический код коронавируса и таким образом помешать его распространению.
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид назвал этот день "историческим".
"Сегодня исторический день для нашей страны. Великобритания первой в мире одобрила антивирусный препарат против ковида, который можно принимать дома", - сказал Джавид.
Молнупиравир - разработка американской фармацевтической корпорацией Merck в партнерстве с компанией Ridgeback Biotherapeutics. Изначально этот препарат разрабатывался против гриппа.
* Но не смотря на то, что "ковид - это не грипп", - и так сойдёт
Британия впервые в мире одобрила препарат для лечения Covid-19. Он называется молнупиравир.
Препарат будут прописывать дважды в день пациентам с легкой и средней формой болезни. Клинические испытания показали, что он примерно наполовину снижает риск госпитализации и смерти при Covid-19, сообщает BBC.
Задача препарата - нарушить генетический код коронавируса и таким образом помешать его распространению.
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид назвал этот день "историческим".
"Сегодня исторический день для нашей страны. Великобритания первой в мире одобрила антивирусный препарат против ковида, который можно принимать дома", - сказал Джавид.
Молнупиравир - разработка американской фармацевтической корпорацией Merck в партнерстве с компанией Ridgeback Biotherapeutics. Изначально этот препарат разрабатывался против гриппа.
* Но не смотря на то, что "ковид - это не грипп", - и так сойдёт
Прикиньте, виагра тоже не для повышения потенции изначально разрабатывалась
"Комаровский рекомендует при Ковид больше пить и проветривать помещение, создавая влажный прохладный воздух. Точно так же, как и при Гриппе и ОРВИ. Но при этом Ковид - это не грипп." "Врачи рекомендуют при Ковид принимать витамины, изначально они их рекомендовали пить при гриппе. Но нам говорят , что Ковид - это не грипп". Кашель Лаврова.
З.Ы Антей опередил)
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 04 лис, 2021 16:33, всього редагувалось 1 раз.
Британия впервые в мире одобрила препарат для лечения Covid-19. Он называется молнупиравир.
Препарат будут прописывать дважды в день пациентам с легкой и средней формой болезни. Клинические испытания показали, что он примерно наполовину снижает риск госпитализации и смерти при Covid-19, сообщает BBC.
Задача препарата - нарушить генетический код коронавируса и таким образом помешать его распространению.
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид назвал этот день "историческим".
"Сегодня исторический день для нашей страны. Великобритания первой в мире одобрила антивирусный препарат против ковида, который можно принимать дома", - сказал Джавид.
Молнупиравир - разработка американской фармацевтической корпорацией Merck в партнерстве с компанией Ridgeback Biotherapeutics. Изначально этот препарат разрабатывался против гриппа.
* Но не смотря на то, что "ковид - это не грипп", - и так сойдёт
Прикиньте, виагра тоже не для повышения потенции изначально разрабатывалась
Hotab написав:"Комаровский рекомендует при Ковид больше пить и проветривать помещение, создавая влажный прохладный воздух. Точно так же, как и при Гриппе и ОРВИ. Но при этом Ковид - это не грипп." "Врачи рекомендуют при Ковид принимать витамины, изначально они их рекомендовали пить при гриппе. Но нам говорят , что Ковид - это не грипп". Кашель Лаврова.
З.Ы Антей опередил) З.Ы.Ы. Зато благодаря таким постам можно устроить перекличку тормозов, глянув, кто лайкает.
Вкладчик1234 написав:* Но не смотря на то, что "ковид - это не грипп", - и так сойдёт
Грип-не грип , ГРВІ , пташиний , кажановий - це ж все непринципово ... Заразність та небезпечність - основне ... Але "... та - на Київ раптом пару тисяч на 4 млн - мізер..." Чомусь не рахують , скільки реально місць в лікарнях і це не теперішні роди - 3 дні і додому ... По відносній смертності ми вже попереду всіх на момент . Скоро будемо і за весь період з 2019 ...
Интересно, после изобретения таблеток - какая будет "политика" по "вакцинации"?
Предполагаю, что победит лобби, которое больше заплатит. Но у прививочного лобби денег побольше, т.к. они загнали всех в обязаловку, и получают деньги "со станка". А у "таблеточного лобби" такой "суперспособности" пока нет
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 04 лис, 2021 16:43, всього редагувалось 1 раз.
Puente написав:Заразність та небезпечність - основне
Очень сложно это объяснить людям, которые год рассказывали, что ковида вообще нет. Его придумали. Тесты показывают рандомные результаты, вирус есть даже в дорожной пыли, умирают не от Ковид, а с Ковид, лишние смерти никакие не лишние, просто волны рождаемости были 70-80 лет назад, ну и так далее.
Puente написав:Грип-не грип , ГРВІ , пташиний , кажановий - це ж все непринципово ... Заразність та небезпечність - основне ... Але "... та - на Київ раптом пару тисяч на 4 млн - мізер..." Чомусь не рахують , скільки реально місць в лікарнях і це не теперішні роди - 3 дні і додому ... По відносній смертності ми вже попереду всіх на момент . Скоро будемо і за весь період з 2019 ...
Загруженность ковидных отделений Киева растет изо дня в день, но пока резерв еще есть. Чтобы ускорить процесс оборота, "выздоровевших" с полными легкими пневмонии спешат выписывать из инфекционок домой или в "чистые" отделения. Ну и высокая летальность этой волны тоже весьма ощутимо ускоряет ротацию на койкоместах. Так что все норм. А кто сомневается, смотрим новости от МОЗ - там никогда не врут
Вкладчик1234 написав:Интересно, после изобретения таблеток - какая будет "политика" по "вакцинации"?
Предполагаю, что победит лобби, которое больше заплатит. Но у прививочного лобби денег побольше, т.к. они загнали всех в обязаловку, и получают деньги "со станка". А у "таблеточного лобби" такой "суперспособности" пока нет
Ну і ? І так всім відомо , що фармацевтика зараз чи не на першому місці по доходності . Пропонуєте залишити все як є ? Тобто не вакцинуватися - та й усе ? Як там - ну групи ризику сильно порідіють , так зате потім колись буде простіше ? Логіка така ? А раптом якась мутація в гірший бік ? Ну і нехай ... Насправді мене якийсь там умовний мандарин зовсім не цікавить . Просто я розумію , що в такому випадку в якйсь момент почнеться реальний хаос , який вже не вийде зупинити . Причому не десь там - а тут біля нас ...