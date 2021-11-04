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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:21

Британия впервые в мире одобрила препарат для лечения Covid-19. Он называется молнупиравир.

Препарат будут прописывать дважды в день пациентам с легкой и средней формой болезни. Клинические испытания показали, что он примерно наполовину снижает риск госпитализации и смерти при Covid-19, сообщает BBC.

Задача препарата - нарушить генетический код коронавируса и таким образом помешать его распространению.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид назвал этот день "историческим".

"Сегодня исторический день для нашей страны. Великобритания первой в мире одобрила антивирусный препарат против ковида, который можно принимать дома", - сказал Джавид.

Молнупиравир - разработка американской фармацевтической корпорацией Merck в партнерстве с компанией Ridgeback Biotherapeutics. Изначально этот препарат разрабатывался против гриппа.

* Но не смотря на то, что "ковид - это не грипп", - и так сойдёт :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:25

  Вкладчик1234 написав:
Британия впервые в мире одобрила препарат для лечения Covid-19. Он называется молнупиравир.

Препарат будут прописывать дважды в день пациентам с легкой и средней формой болезни. Клинические испытания показали, что он примерно наполовину снижает риск госпитализации и смерти при Covid-19, сообщает BBC.

Задача препарата - нарушить генетический код коронавируса и таким образом помешать его распространению.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид назвал этот день "историческим".

"Сегодня исторический день для нашей страны. Великобритания первой в мире одобрила антивирусный препарат против ковида, который можно принимать дома", - сказал Джавид.

Молнупиравир - разработка американской фармацевтической корпорацией Merck в партнерстве с компанией Ridgeback Biotherapeutics. Изначально этот препарат разрабатывался против гриппа.

* Но не смотря на то, что "ковид - это не грипп", - и так сойдёт :)

Прикиньте, виагра тоже не для повышения потенции изначально разрабатывалась
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:25

"Комаровский рекомендует при Ковид больше пить и проветривать помещение, создавая влажный прохладный воздух. Точно так же, как и при Гриппе и ОРВИ. Но при этом Ковид - это не грипп."
"Врачи рекомендуют при Ковид принимать витамины, изначально они их рекомендовали пить при гриппе. Но нам говорят , что Ковид - это не грипп".
Кашель Лаврова.

З.Ы Антей опередил)
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 04 лис, 2021 16:33, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:31

  antey1969 написав:
  Вкладчик1234 написав:
Британия впервые в мире одобрила препарат для лечения Covid-19. Он называется молнупиравир.

Препарат будут прописывать дважды в день пациентам с легкой и средней формой болезни. Клинические испытания показали, что он примерно наполовину снижает риск госпитализации и смерти при Covid-19, сообщает BBC.

Задача препарата - нарушить генетический код коронавируса и таким образом помешать его распространению.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид назвал этот день "историческим".

"Сегодня исторический день для нашей страны. Великобритания первой в мире одобрила антивирусный препарат против ковида, который можно принимать дома", - сказал Джавид.

Молнупиравир - разработка американской фармацевтической корпорацией Merck в партнерстве с компанией Ridgeback Biotherapeutics. Изначально этот препарат разрабатывался против гриппа.

* Но не смотря на то, что "ковид - это не грипп", - и так сойдёт :)

Прикиньте, виагра тоже не для повышения потенции изначально разрабатывалась

де серце, а де ..па
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:32

  Hotab написав:"Комаровский рекомендует при Ковид больше пить и проветривать помещение, создавая влажный прохладный воздух. Точно так же, как и при Гриппе и ОРВИ. Но при этом Ковид - это не грипп."
"Врачи рекомендуют при Ковид принимать витамины, изначально они их рекомендовали пить при гриппе. Но нам говорят , что Ковид - это не грипп".
Кашель Лаврова.

З.Ы Антей опередил)
З.Ы.Ы. Зато благодаря таким постам можно устроить перекличку тормозов, глянув, кто лайкает. :lol:

:D
  Вкладчик1234 написав:* Но не смотря на то, что "ковид - это не грипп", - и так сойдёт :)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Грип-не грип , ГРВІ , пташиний , кажановий - це ж все непринципово ...
Заразність та небезпечність - основне ...
Але "... та - на Київ раптом пару тисяч на 4 млн - мізер..." Чомусь не рахують , скільки реально місць в лікарнях і це не теперішні роди - 3 дні і додому ...
По відносній смертності ми вже попереду всіх на момент . Скоро будемо і за весь період з 2019 ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:42

Интересно, после изобретения таблеток - какая будет "политика" по "вакцинации"?

Предполагаю, что победит лобби, которое больше заплатит. Но у прививочного лобби денег побольше, т.к. они загнали всех в обязаловку, и получают деньги "со станка". А у "таблеточного лобби" такой "суперспособности" пока нет
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 04 лис, 2021 16:43, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Puente написав:Заразність та небезпечність - основне

Очень сложно это объяснить людям, которые год рассказывали, что ковида вообще нет. Его придумали. Тесты показывают рандомные результаты, вирус есть даже в дорожной пыли, умирают не от Ковид, а с Ковид, лишние смерти никакие не лишние, просто волны рождаемости были 70-80 лет назад, ну и так далее.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:51

  Puente написав:Грип-не грип , ГРВІ , пташиний , кажановий - це ж все непринципово ...
Заразність та небезпечність - основне ...
Але "... та - на Київ раптом пару тисяч на 4 млн - мізер..." Чомусь не рахують , скільки реально місць в лікарнях і це не теперішні роди - 3 дні і додому ...
По відносній смертності ми вже попереду всіх на момент . Скоро будемо і за весь період з 2019 ...

Загруженность ковидных отделений Киева растет изо дня в день, но пока резерв еще есть.
Чтобы ускорить процесс оборота, "выздоровевших" с полными легкими пневмонии спешат выписывать из инфекционок домой или в "чистые" отделения. Ну и высокая летальность этой волны тоже весьма ощутимо ускоряет ротацию на койкоместах.
Так что все норм. А кто сомневается, смотрим новости от МОЗ - там никогда не врут :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:51

  Вкладчик1234 написав:Интересно, после изобретения таблеток - какая будет "политика" по "вакцинации"?

Предполагаю, что победит лобби, которое больше заплатит. Но у прививочного лобби денег побольше, т.к. они загнали всех в обязаловку, и получают деньги "со станка". А у "таблеточного лобби" такой "суперспособности" пока нет

Ну і ? І так всім відомо , що фармацевтика зараз чи не на першому місці по доходності .
Пропонуєте залишити все як є ? Тобто не вакцинуватися - та й усе ? Як там - ну групи ризику сильно порідіють , так зате потім колись буде простіше ? Логіка така ?
А раптом якась мутація в гірший бік ? Ну і нехай ...
Насправді мене якийсь там умовний мандарин зовсім не цікавить . Просто я розумію , що в такому випадку в якйсь момент почнеться реальний хаос , який вже не вийде зупинити . Причому не десь там - а тут біля нас ...
Puente
 
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